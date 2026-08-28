Tuyến cáp quang biển thứ tư gặp sự cố, Internet Việt Nam bị ảnh hưởng

Theo một đơn vị quản lý cáp biển quốc tế, tuyến SJC2, nối Việt Nam đi các nước châu Á gặp lỗi tại đoạn S4 Chung Hom Kok (Hongkong) ngày 25/6, nâng tổng số tuyến cáp biển đang gặp vấn đề lên bốn và khiến lưu lượng Internet kết nối quốc tế "bị ảnh hưởng đáng kể".

Trước đó, tuyến AAE-1 bị trục trặc tại đoạn S1.H2 từ tháng 2 và vẫn chưa được khắc phục. AAG, kết nối Đông Nam Á với Mỹ, và tuyến IA cũng đang gặp sự cố và dự kiến đầu tháng 9 mới bắt đầu được sửa chữa.

Người dùng Internet tại Việt Nam kết nối với thế giới qua cáp quang biển, cáp đất liền và Internet vệ tinh, trong đó cáp biển đóng vai trò chủ đạo. Việc nhiều tuyến cùng bị lỗi làm sụt giảm một phần đáng kể tổng băng thông quốc tế trong nước.

Để xử lý, các nhà cung cấp dịch vụ Internet cho biết đang cân bằng tải, điều tiết lưu lượng và bổ sung dung lượng qua những tuyến cáp khác để hạn chế ảnh hưởng đến người dùng.

Theo đại diện VNPT, ngay sau khi xuất hiện sự cố, nhà mạng đã điều chuyển lưu lượng sang những hướng kết nối còn lại nhằm tối ưu việc sử dụng dung lượng. Tuy nhiên, khi nhiều tuyến cáp biển cùng phát sinh vấn đề, việc truy cập Internet quốc tế sẽ "bị ảnh hưởng ít nhiều" vào giờ cao điểm.

Các dịch vụ quốc tế như duyệt web, xem video hoặc chơi game trên máy chủ nước ngoài có thể chậm hơn, nhưng nhìn chung Internet vẫn ổn định nhờ có hạ tầng dự phòng.

"Đây là sự cố bất khả kháng", đại diện VNPT nói, thêm rằng tình trạng tác động đến tất cả nhà cung cấp tại Việt Nam.

Cáp Ethernet và cổng LAN của modem/router Wi-Fi kết nối Internet. Ảnh: Lưu Quý

Trả lời VnExpress, đại diện Viettel cũng cho hay, đơn vị này đang chịu ảnh hưởng từ sự cố trên hai tuyến IA và AAE-1. Trong đó, AAE-1 mất toàn bộ kết nối, làm giảm đáng kể dung lượng quốc tế của nhà mạng, nhưng hệ thống dự phòng chưa ghi nhận quá tải.

Để bù phần dung lượng thiếu hụt, chiều 26/8, Viettel bổ sung thêm 800 Gbps kết nối quốc tế qua tuyến IA theo hướng Hong Kong. Nhà mạng cũng đẩy nhanh việc thêm 300 Gbps dung lượng qua tuyến APG, dự kiến hoàn thành ngày 31/8.

Một phần lưu lượng kết nối quốc tế cũng được Viettel chuyển sang tuyến cáp đất liền, qua Lào đến Singapore. Nhà mạng sẽ bổ sung thêm 1,5 Tbps dung lượng theo hướng này trước 31/8.

Trong trường hợp cần thiết, tuyến cáp quang biển ADC do Viettel sở hữu có thể nâng cấp dung lượng lên 50 Tbps để "gánh toàn bộ lưu lượng Internet quốc tế". Đây là tuyến nối Việt Nam với ba điểm trung chuyển quốc tế lớn nhất châu Á gồm Hong Kong, Singapore và Nhật Bản, được đưa vào khai thác năm 2025.

Việt Nam hiện sử dụng sáu tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG, ADC và SJC2. Trong đó, ADC và SJC2 là hai tuyến mới được đưa vào khai thác, góp phần tăng năng lực kết nối quốc tế.

Từ năm 2022 đến nay, hệ thống cáp biển từ Việt Nam đi quốc tế ghi nhận khoảng 40 sự cố, trung bình 10 lỗi mỗi năm. Có giai đoạn, bốn trong số năm tuyến cáp cùng gặp vấn đề, khiến lưu lượng quốc tế suy giảm mạnh.

Việc sửa chữa cáp biển thường kéo dài từ vài tháng đến nửa năm, thậm chí một năm do phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan. Để giảm phụ thuộc, năm 2025, Việt Nam lần đầu triển khai tuyến cáp quang đất liền VSTN, đồng thời chấp thuận cho thí điểm Internet vệ tinh, trong đó Starlink là công ty đầu tiên được cung cấp dịch vụ từ giữa tháng 8.