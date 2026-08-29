Cuộc đua Internet gia đình tốc độ 2 Gbps tại Việt Nam

Loạt gói cước GIGA mới bắt đầu được Viettel Telecom triển khai ngày 28/8, trong đó có các tùy chọn Internet tốc độ có thể đạt 2 Gbps dành cho hộ gia đình xét về kết nối trong nước. Các gói đi kèm router Wi-Fi 7 và thiết bị Mesh, với giá từ 485.000 đồng mỗi tháng.

Cụ thể, gói GIGA6 có tốc độ 2 Gbps, giá 485.000 đồng mỗi tháng, đi kèm ONT Wi-Fi 7 và một thiết bị Mesh Wi-Fi 7. GIGA7 và GIGA8 có cùng tốc độ, giá lần lượt 500.000 và 515.000 đồng, tương ứng hai và ba thiết bị Mesh Wi-Fi 7. Trong trường hợp chỉ có nhu cầu trải nghiệm Wi-Fi 7, người dùng có thể chọn thuê bao GIGA tốc độ 1 Gbps, giá từ 279.000 đồng.

Với sự tham gia của Viettel, thị trường Internet gia đình tốc độ 2 Gbps hiện có hai nhà cung cấp. Trước đó, FPT đã triển khai loạt gói cước SpeedX2 sử dụng hạ tầng XGS-PON và Wi-Fi 7, tốc độ 2 Gbps cho cả đường tải xuống và lên, giá từ 999.000 đồng mỗi tháng.

Đường truyền tốc độ 2 Gbps, về lý thuyết, có thể chuyển khoảng 250 MB dữ liệu mỗi giây. Chẳng hạn, một tệp dung lượng 10 GB chỉ cần 40 giây để tải lên hoặc xuống trong điều kiện lý tưởng, thay vì vài phút với đường truyền 500 Mbps.

Với gia đình có nhiều người cùng sử dụng Internet, khác biệt dễ nhận thấy hơn khi nhiều thiết bị đồng thời xem video độ phân giải cao, tải dữ liệu, chơi game hoặc sao lưu ảnh, video lên đám mây mà ít phải chia sẻ băng thông với nhau.

Một modem Wi-Fi 7 được trang bị cùng gói cước. Ảnh: VT

Đứng sau các đường truyền Internet tốc độ cao là sự kết hợp giữa hạ tầng cáp quang và công nghệ Wi-Fi thế hệ mới. Cả hai nhà mạng đều cho biết sử dụng XGS-PON - công nghệ truyền dẫn cáp quang có khả năng cung cấp tốc độ lý thuyết đến 10 Gbps cho cả chiều tải xuống và lên, tạo nền tảng để các nhà mạng triển khai các gói Internet tốc độ cao hơn.

Khi nhu cầu sử dụng Internet tăng và mỗi gia đình có nhiều thiết bị kết nối cùng lúc, việc nâng băng thông giúp đáp ứng tốt hơn tác vụ như xem video chất lượng cao, chơi game, sao lưu dữ liệu hoặc tải tệp dung lượng lớn.

Ngoài ra, Wi-Fi 7 cũng là yếu tố cạnh tranh. Đây là thế hệ wifi thương mại mới nhất, tập trung vào việc tăng tốc độ tải dữ liệu, cải thiện khả năng kết nối nhiều thiết bị đồng thời và nâng độ ổn định của mạng không dây.

Theo chuyên gia Viettel, Wi-Fi 7 có tốc độ lý thuyết tới 46 Gbps, cao hơn nhiều lần Wi-Fi 6. Chuẩn cũng hỗ trợ các kênh truyền rộng hơn và cho phép thiết bị sử dụng đồng thời nhiều băng tần, qua đó tăng hiệu quả kết nối.

"Những cải tiến này đặc biệt có ý nghĩa trong gia đình có nhiều thiết bị cùng truy cập Internet, như điện thoại, máy tính, TV, camera, thiết bị nhà thông minh", đại diện Viettel cho biết, thêm rằng Wi-Fi 7 cũng phù hợp với các nhu cầu cần nhiều băng thông như xem video độ phân giải cao, chơi game trực tuyến và ứng dụng thực tế ảo.

Dù đưa ra mức 2 Gbps, đây là tốc độ trên lý thuyết và dành cho kết nối trong nước. Các nhà mạng đều không cam kết về băng thông quốc tế cho các gói cước này. Tốc độ khi truy cập máy chủ hoặc dịch vụ đặt ở nước ngoài thường khó đạt 2 Gbps. Ngoài ra, trải nghiệm còn phụ thuộc vào tuyến kết nối quốc tế, máy chủ đích và lưu lượng từng lúc.

Thời gian qua, các nhà cung cấp mạng cố định tại Việt Nam liên tục thay đổi về mức giá và băng thông cho người dùng. Hồi đầu năm, cả ba nhà mạng lớn đồng loạt tăng giá cước Internet cố định. Người đăng ký Internet cố định sẽ phải trả ít nhất 195.000 đồng mỗi tháng, tăng từ mức 180.000 đồng trước đây.

Vài tháng sau, nhà mạng tiếp tục chạy đua về công nghệ và tốc độ, đưa đường truyền 1 Gbps trở nên phổ biến và dần mở rộng lên 2 Gbps như hiện nay. Theo thống kê của Ookla SpeedTest, mạng băng rộng cố định của Việt Nam liên tục cải thiện về tốc độ và thứ bậc. Số liệu tính đến tháng 7 cho thấy Việt Nam đứng thứ 7 thế giới với tốc độ hơn 300 Mbps.