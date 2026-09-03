Mobi, Vina,Viettel,... ngắt sóng 2G từ 15/9: Tại sao smartphone 4G cũng có thể mất sóng?

Theo lộ trình, từ ngày 15/9/2026, các nhà mạng Việt Nam (MobiFone, VinaPhone, Viettel,...) sẽ ngắt sóng 2G trên phạm vi toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù. Tuy nhiên, quá trình tắt 2G thực tế đã được các nhà mạng triển khai từng bước theo khu vực thay vì chờ đến thời điểm này mới thực hiện đồng loạt.

Hiện, một số trạm 2G của Viettel ở những khu vực đáp ứng điều kiện chuyển đổi đã được tắt dần. Vì vậy, một số khách hàng có thể bị ảnh hưởng đến dịch vụ thoại sớm hơn mốc 15/9 nếu thiết bị hoặc thuê bao chưa sẵn sàng cho việc chuyển đổi.

Người dùng cần kiểm tra điện thoại có hỗ trợ VoLTE không và tính năng này đã được kích hoạt hay chưa.

Vì sao điện thoại 4G cũng có thể bị ảnh hưởng?

Đáng chú ý, thực tế ghi nhận, đối tượng có thể bị ảnh hưởng không chỉ là người đang sử dụng điện thoại 2G. Một số smartphone dù hiển thị 4G và truy cập Internet bình thường nhưng khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi vẫn chuyển xuống mạng 2G để duy trì kết nối thoại. Quá trình này diễn ra tự động nên phần lớn người dùng không nhận biết.

Theo giải thích của Viettel, khi sóng 2G không còn, những điện thoại này cần thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên mạng 4G thông qua công nghệ VoLTE (Voice over LTE). Nếu thiết bị không hỗ trợ, chưa bật VoLTE hoặc thuê bao chưa được kích hoạt dịch vụ, người dùng có thể vẫn truy cập Internet bằng 4G nhưng gặp gián đoạn khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.

Nói cách khác, điện thoại có 4G chưa đồng nghĩa với việc chắc chắn có thể nghe gọi bình thường sau khi 2G được tắt.

"Nhóm người dùng cần lưu ý hơn là những người đang sử dụng điện thoại đời cũ, máy xách tay hoặc thiết bị không được phân phối chính thức tại Việt Nam. Với các thiết bị này, người dùng nên chủ động kiểm tra khả năng gọi trên mạng 4G trước khi sóng 2G được tắt", đại diện Viettel khuyến cáo.

Ai cần kiểm tra điện thoại?

Người dùng smartphone 4G không nhất thiết phải đổi máy. Trước tiên, cần kiểm tra điện thoại có hỗ trợ VoLTE và tính năng này đã được kích hoạt hay chưa.

Trên nhiều thiết bị, người dùng có thể vào Cài đặt > Mạng di động hoặc SIM và Mạng di động, sau đó tìm các tùy chọn như VoLTE, Cuộc gọi VoLTE, Gọi 4G hoặc Thoại và Dữ liệu 4G. Tên và vị trí của tính năng có thể khác nhau tùy hãng và phiên bản phần mềm.

Để duy trì cuộc gọi trên mạng 4G, thuê bao cần sử dụng SIM 4G/5G, thiết bị hỗ trợ VoLTE, bật tính năng này trên điện thoại và được kích hoạt dịch vụ tương ứng. Viettel hiện cung cấp dịch vụ HDCall hỗ trợ thoại VoLTE với mức phí 0 đồng.

Nếu không thể sử dụng cuộc gọi trên mạng 4G, người dùng nên kiểm tra ba yếu tố: Điện thoại có hỗ trợ VoLTE hay không, SIM có phải SIM 4G/5G hay không và thuê bao đã được kích hoạt dịch vụ thoại trên 4G hay chưa.

Nếu SIM chưa tương thích, khách hàng có thể đến điểm giao dịch để được hỗ trợ đổi SIM. Trường hợp điện thoại không hỗ trợ, người dùng cần chuyển sang thiết bị 4G/5G có khả năng gọi thoại trên mạng 4G.

Khách hàng có thể đến cửa hàng, điểm bán hoặc các điểm hỗ trợ của nhà mạng đang sử dụng để được kiểm tra thiết bị, SIM và khả năng gọi trên mạng 4G. Tùy từng trường hợp, khách hàng được hỗ trợ đổi SIM và tiếp cận các chương trình hỗ trợ thiết bị phù hợp để duy trì liên lạc.

Các nhà mạng khuyến cáo khách hàng nên chủ động kiểm tra sớm thay vì chờ đến sát ngày 15/9. Do việc tắt 2G được thực hiện theo từng giai đoạn, tại một số khu vực, vùng phủ 2G có thể được thu hẹp hoặc dừng trước thời điểm toàn mạng ngừng hoạt động.

Việc dừng công nghệ 2G giúp giải phóng tài nguyên tần số cho các công nghệ di động thế hệ mới, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng và chất lượng dịch vụ, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch người dùng lên môi trường 4G/5G.