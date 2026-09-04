Nữ streamer đi du lịch với bạn trai, tố bị xâm hại nhưng bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ

Trang Mirrormedia đưa tin, một nữ streamer họ Trương (28 tuổi) bị cảnh sát Macau bắt giữ với cáo buộc vu khống sau khi tố một người đàn ông xâm hại tình dục mình. Theo kết quả điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn liên quan đến khoản 20.000 HKD (khoảng 67 triệu đồng).

Theo đó, khoảng một tháng trước khi xảy ra sự việc, cô Trương quen biết một người đàn ông qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, cả hai quyết định cùng nhau đến Macau du lịch.

Sự việc xảy ra trong chuyến du lịch Macau.

Trong chuyến đi, cô Trương ở chung trong phòng khách sạn mà người đàn ông này thuê. Hai người có phát sinh quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, sau đó cô bất ngờ yêu cầu người đàn ông đưa cho mình thẻ cược đánh bạc trị giá 20.000 HKD. Cho rằng yêu cầu này không hợp lý, người đàn ông từ chối khiến cả hai xảy ra tranh cãi và giằng co.

Không bên nào chịu nhượng bộ, sự việc bỗng rẽ hướng. Đến tối cùng ngày, nữ streamer gọi điện báo cảnh sát, tố cáo bản thân bị người đàn ông xâm hại tình dục trong tình trạng không tự nguyện.

Ở chiều ngược lại, người đàn ông cũng trình báo cảnh sát, cho rằng nữ streamer liên tục quấy rối mình trong phòng khách sạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát Macau đưa nữ streamer đến bệnh viện kiểm tra. Theo kết quả được đề cập trong thông tin ban đầu, trên cơ thể cô không phát hiện dấu vết thương tích hoặc dấu hiệu bị xâm hại.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát nghi ngờ nữ streamer đã tố cáo người đàn ông sau khi không lấy được thẻ cược đánh bạc trị giá 20.000 HKD mà cô yêu cầu. Cơ quan chức năng sau đó bắt giữ cô với cáo buộc vu khống, đồng thời chuyển vụ việc đến Viện Kiểm sát Trung Quốc để tiếp tục xử lý theo quy định.