Một trong những hiểu lầm về năng lượng mặt trời

Quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu khi nhiều quốc gia từ bỏ nhiên liệu hóa thạch để chuyển sang năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió. Mục tiêu của xu hướng này không chỉ là cung cấp năng lượng bền vững cho xã hội mà còn giảm thiểu những tác động tiêu cực từ thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với những khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ tái tạo.

Nhiều người trong chúng ta vẫn chưa có quan điểm chính xác về năng lượng mặt trời.

Một người dùng trên Reddit đã bày tỏ quan điểm rằng việc thúc đẩy năng lượng xanh hiện nay là “lãng phí thời gian và tài nguyên”. Người này cho rằng, do các quốc gia đang phát triển không thể đầu tư vào năng lượng xanh như các nước công nghiệp hóa, nên nỗ lực này sẽ không mang lại hiệu quả môi trường như mong đợi. Chủ tài khoản này cũng chỉ ra rằng, việc Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục xây dựng các nhà máy điện than sẽ làm gia tăng ô nhiễm.

Tuy nhiên, theo Tạp chí Sustainability, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu thế giới về sản xuất năng lượng mặt trời và dự kiến sẽ chiếm hơn một nửa công suất năng lượng tái tạo toàn cầu vào năm 2030. Đầu tư vào năng lượng sạch của Ấn Độ cũng đạt 68 tỷ USD vào năm 2023, tăng gần 40% so với giai đoạn 2016-2020, trong khi đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch chỉ tăng 6%, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Người đăng bài gốc cũng nhấn mạnh rằng “chúng ta đang bỏ qua nguồn năng lượng sạch có khả năng mở rộng nhất: Hạt nhân”. Vấn đề là, mặc dù năng lượng hạt nhân ít carbon, chi phí xây dựng và vận hành cao, cùng với những lo ngại từ các vụ tai nạn hạt nhân trong quá khứ đã khiến nó không được sử dụng rộng rãi.

Đặc biệt khi năng lượng mặt trời được xem là cách để cải thiện vấn đề môi trường.

Trong khi đó, một người dùng khác đã phản biện rằng đầu tư vào năng lượng xanh sẽ tạo ra thị trường cho công nghệ, từ đó thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng cho điện hạt nhân. Theo ước tính của IEA, đầu tư vào năng lượng sạch, bao gồm cả cơ sở hạ tầng lưới điện, sẽ tăng gấp đôi so với đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch trong năm nay, điều đó cho thấy xã hội đang nỗ lực nâng cấp lưới điện.

Ngoài lợi ích kinh tế, việc chuyển đổi sang công nghệ xanh còn bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nhiên liệu hóa thạch liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, từ bệnh hô hấp đến ung thư, và là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu, làm gia tăng tần suất và cường độ của thời tiết cực đoan.

“Chúng ta không có thời gian để chờ đợi. Biến đổi khí hậu đã bắt đầu có tác động và sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi có thể cải thiện. Tốt hơn là hành động ngay bây giờ, dù chưa hoàn hảo nhưng tốt hơn là chờ đợi cho đến khi quá muộn”, một người dùng nhận định.