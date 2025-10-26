Bước quan trọng giúp hiện thực hóa công nghệ pin mặt trời được chờ đợi từ lâu

Tuy nhiên, pin perovskite hiện nay vẫn chưa phổ biến do những rủi ro trong quá trình sản xuất, đặc biệt là sự tham gia của các vật liệu độc hại như chì và dimethylformamide. Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) ở Hàn Quốc đã phát triển một phương pháp sáng tạo có thể giúp sớm thương mại hóa pin mặt trời perovskite.

Thế giới đang tiến dần đến việc hiện thực hóa công nghệ pin mặt trời ưu việt nhất hiện nay.

Báo cáo từ Tech Xplore, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Green Chemistry này của POSTECH đã sử dụng các kỹ thuật kỹ thuật đảo ngược dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định các điều kiện tối ưu cho việc phát triển pin mặt trời perovskite, bao gồm các yếu tố tài chính và môi trường. Một giáo sư tại POSTECH cho biết: “AI đã tìm ra những điều kiện trước đây được coi là không thể bằng cách tối ưu hóa chính quá trình này”.

Kết quả là, một phương pháp sản xuất mới sử dụng các dung môi sinh học như gamma-valerolactone (GVL) và ethyl acetate (EA) đã được áp dụng, vốn được xem là an toàn hơn nhiều so với dimethylformamide. Với bước phát triển này, các nhà khoa học hy vọng sẽ thúc đẩy quá trình thương mại hóa pin perovskite ra thị trường một cách sớm nhất.

Pin perovskite có hiệu suất vượt trội so với pin quang điện silicon truyền thống, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn. Hiện tại, nghiên cứu của POSTECH cho thấy kỹ thuật GVL-EA mới giúp giảm hơn một nửa chi phí sản xuất pin perovskite và giảm gánh nặng môi trường hơn 80%, hứa hẹn khả năng thương mại hóa trong tương lai gần.