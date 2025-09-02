Lý do công nghệ này được ưu tiên khi mua pin lưu trữ điện mặt trời

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất không phải những con số này mà nằm ở thành phần hóa học cấu tạo nên pin. Trong trường hợp này, pin lithium sắt phosphate, hay còn gọi là LiFePO4, được xem là lựa chọn đáng mua nhất. Đây là loại pin khác biệt so với pin lithium coban oxit (LiCoO2) và pin lithium niken mangan coban (NMC) thường thấy trong các thiết bị di động.

LiFePO4 là công nghệ lưu trữ năng lượng được đánh giá cao hiện tại.

Mặc dù vẫn thuộc dòng pin lithium-ion, pin LiFePO4 có cấu trúc hóa học đặc biệt. Chúng sử dụng lithium sắt phosphate làm cực âm và carbon làm cực dương. Mặc dù không có mật độ năng lượng cao như các loại pin khác, nhưng pin LiFePO4 lại có nhiều ưu điểm nổi bật, đặc biệt trong việc cung cấp năng lượng dự phòng.

Tuổi thọ dài

Một trong những lợi thế lớn nhất của pin LiFePO4 là tuổi thọ dài. Tuổi thọ của pin được xác định bởi số chu kỳ sạc, tức là số lần pin có thể được sạc và xả trước khi mất khả năng giữ điện. Ví dụ, một pin có thể hoạt động 800 chu kỳ sạc sẽ sử dụng được khoảng ba năm, trong khi một pin có thể hoạt động 5.000 chu kỳ vẫn có thể hoạt động tốt sau một thập kỷ.

So với các loại pin không phải LiFePO4 chỉ có thể hoạt động 500 chu kỳ trước khi giảm xuống còn 80% dung lượng, pin LiFePO4 có thể hoạt động lên đến hàng nghìn chu kỳ trước khi gặp tình trạng tương tự. Chính vì lý do này, pin LiFePO4 thường đi kèm với thời gian bảo hành dài hơn, mang lại sự yên tâm cho người tiêu dùng.

Độ an toàn cháy nổ của pin LiFePO4 được đánh giá cao.

Ít bắt lửa hơn

Pin lithium-ion đã trở thành một phương pháp phổ biến để lưu trữ năng lượng trong không gian nhỏ, nhưng chúng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Nguyên nhân thường gặp khi pin lithium-ion bắt lửa hoặc phát nổ là do chập mạch, có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau.

Khi sự cố xảy ra, pin có thể trải qua hiện tượng “đường băng nhiệt”, điều này dẫn đến hỏa hoạn tự phát cho đến khi pin xả hoàn toàn. Đó là lý do lính cứu hỏa thường tập trung vào việc khống chế đám cháy thay vì dập tắt ngay lập tức.

Trong khi đó, pin LiFePO4 được đánh giá an toàn hơn nhiều so với các loại pin lithium-ion khác. Chúng không chỉ ít bắt lửa mà còn giải phóng ít năng lượng hơn, đến mức ngay cả khi bị thủng, chúng cũng dễ tạo ra khói hơn là ngọn lửa. Điều này đã được chứng minh qua nhiều bài kiểm tra, đó là lý do nhiều thiết bị lưu trữ năng lượng gia đình hiện đã chuyển sang sử dụng pin LiFePO4.

Pin LiFePO4 có thể lưu trữ ở mức 100% mà vẫn duy trì hiệu suất tối ưu.

Khả năng lưu trữ ở mức 100%

Trong khi hầu hết các loại pin lithium-ion không thích được sạc đầy và thường hoạt động tốt nhất ở mức 80% dung lượng, pin LiFePO4 có thể duy trì hiệu suất tối ưu khi được sạc đầy nhờ vào cấu trúc hóa học khác biệt của chúng.

Với việc pin có khả năng lưu trữ dung lượng khoảng 90-100%, người tiêu dùng sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi lưu trữ năng lượng mặt trời trong pin LiFePO4 khi so sánh với các loại pin cũ hơn, đặc biệt khi chúng có tuổi thọ cao hơn và ít cần thay thế.

Một nhược điểm ở pin LiFePO4 chính là giá thành còn khá cao, điều này khiến nhiều giải pháp đang được đưa ra như pin ion natri. Dù vậy, cho đến khi có những giải pháp thay thế tốt hơn, pin LiFePO4 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu lưu trữ điện mặt trời an toàn và hiệu quả.