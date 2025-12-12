Top 3 robot hút bụi, lau nhà giảm giá tới 9 triệu đồng trong ngày đôi 12/12

Robot hút bụi, lau nhà đang trở thành nhóm thiết bị gia dụng được săn đón mạnh dịp cuối năm, đặc biệt khi hàng loạt mẫu cao cấp đồng loạt giảm giá sâu. Trong đó, ba lựa chọn đáng chú ý hiện tại là Dreame D20 Ultra, Eufy Omni E28 và Mova V50 Ultra với mức giảm giá 6 - 9 triệu đồng.

Dreame D20 Ultra

Giảm gần 6 triệu đồng

Dreame D20 Ultra.

Điểm nổi bật của Dreame D20 Ultra là hệ thống DuoScrub, gồm hai giẻ lau xoay độc lập với tốc độ cao. Công nghệ này mô phỏng chuyển động lau bằng tay, tạo lực chà mạnh xuống sàn nhà giúp đánh các vết bẩn bám lâu ngày như dầu mỡ, cà phê, nước tương... kể cả ở những khu vực thường xuyên bị bẩn như bếp hay lối ra vào.

Robot đi kèm trạm sạc đa năng PowerDock có khả năng tự động đổ bụi, giặt giẻ bằng nước sạch và sấy khô giẻ lau bằng khí nóng, giúp luôn sẵn sàng làm việc trong điều kiện sạch sẽ, không mùi hôi, không vi khuẩn. Ngoài ra, trạm sạc còn được trang bị bình chứa nước sạch dung tích 4,5 lít và bình chứa nước bẩn dung tích 4 lít.

Sản phẩm có giá niêm yết 14 triệu đồng, đang giảm gần 6 triệu đồng, hiện còn khoảng 8 triệu đồng.

Eufy Omni E28

Giảm gần 6 triệu đồng

Eufy Omni E28.

Robot Eufy Omni E28 được tích hợp hệ thống làm sạch đa tầng, nổi bật với công suất hút Turbo Suction 20.000 Pa. Với công suất này, robot có thể loại bỏ cả bụi mịn lẫn mảnh vụn bám sâu trong thảm. Bên cạnh đó, hệ thống HydroJet với bình nước kép giúp làm sạch bông lau trong thời gian thực, giữ cho bề mặt sàn sạch sẽ.

Bên cạnh đó, robot hút bụi Eufy Omni E28 còn được trang bị bàn chải DuoSpiral chống rối tóc và cánh tay CornerRover giúp gom rác hiệu quả. Hai bộ phận này cũng giúp tiếp cận sâu vào các góc khuất và đảm bảo không bỏ sót bụi bẩn ở các vị trí khó tiếp cận trong nhà.

Sản phẩm có giá niêm yết 20 triệu đồng, đang giảm gần 6 triệu đồng, hiện còn khoảng 14 triệu đồng.

Mova V50 Ultra

Giảm gần 9 triệu đồng

Mova V50 Ultra.

Mova V50 Ultra nổi bật với lực hút 24.000 Pa, có khả năng lau bằng công nghệ Thermo Mopping 50 độ C và giặt nước nóng đến 80 độ C. Sản phẩm sử dụng cơ chế chống rối ba lớp, nhận diện chất bẩn thú cưng, tự điều chỉnh chế độ làm sạch và hỗ trợ theo dõi vật nuôi.

Thiết bị di chuyển linh hoạt nhờ StepMaster vượt vật cản 6cm và CleanLift tự nâng hạ chổi, kết hợp cảm biến 3D tránh vật cản ngay cả trong không gian tối. Robot hỗ trợ điều khiển giọng nói tương thích Apple Watch, Google Assistant, Alexa và quản lý qua ứng dụng MOVAhome.

Sản phẩm có giá niêm yết khoảng 25 triệu đồng, đang giảm gần 9 triệu đồng, hiện còn khoảng 14 triệu đồng.