Giá điện tăng bất ngờ, đây là việc cần làm nếu có ý định chuyển sang điện mặt trời

Hiểu được bước đầu tiên này giúp người dùng đầu tư vào một hệ thống có kích thước phù hợp, từ đó tối đa hóa lợi nhuận và khả năng tiết kiệm. Hiểu rõ nhu cầu năng lượng của gia đình sẽ hỗ trợ người dùng và đơn vị lắp đặt thiết kế một hệ thống phù hợp nhất.

Một ngôi nhà tiết kiệm năng lượng sẽ tiêu thụ ít điện hơn, có nghĩa người dùng chỉ cần lắp đặt hệ thống pin mặt trời nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí. Cải thiện hiệu quả năng lượng trước khi lắp đặt điện mặt trời là một trong những cách tốt nhất để tối đa hóa khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Phân tích mức tiêu thụ năng lượng hiện tại

Để bắt đầu, hãy xem lại hóa đơn tiền điện trong năm qua. Hóa đơn này sẽ cho người dùng biết mức tiêu thụ năng lượng hàng tháng và hàng năm tính bằng kilowatt-giờ (kWh). Tính tổng cộng tổng số kWh đã sử dụng trong 12 tháng và chia cho 12 để xác định mức sử dụng trung bình hàng tháng. Con số này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng gia đình.

Khi xem lại hóa đơn, hãy chú ý đến sự thay đổi theo mùa trong mức tiêu thụ năng lượng. Người dùng có thể nhận thấy mức tiêu thụ tăng vào mùa hè cao hơn do điều hòa không khí hoặc vào mùa đông cho hệ thống sưởi ấm. Việc xác định thời điểm sử dụng nhiều điện nhất sẽ giúp không chỉ người dùng mà còn cả đơn vị lắp đặt thiết kế một hệ thống hiệu quả hơn.

Lưu ý: Người dùng có thể sử dụng ứng dụng EVNCPC CSKH để xem thông tin về hoạt động sử dụng điện của gia đình thay vì phải tìm đến hóa đơn từ đơn vị điện lực.

Ứng dụng EVNCPC CSKH giúp đưa ra tính toán nhu cầu điện tiêu thụ trung bình hàng tháng.

Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của ngôi nhà

Cải thiện hiệu suất năng lượng cho ngôi nhà trước khi lắp đặt tấm pin mặt trời cũng là hoạt động rất quan trọng. Một ngôi nhà hiệu quả hơn sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn, từ đó cho phép người dùng lắp đặt hệ thống pin mặt trời nhỏ hơn và tiết kiệm chi phí.

Để xác định những nơi lãng phí năng lượng, người dùng có thể thực hiện kiểm toán năng lượng tại nhà. Để có một cái nhìn toàn diện nhất, người dùng có thể nhờ các kỹ thuật viên chuyên nghiệp để đánh giá và đưa ra đề xuất cải thiện cụ thể.

Tính toán nhu cầu năng lượng trong tương lai

Khi tính toán kích thước hệ thống pin mặt trời, hãy cân nhắc nhu cầu năng lượng trong tương lai. Những thay đổi trong cuộc sống như gia đình có thêm thành viên, mua xe điện hoặc lắp thêm điều hòa,… có thể làm tăng đáng kể nhu cầu điện của ngôi nhà. Hãy lập kế hoạch cho những thay đổi này ngay từ bây giờ sẽ giúp mọi người tiết kiệm chi phí và công sức mở rộng hệ thống sau này.

Xác định kích thước hệ thống điện mặt trời phù hợp

Để ước tính kích thước hệ thống điện mặt trời cần thiết, hãy xác định mức tiêu thụ năng lượng trung bình hàng ngày (kWh) và chia cho số “cường độ bức xạ mặt trời” mà khu vực của mình nhận được mỗi ngày. Kết quả sẽ cho chúng ta công suất hệ thống cần thiết (kW) có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không. Tuy nhiên, để có ước tính chính xác, người dùng có thể tham khảo ý kiến của một đơn vị lắp đặt điện mặt trời có uy tín.

Hãy chú ý đến cường độ bức xạ mặt trời để chọn lượng công suất pin phù hợp.

Ví dụ, cường độ bức xạ mặt trời ở Đà Nẵng trong một năm dương lịch là 4,9-5,7 giờ/ngày. Điều này có nghĩa, nếu lắp đặt một hệ điện mặt trời 5 kW, chúng ta sẽ thu về trung bình 24,5 - 28,5 kW điện mặt trời mỗi ngày. Như vậy, số tiền mà người dùng tiết kiệm được mỗi tháng (30 ngày) khoảng từ 2,57 triệu đến 3 triệu đồng (tính theo giá trung bình 3.500 đồng/kWh cho nhu cầu trung bình 1.200 kW mỗi tháng).

Bắt đầu hành trình điện mặt trời là một điều khá thú vị. Bằng cách tìm hiểu nhu cầu năng lượng, người dùng đang đặt nền móng cho một hệ thống điện mặt trời thành công và tiết kiệm chi phí. Cách tiếp cận chu đáo này sẽ đảm bảo chúng ta tận dụng tối đa lợi ích của điện lượng mặt trời trong nhiều năm tới.