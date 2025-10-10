Hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Bộ Công Thương có đề xuất mới

Chính sách này được Bộ Công Thương đề xuất trong dự thảo lần 3 (ngày 29/9) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện. Dự thảo này vừa được Bộ Công Thương gửi thẩm định.

Trước đó, liên quan đến hỗ trợ lãi suất vay thương mại để hộ gia đình đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tại dự thảo lần 3 (ngày 19/8), Bộ Công Thương đề xuất áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn theo quy định tại Thông tư số 39 của Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp hệ thống điện mặt trời hộ gia đình không lắp kèm hệ thống lưu trữ điện, hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối thiểu là 4 triệu đồng cho mỗi 1 kWp công suất cực đại ghi trên các tấm PV, và chỉ áp dụng cho phần công suất cực đại đến 5 kWp.

Trường hợp có lắp kèm hệ thống lưu trữ điện, ngoài khoản vay hỗ trợ trên, các hộ gia đình còn được hỗ trợ thêm tối thiểu là 2 triệu đồng cho mỗi 1 kWh của hệ thống lưu trữ điện và chỉ áp dụng cho phần công suất đến 10 kWh.

Thời hạn vay tối đa 3 năm kể từ ngày bắt đầu giải ngân khoản vay theo hợp đồng tín dụng.

Đề xuất hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà được vay vốn với lãi suất 8,4%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Tuy nhiên, trong dự thảo lần 3 cập nhật mới nhất, Bộ Công Thương còn đề xuất các khoản vốn vay với mức lãi suất hỗ trợ cụ thể, bao gồm cả lãi suất áp dụng cho nợ quá hạn các hộ dân phải chi trả.

Theo đó, tổng mức vốn vay hỗ trợ tối đa cho một hộ gia đình là 40 triệu đồng, bao gồm hai khoản: 20 triệu đồng cho phần lắp đặt tấm pin, và 20 triệu đồng cho hệ thống lưu trữ điện.

Mức cho vay tối đa đối với trường hợp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của hộ gia đình không lắp hệ thống lưu trữ điện là 20 triệu đồng, tương ứng với 4 triệu đồng cho mỗi 1 kWp công suất cực đại ghi trên các tấm quang điện và chỉ áp dụng cho tổng công suất cực đại đến 5 kWp;

Mức cho vay tối đa để lắp đặt hệ thống lưu trữ điện đồng bộ với điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của hộ gia đình là 20 triệu đồng, tương ứng với 2 triệu đồng cho mỗi 1 kWh của hệ thống lưu trữ điện và chỉ áp dụng cho tổng dung lượng đến 10 kWh.

Bộ Công Thương cũng đề xuất mức lãi suất cho vay là 8,4%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay tối đa là 3 năm (36 tháng).

Về khoản hỗ trợ tiền lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các hộ gia đình, Bộ Công Thương vẫn giữ nguyên đề xuất cũ.

Đối với hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà vận hành đúng quy định, mức hỗ trợ tối thiểu là 1 triệu đồng và tối đa 1,5 triệu đồng với trường hợp không lắp đặt hệ thống lưu trữ điện.

Trường hợp hệ thống lưu trữ điện được lắp đặt đồng bộ với điện mặt trời mái nhà, hộ gia đình được hỗ trợ thêm tối thiểu là 1 triệu đồng, nhưng không vượt quá 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, các hộ gia đình phải cam kết thời gian khai thác, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà ít nhất 3 năm kể từ khi nhận hỗ trợ về tài chính.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề xuất nguồn tiền hỗ trợ này được cân đối trong nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương. HĐND cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền lắp đặt, bảo đảm phù hợp với nguồn ngân sách và nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời hộ gia đình trên địa bàn.

Bộ này ước tính, với khoảng 28 triệu hộ dân trên cả nước, để đạt mục tiêu 50% số hộ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng mức hỗ trợ trực tiếp giai đoạn 2025-2030 có thể lên tới 42.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Công Thương, mức chi bình quân khoảng 250 tỷ đồng mỗi năm cho một tỉnh là con số không quá lớn so với ngân sách địa phương, sẽ được Bộ Tài chính cân đối, bố trí trong dự toán hằng năm.