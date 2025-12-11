Chi tiết cách đăng ký tạm trú và nhận kết quả qua VNeID

Việc đăng ký này có thể do cá nhân người đó (được ủy quyền thông qua hợp đồng thuê, mượn,...) hoặc chủ của nơi đang ở thực hiện, với các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID > nhấn vào biểu tượng chiếc kính lúp ở góc trên bên phải giao diện chính.

Bước 2: Chọn Đăng ký tạm trú > xác thực bằng mã hoặc sinh trắc học đã tạo.

Bước 3: Chọn Tạo yêu cầu mới.

Bước 4: Chọn Bản thân (nếu đăng ký tạm trú cho chính mình) hoặc Khai hộ (nếu đăng ký tạm trú cho người khác).

Bước 5: Khai báo các thông tin theo yêu cầu.

- Đăng ký tạm trú vào hộ đã có hay Đăng ký lập hộ mới: Nếu thuê một căn nhà riêng mà những người đang ở chưa có ai đăng ký tạm trú thì thường sẽ chọn lập hộ mới, trong khi các căn hay dãy nhà đã có người tạm trú tức là hộ đã có.

- Chọn Xin xác nhận qua VNeID.

* Lưu ý: Chủ hộ khai báo ở trên phải có tài khoản VNeID định danh mức 2 để vào xác nhận khi hệ thống gửi thông báo đến, trường hợp chưa có thì phải điền giấy tay theo mẫu.

- Nhập Thông tin chủ hộ: Chủ hộ tạm trú đã đăng ký từ trước, hoặc nhập thông tin của chính người đang kê khai để lập chủ hộ mới.

- Nhập Thông tin chủ sở hữu của căn nhà đang ở.

- Nhập Số giấy tờ nhà (nếu giấy tờ đó đã được số hóa trong dữ liệu điện tử của VNeID, thường là sổ đỏ/sổ hồng), trường hợp chưa có thì không cần nhập.

- Nhấn Tiếp tục.

Bước 6: Nhập thêm các thông tin theo yêu cầu.

- Mối quan hệ với chủ hộ (người mà bạn đã khai báo đầu tiên ở Bước 5).

- Nhập Chi tiết nơi tạm trú.

- Chọn hình thức nhận kết quả là Qua email và nhập địa chỉ email.

- Tải lên Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (chẳng hạn văn bản thuê/mua bán/chuyển nhượng), nếu chưa nhập số giấy tờ nhà ở Bước 5. Lưu ý: Với loại giấy tờ chưa số hóa này, cơ quan công an có thể đề nghị công dân mang tới trực tiếp để kiểm tra.

Bước 7: Chọn hình thức thanh toán phí dịch vụ (7.000 đồng), thanh toán rồi nhấn Gửi.

Bước 8: Người khai báo chủ động vào lại chức năng Đăng ký tạm trú > chọn Lịch sử yêu cầu để theo dõi quá trình xử lý của công an địa phương.

* Lưu ý: Nếu thông tin đã đúng và đủ, công dân có thể nhận kết quả bản giấy tại cơ quan công an sau khoảng 3 ngày làm việc (thông tin trên VNeID sẽ được cập nhật chậm hơn).