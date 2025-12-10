Cách kiểm tra đã có nơi thường trú, tạm trú trên VNeID hay chưa?

Đăng ký cư trú là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân khi sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó bao gồm thông tin thường trú và tạm trú. Ngoài ra, nơi ở hiện tại cũng là một trong những thông tin liên quan tới cư trú, chẳng hạn khi đang lưu trú tại một nơi khác nơi thường trú/tạm trú, song nơi ở hiện tại thường chính là địa chỉ tạm trú.

Đặc biệt với những công dân xa quê (thường là nơi thường trú) đi học tập, làm việc ở nơi xa, việc thay đổi thông tin cư trú (có thể đăng ký tạm trú) là thao tác phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc đăng ký này có thể do cá nhân người đó thực hiện hoặc chủ của nơi đang ở thực hiện.

Dù trong trường hợp nào, mọi người dân đều nên kiểm tra thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID để tránh bị xử phạt. Chỉ cần không có thông tin cư trú tại nơi đang thực cư trú ổn định (thường trú, tạm trú, lưu trú) là công dân đã vi phạm quy định của pháp luật.

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Bước 2: Bấm vào "Thông tin cư trú" trên giao diện chính.

* Nếu không thấy, bấm vào chiếc kính lúp góc trên bên phải giao diện để tìm kiếm.

Bước 3: Kiểm tra các thông tin hiển thị, đặc biệt các trường thông tin "Nơi thường trú" và "Nơi tạm trú" (có thời hạn cụ thể).

* Nếu đang sinh sống ở nơi khác nơi thường trú mà chưa có thông tin tạm trú, người dân phải nhanh chóng đăng ký tạm trú theo đúng quy định của pháp luật. Thao tác này có thể thực hiện trực tuyến ngay trên VNeID.

Trên thực tế, đây là quy định từ lâu nhưng gần đây liên tục được nhắc lại khi Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021) có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.