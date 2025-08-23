Những việc cần làm để bảo vệ hệ thống điện mặt trời trước khi bão đến

Tuy nhiên, ngay cả những tấm pin mặt trời bền bỉ nhất cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như bão. Đặc biệt, nếu sống ở khu vực thường xuyên phải đối mặt với mưa bão, việc bảo vệ hệ thống năng lượng mặt trời và ngôi nhà là rất quan trọng.

Tuân thủ các bước sẽ giúp người dùng giảm các thiệt hại xảy ra với hệ thống điện mặt trời sau khi bão đến.

Dưới đây là một số biện pháp giúp chúng ta có thể ngăn ngừa thiệt hại do bão gây ra cho các tấm pin mặt trời và đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả ngay cả khi những cơn bão tồi tệ nhất sắp đến.

- Hãy chụp ảnh các tấm pin mặt trời và thiết bị liên quan. Những bức ảnh này sẽ hữu ích trong việc xác định tình trạng hệ thống và nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm nếu có thiệt hại xảy ra trong trường hợp có mua hợp đồng bảo hiểm.

- Ngắt kết nối toàn bộ hệ thống và nguồn điện cung cấp cho ngôi nhà. Việc này giúp giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do sự tăng điện áp đột ngột trong cơn bão.

- Trong trường hợp có các tấm pin mặt trời di động, hãy gấp lại và cất giữ bên trong. Đối với các hệ thống cố định, hãy di chuyển các thiết bị theo dõi về vị trí an toàn và bảo quản các tấm pin theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Hãy bảo quản những tấm pin theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Cần kiểm tra các tấm pin mặt trời thường xuyên, đặc biệt là trước khi bão đến. Bất kỳ vết nứt nào có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng do nước. Hãy đảm bảo các móc và ốc vít được cố định chắc chắn để tránh hư hỏng có thể xảy ra.

- Đảm bảo rằng các mương thoát nước và máng xối không bị tắc nghẽn giúp nước có thể thoát ra ngoài và không tích tụ gây hư hỏng cho thiết bị.

- Cuối cùng, hãy kiểm tra khu vực lắp đặt tấm pin mặt trời để loại bỏ bất kỳ dụng cụ hoặc vật dụng nào có thể bị gió thổi bay và gây hư hại.

Sau khi cơn bão qua đi, người dùng cần kiểm tra kỹ lưỡng các tấm pin mặt trời để phát hiện dấu hiệu hư hỏng. Nếu có bất kỳ thiệt hại nào, hãy chụp ảnh và xem xét việc gọi chuyên gia để kiểm tra toàn bộ hệ thống.

Hãy nhớ kiểm tra tình trạng các tấm pin sau khi cơn bão đi qua.

Nhìn chung, bão là một mối đe dọa lớn đối với hệ thống năng lượng mặt trời. Gió, nước và mảnh vỡ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng, vì vậy việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho hệ thống điện mặt trời sẽ giúp bảo vệ khoản đầu tư năng lượng tái tạo trong nhiều năm tới. Hãy thực hiện các bước bảo vệ cần thiết để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động một cách hiệu quả.