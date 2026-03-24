Xuân Son trở lại tập luyện, ĐT Việt Nam có đủ "binh hùng" đấu Bangladesh & Malaysia

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang Sik Asian Cup 2027

Buổi tập chiều 24/3 của ĐT Việt Nam mang đến nhiều tín hiệu tích cực khi Xuân Son đã có thể tập luyện bình thường sau 2 buổi tập riêng. Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik lần đầu có đầy đủ 23 tuyển thủ, dù nhóm cầu thủ Công an Hà Nội chỉ tập hồi phục.

Điểm sáng lớn nhất trong buổi tập chiều ngày 24/3 của ĐT Việt Nam tại Hà Nội là sự trở lại của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Sau khi phải tập riêng trong 2 buổi trước đó, tiền đạo gốc Brazil đã hoàn toàn hòa nhập cùng giáo án chung.

Xuân Son đã có thể tập luyện bình thường cùng đồng đội.

Không chỉ trở lại, Xuân Son còn thể hiện trạng thái thể lực rất tốt, tham gia tích cực vào các bài tập và di chuyển năng nổ trên sân. Đây là tín hiệu đáng mừng với ban huấn luyện trong bối cảnh hàng công cần đạt trạng thái tốt nhất trước các trận đấu quan trọng.

Buổi tập ngày 24/3 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi HLV Kim Sang Sik lần đầu tiên có đầy đủ lực lượng 23 tuyển thủ ĐT Việt Nam. Nhóm 7 cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội gồm Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Jason Quang Vinh, Nguyễn Filip và Lê Phạm Thành Long đã hội quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại V-League.

Tuy nhiên, do vừa thi đấu với cường độ cao, toàn bộ nhóm này chưa thể tập chiến thuật. Theo ghi nhận, nhóm cầu thủ Công an Hà Nội chỉ đi bộ thả lỏng cùng các bác sĩ của ĐT Việt Nam để hồi phục thể trạng.

Đáng chú ý, Nguyễn Quang Hải là cầu thủ được HLV Kim Sang Sik theo sát và trao đổi khá lâu trên sân tập, cho thấy vai trò quan trọng của tiền vệ này trong kế hoạch sắp tới.

Đình Trọng trả lời phỏng vấn trước buổi tập của ĐT Việt Nam.

Trong ngày trở lại, Trần Đình Trọng cũng nhận được nhiều câu hỏi về phong độ. Trung vệ này chia sẻ ngắn gọn nhưng đáng chú ý: “Rất khó để nói, hãy để mọi người đánh giá khách quan hơn". Sau nhiều năm chấn thương, cầu thủ sinh năm 1997 rõ ràng cần thêm thời gian để lấy lại trạng thái tốt nhất.

Dù đã hội quân đầy đủ, Đình Trọng cho biết anh vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường đội tuyển hiện tại. “Tôi mới lên tập trung, cần tiếp xúc nhiều hơn để hiểu rõ hơn về toàn đội", trung vệ của CLB Công an Hà Nội nói.

Sự trở lại của Trần Đình Trọng giúp hàng thủ có thêm phương án, nhưng để cạnh tranh vị trí chính thức, trung vệ này hiểu rằng anh phải chứng minh nhiều hơn trong những buổi tập tới.

Trong khi một số cầu thủ tập hồi phục, phần còn lại của đội tuyển vẫn duy trì cường độ cao. Đỗ Hoàng Hên cùng các đồng đội tích cực hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật. ĐT Việt Nam đang hướng đến trận giao hữu gặp ĐT Bangladesh ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy, trước khi bước vào trận đấu quan trọng với ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/03/2026 17:25 PM (GMT+7)
