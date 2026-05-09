Bốc thăm Asian Cup 2027: ĐT Việt Nam nằm bảng "tử thần", Indonesia đấu Thái Lan

Các nhóm hạt giống chia ra sao?

Dựa vào bảng xếp hạng FIFA gần nhất, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng với Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan.

Trong khi đó, ở nhóm 1 là những ứng cử viên vô địch như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia và Uzbekistan.

Nhóm hạt giống số 2 cũng quy tụ nhiều đội bóng mạnh là Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria.

Nhóm hạt giống số 4 có Indonesia, Singapore, Kyrgyzstan, Kuwait, Triều Tiên và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen.