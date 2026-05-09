Bốc thăm Asian Cup 2027: ĐT Việt Nam nằm bảng "tử thần", Indonesia đấu Thái Lan
Lá thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Cụ thể, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong trận play-off giữa Lebanon và Yemen.
Kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027:
|Bảng A
|Bảng B
|Bảng C
|Bảng D
|Bảng E
|Bảng F
|Saudi Arabia
|Uzbekistan
|Iran
|Australia
|Hàn Quốc
|Nhật Bản
|Kuwait
|Bahrain
|Syria
|Tajikistan
|UAE
|Qatar
|Oman
|Triều Tiên
|Kyrgyzstan
|Iraq
|Việt Nam
|Thái Lan
|Palestine
|Jordan
|Trung Quốc
|Singapore
|Lebanon/Yemen
|Indonesia
Nhật Bản rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch Qatar, Thái Lan và Indonesia. Đây có lẽ là bảng đấu tử thần với hai đại diện Đông Nam Á.
Hàn Quốc, đội tuyển quê hương của HLV Kim Sang Sik, sẽ nằm chung bảng với ĐT Việt Nam. Hai đội còn lại là UAE và Lebanon/Yemen.
Australia nằm chung bảng với Tajikistan, Iraq và Singapore.
Lá thăm đưa Iran rơi vào bảng C cùng với Syria, Kyrgyzstan và Trung Quốc.
Uzbekistan nằm ở bảng B cùng với Bahrain, Triều Tiên và Jordan.
Chủ nhà Saudi Arabia mặc định được xếp vào bảng A, nơi có sự góp mặt của Kuwait, Palestine và Oman.
Đương kim vô địch Qatar nằm chung bảng với Thái Lan và Indonesia.
UAE (E2) sẽ nằm chung bảng với Việt Nam.
Iraq nằm ở vị trí D3.
Syria có mã số C2.
Jordan rơi vào bảng B với mã số B4.
Oman nằm ở bảng A và có mã số A3.
Thái Lan (F3) nằm chung bảng với Indonesia. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng.
Việt Nam nằm ở bảng E và có mã số E3.
Tajikistan được bốc thăm vào bảng D và có mã số D2.
Trung Quốc rơi vào bảng C với mã sỗ C4.
Bảng B có sự góp mặt của Bahrain với mã số B2.
Palestine được bốc thăm vào bảng A và có mã sỗ A4. Họ sẽ gặp chủ nhà Saudi Arabia ở trận khai mạc.
Indonesia rơi vào bảng F và có mã số F4.
Đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen sẽ có mã số E4.
Singapore nằm ở bảng D và có mã số D4.
Kyrgyzstan nằm ở bảng C và có mã số C3.
Triều Tiên nằm ở bảng B và có mã số B3.
Kuwait nằm ở bảng A và có mã số A2.
Dựa vào bảng xếp hạng FIFA gần nhất, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng với Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan.
Trong khi đó, ở nhóm 1 là những ứng cử viên vô địch như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia và Uzbekistan.
Nhóm hạt giống số 2 cũng quy tụ nhiều đội bóng mạnh là Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria.
Nhóm hạt giống số 4 có Indonesia, Singapore, Kyrgyzstan, Kuwait, Triều Tiên và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen.
Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 với tư cách đội nhất bảng F tại vòng loại. Đây là kết quả được đông đảo người hâm mộ chờ đợi, khi thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục có cơ hội tranh tài cùng những đội bóng hàng đầu châu lục, qua đó khẳng định vị thế và sự phát triển của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Asian Cup 2027 cũng đánh dấu lần thứ 6 trong lịch sử đội tuyển Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, trong đó hai lần gần đây nhất vào tới tứ kết (2007, 2019). HLV trưởng Kim Sang Sik cùng Trưởng phòng các ĐTQG Đoàn Anh Tuấn góp mặt trực tiếp tại sự kiện.
Với cách phân chia hạt giống của AFC, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tái ngộ bảng đấu “ác mộng” với Nhật Bản, Iraq và Indonesia giống Asian Cup 2023. Đây được xem là kịch bản khó nhất khi các đối thủ đều vượt trội về đẳng cấp và thể lực.
Ở chiều ngược lại, một bảng đấu “dễ thở” hơn có thể xuất hiện nếu ĐT Việt Nam gặp Australia, Oman hoặc Syria và Singapore. Dù Australia vẫn là thử thách lớn, các đối thủ còn lại được đánh giá không quá chênh lệch so với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.
Theo kế hoạch, AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 vào lúc 1h ngày 10/5 (giờ Hà Nội). Sự kiện này sẽ diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia.
Hiện tại, AFC đã xác định được 23/24 đội bóng sẽ tham dự VCK Asian Cup 2027. Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định sau trận quyết đấu giữa ĐT Lebanon và ĐT Yemen vào tháng 6 tới.
