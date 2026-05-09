Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
3
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
1
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
1
2
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
0
0
West Ham United vs Arsenal
-
-
Mainz 05 vs Union Berlin
-
-
Milan vs Atalanta
-
-
Barcelona vs Real Madrid
-
-
Paris Saint-Germain vs Brest
-
-
Le Havre vs Olympique Marseille
-
-
Monaco vs Lille
-
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
-
-

Bốc thăm Asian Cup 2027: ĐT Việt Nam nằm bảng "tử thần", Indonesia đấu Thái Lan

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang Sik

Lá thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Cụ thể, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong trận play-off giữa Lebanon và Yemen.

Kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027:

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D Bảng E Bảng F
Saudi Arabia Uzbekistan Iran Australia Hàn Quốc Nhật Bản
Kuwait Bahrain Syria Tajikistan UAE Qatar
Oman Triều Tiên Kyrgyzstan Iraq Việt Nam Thái Lan
Palestine Jordan Trung Quốc Singapore Lebanon/Yemen Indonesia

Diễn biến
Bảng F

Nhật Bản rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch Qatar, Thái Lan và Indonesia. Đây có lẽ là bảng đấu tử thần với hai đại diện Đông Nam Á.

BẢNG E

Hàn Quốc, đội tuyển quê hương của HLV Kim Sang Sik, sẽ nằm chung bảng với ĐT Việt Nam. Hai đội còn lại là UAE và Lebanon/Yemen.

Bảng D

Australia nằm chung bảng với Tajikistan, Iraq và Singapore.

Bảng C

Lá thăm đưa Iran rơi vào bảng C cùng với Syria, Kyrgyzstan và Trung Quốc.

Bảng B

Uzbekistan nằm ở bảng B cùng với Bahrain, Triều Tiên và Jordan.

Bảng A

Chủ nhà Saudi Arabia mặc định được xếp vào bảng A, nơi có sự góp mặt của Kuwait, Palestine và Oman.

Bảng F

Đương kim vô địch Qatar nằm chung bảng với Thái Lan và Indonesia.

BẢNG E

UAE (E2) sẽ nằm chung bảng với Việt Nam.

Bảng D

Iraq nằm ở vị trí D3.

Bảng C

Syria có mã số C2.

Bảng B

Jordan rơi vào bảng B với mã số B4.

Bảng A

Oman nằm ở bảng A và có mã số A3.

Bảng F

Thái Lan (F3) nằm chung bảng với Indonesia. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng.

BẢNG E

Việt Nam nằm ở bảng E và có mã số E3.

Bảng D

Tajikistan được bốc thăm vào bảng D và có mã số D2.

Bảng C

Trung Quốc rơi vào bảng C với mã sỗ C4.

Bảng B

Bảng B có sự góp mặt của Bahrain với mã số B2.

Bảng A

Palestine được bốc thăm vào bảng A và có mã sỗ A4. Họ sẽ gặp chủ nhà Saudi Arabia ở trận khai mạc.

Bảng F

Indonesia rơi vào bảng F và có mã số F4.

Bảng E

Đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen sẽ có mã số E4.

Bảng D

Singapore nằm ở bảng D và có mã số D4.

Bảng C

Kyrgyzstan nằm ở bảng C và có mã số C3.

Bảng B

Triều Tiên nằm ở bảng B và có mã số B3.

Bảng A

Kuwait nằm ở bảng A và có mã số A2.

Các nhóm hạt giống chia ra sao?

Dựa vào bảng xếp hạng FIFA gần nhất, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng với Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan.

Trong khi đó, ở nhóm 1 là những ứng cử viên vô địch như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia và Uzbekistan.

Nhóm hạt giống số 2 cũng quy tụ nhiều đội bóng mạnh là Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria.

Nhóm hạt giống số 4 có Indonesia, Singapore, Kyrgyzstan, Kuwait, Triều Tiên và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen.

Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 với tư cách đội nhất bảng F tại vòng loại. Đây là kết quả được đông đảo người hâm mộ chờ đợi, khi thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục có cơ hội tranh tài cùng những đội bóng hàng đầu châu lục, qua đó khẳng định vị thế và sự phát triển của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Asian Cup 2027 cũng đánh dấu lần thứ 6 trong lịch sử đội tuyển Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, trong đó hai lần gần đây nhất vào tới tứ kết (2007, 2019). HLV trưởng Kim Sang Sik cùng Trưởng phòng các ĐTQG Đoàn Anh Tuấn góp mặt trực tiếp tại sự kiện.

Kịch bản nào chờ ĐT Việt Nam?

Với cách phân chia hạt giống của AFC, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tái ngộ bảng đấu “ác mộng” với Nhật Bản, Iraq và Indonesia giống Asian Cup 2023. Đây được xem là kịch bản khó nhất khi các đối thủ đều vượt trội về đẳng cấp và thể lực.

Ở chiều ngược lại, một bảng đấu “dễ thở” hơn có thể xuất hiện nếu ĐT Việt Nam gặp Australia, Oman hoặc Syria và Singapore. Dù Australia vẫn là thử thách lớn, các đối thủ còn lại được đánh giá không quá chênh lệch so với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Theo kế hoạch, AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 vào lúc 1h ngày 10/5 (giờ Hà Nội). Sự kiện này sẽ diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia.

Hiện tại, AFC đã xác định được 23/24 đội bóng sẽ tham dự VCK Asian Cup 2027. Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định sau trận quyết đấu giữa ĐT Lebanon và ĐT Yemen vào tháng 6 tới.

HLV Kim Sang-sik "ngỡ ngàng" khi được đón bằng siêu xe dự lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027

HLV Kim Sang-sik và Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) kiêm Chủ tịch Ủy ban thi đấu của LĐBĐ châu Á (AFC) Trần Quốc Tuấn đã được đón tiếp rất trang trọng...

