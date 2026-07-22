Xuân Mạnh chỉ ra điều ĐT Việt Nam phải làm để giữ cúp vàng Đông Nam Á

⚽ ĐT Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị, tiếp tục mài giũa hàng thủ

Chiều ngày 22/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào buổi tập thứ hai tại Chonburi, chuẩn bị cho trận mở màn chiến dịch AFF Cup 2026 trước Timor Leste (20h30 ngày 24/7). Sau hơn hai tuần tập huấn và thi đấu giao hữu, tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện trước trận mở màn AFF Cup 2026.

ĐT Việt Nam tập luyện ở Thái Lan chiều 22/7.

Theo Phạm Xuân Mạnh, những kết quả tích cực vừa qua là bước chạy đà thuận lợi nhưng toàn đội vẫn còn nhiều việc phải làm. "Tính đến thời điểm này, toàn đội đã chuẩn bị khá tốt cho trận đấu đầu tiên. Chúng tôi có hai tuần tập huấn, thắng ba trận đấu tập với các CLB Hàn Quốc và tiếp đó là chiến thắng trước Myanmar. Đó là sự chuẩn bị tốt để hướng tới giải đấu", Xuân Mạnh chia sẻ.

Sau trận giao hữu với Myanmar, ban huấn luyện đã dành thời gian phân tích rất kỹ màn trình diễn của toàn đội: "Hôm qua, toàn đội họp để xem lại trận đấu, chỉ ra những điểm đã làm tốt cũng như những điều chưa tốt. Chúng tôi cùng rút kinh nghiệm, phân tích để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đầu tiên".

Trong các buổi tập gần đây, HLV Kim Sang Sik đặc biệt chú trọng tới khả năng tổ chức phòng ngự. "Ban huấn luyện đang tập trung nhiều vào hàng thủ, làm sao các cầu thủ giao tiếp tốt hơn, biết thời điểm gây áp lực lên đối phương, còn những người phía sau bọc lót thật kín. Hôm nay có thể sẽ chuyển sang những bài tập về tấn công", Xuân Mạnh tiết lộ.

🛡️ Tin tưởng hàng thủ dù thiếu Duy Mạnh

Việc trung vệ Đỗ Duy Mạnh phải chia tay đội tuyển vì chấn thương khiến hàng thủ tuyển Việt Nam có sự xáo trộn. Tuy nhiên, Xuân Mạnh khẳng định các cầu thủ đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

HLV Kim Sang Sik chỉ đạo học trò tập luyện ở Chonburi.

"Hiện tại, sự liên lạc và phối hợp giữa các cầu thủ đang rất tốt. Ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị kỹ. Trong đội, tôi cùng Nhật Minh, Văn Hậu, Thành Chung và các đồng đội luôn trao đổi với nhau để tạo sự gắn kết tốt nhất, với mục tiêu không để thủng lưới", cầu thủ của CLB Hà Nội nói.

Về đối thủ Timor Leste ở trận ra quân, hậu vệ sinh năm 1996 cho biết tuyển Việt Nam chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu: "Hiện tại, chúng tôi vẫn tập trung hoàn thiện lối chơi của đội tuyển và chuẩn bị những phương án tốt nhất cho chính mình. Sau đó, ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ hơn về Timor Leste".

🔥 "Bảo vệ chức vô địch còn khó hơn rất nhiều"

Là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của tuyển Việt Nam, Xuân Mạnh không giấu được sự háo hức khi chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á: "Năm 2024, tôi cùng đội tuyển đã vô địch. Năm nay tiếp tục được góp mặt để bảo vệ danh hiệu là niềm tự hào rất lớn. Tôi luôn sẵn sàng cống hiến, hào hứng bước vào giải đấu và sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ những gì đội tuyển đã giành được".

Chia sẻ về áp lực của nhà đương kim vô địch, hậu vệ 29 tuổi thừa nhận thử thách lần này sẽ còn lớn hơn. "Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Các đối thủ bây giờ đều mạnh và đồng đều hơn. Chúng tôi hiểu những khó khăn đang chờ phía trước, nhưng toàn đội sẽ ra sân với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau, quyết tâm thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất".

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ còn một buổi tập tại Chonburi trước khi bước vào trận ra quân bảng A AFF Cup 2026 gặp Timor Leste lúc 20h30 ngày 24/7. Đây sẽ là bước khởi đầu quan trọng trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Kim Sang Sik.