TV360 phát sóng Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Hyundai Cup 2026)

ASEAN Hyundai Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026, quy tụ 10 đội tuyển quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Campuchia, Lào, Myanmar và Timor-Leste. Giải đấu được tổ chức theo thể thức vòng bảng, bán kết và chung kết, là một trong những sự kiện bóng đá được người hâm mộ khu vực Đông Nam Á mong đợi.

Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ theo lịch thi đấu:

- 20h30 ngày 24/7: Timor-Leste – Việt Nam

- 20h00 ngày 31/7: Việt Nam – Singapore

- 20h30 ngày 3/8: Indonesia – Việt Nam

- 20h00 ngày 7/8: Việt Nam – Campuchia

Với sự góp mặt của nhiều đội tuyển có dấu ấn mạnh mẽ trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, giải đấu được kỳ vọng mang đến những trận đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao.

Việc đưa ASEAN Hyundai Cup 2026 lên TV360 tiếp tục khẳng định chiến lược đầu tư của Viettel Telecom vào các nội dung thể thao bản quyền, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giải trí số và đáp ứng nhu cầu thưởng thức các sự kiện thể thao chất lượng cao của người dùng. Bên cạnh việc phát sóng trực tiếp các trận đấu, TV360 sẽ cập nhật các chương trình đồng hành, bản tin chuyên sâu, highlights và nhiều nội dung bên lề xuyên suốt giải đấu.

TV360 hỗ trợ theo dõi trên Smart TV, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính và TV Box. Được vận hành trên hạ tầng viễn thông và công nghệ của Viettel, nền tảng mang đến trải nghiệm xem ổn định, mượt mà trên nhiều thiết bị. Đối với khách hàng sử dụng mạng di động Viettel, nhiều gói cước TV360 đi kèm ưu đãi miễn phí data khi xem nội dung trên ứng dụng theo chính sách của từng gói dịch vụ.

Lễ khai mạc ASEAN Hyundai Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 24/7/2026 tại Sân vận động Quốc gia Morodok Techo (Phnom Penh, Campuchia), trước trận đấu mở màn giữa đội tuyển Campuchia và Singapore. Ngay sau đó, vào 20h30 cùng ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp Timor-Leste trên Sân vận động Chonburi (Thái Lan).

Khán giả có thể tải ứng dụng TV360 trên App Store, Google Play, truy cập www.tv360.vn hoặc sử dụng TV360 trên Smart TV và TV Box để theo dõi trọn vẹn ASEAN Hyundai Cup 2026.

Thông tin về lịch phát sóng, các chương trình đồng hành và diễn biến của giải đấu sẽ được cập nhật liên tục trên nền tảng TV360 và các kênh truyền thông chính thức của Viettel Telecom.