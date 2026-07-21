ĐT Việt Nam "làm nóng" tại Thái Lan, hừng hực khí thế trước trận ra quân AFF Cup

ĐT Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn

Sau khi đặt chân đến Chonburi vào chiều 20/7, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan lúc 16h30 ngày 21/7. Sân tập nằm cách khách sạn của thầy trò HLV Kim Sang Sik khoảng 7 km. Dưới thời tiết không quá khác biệt so với Việt Nam, các tuyển thủ thể hiện tinh thần hứng khởi, tập luyện với quyết tâm cao trước trận ra quân gặp Timor Leste ngày 24/7.

HLV Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam.

Trước buổi tập, tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ đại diện đội tuyển trả lời truyền thông. Chân sút lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia cho biết toàn đội đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện tại Thái Lan.

"Tôi nghĩ toàn đội đã có sự chuẩn bị cũng như thích nghi tốt bởi thời tiết của Thái Lan với Việt Nam khá tương đồng", Ngọc Mỹ chia sẻ. Theo cầu thủ trẻ này, ban huấn luyện vẫn giữ nguyên định hướng chuyên môn đã xây dựng từ đầu đợt tập trung, không có nhiều điều chỉnh khi đội bước vào giai đoạn cận ngày thi đấu.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị kéo dài hơn ba tuần, gồm thời gian tập luyện tại Hà Nội, chuyến tập huấn ở Hàn Quốc và trận giao hữu với Myanmar, Ngọc Mỹ tin rằng đội tuyển đã sẵn sàng bước vào AFF Cup 2026.

"Toàn đội gần như đã hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào giải đấu. Anh em rất tin tưởng vào ban huấn luyện. Mỗi cá nhân sẽ cố gắng hết sức để tạo nên một tập thể gắn kết và bảo vệ chức vô địch", tiền đạo sinh năm 2004 khẳng định.

Lần đầu lên tuyển, ưu tiên học hỏi hơn cạnh tranh

Là một trong những gương mặt trẻ nhất góp mặt trong danh sách cuối cùng của đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026, Nguyễn Ngọc Mỹ thừa nhận bản thân bất ngờ khi được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội.

"Lần đầu tiên được góp mặt ở đội tuyển quốc gia, tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Mục tiêu của tôi là tập luyện, giữ thể trạng tốt nhất để nếu được trao cơ hội sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo". Dù hàng công đội tuyển Việt Nam quy tụ nhiều cầu thủ chất lượng và cuộc cạnh tranh vị trí rất khốc liệt, Ngọc Mỹ không quá đặt nặng chuyện giành suất đá chính.

Theo tiền đạo trẻ Ngọc Mỹ, điều quan trọng nhất ở lần tập trung này là tích lũy kinh nghiệm từ các đàn anh: "Tôi học được rất nhiều điều từ các anh đi trước về kinh nghiệm cũng như nhiều khía cạnh khác. Mọi người đều rất hòa đồng, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau".

Khi được hỏi về cơ hội chen chân vào đội hình xuất phát, Ngọc Mỹ cho rằng quyền quyết định thuộc về ban huấn luyện. "Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ đánh giá thể trạng và phong độ của từng người để lựa chọn đội hình phù hợp nhất. Nếu được trao cơ hội, tôi tin mình sẽ thể hiện tốt".

Với tinh thần đầy hứng khởi trong buổi tập đầu tiên tại Chonburi (Thái Lan), cùng sự tự tin của các cầu thủ trẻ như Nguyễn Ngọc Mỹ, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự sẵn sàng trước trận mở màn AFF Cup 2026 gặp Timor Leste vào ngày 24/7.