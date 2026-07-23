Trực tiếp chuyển nhượng 23/7: Aston Villa đạt thỏa thuận đón Garnacho, tổng chi phí 50 triệu euro

Aston Villa chốt thỏa thuận đón Garnacho từ Chelsea

Aston Villa đã đạt thỏa thuận với Chelsea để mua tiền đạo cánh Alejandro Garnacho và buổi kiểm tra y tế đã được lên lịch. Theo nhiều nguồn tin, toàn bộ chi phí cho vụ này sẽ đạt 50 triệu euro, bao gồm cả mức phí mượn lẫn phụ phí từ các điều kiện thành tích thi đấu. Theo nhà báo Kieran Gill của Daily Mail, những điều kiện thi đấu đó đều được đánh giá là dễ đạt được nên Chelsea có thể sẽ được nhận phần lớn khoản phụ phí đó.