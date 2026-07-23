Trực tiếp chuyển nhượng 23/7: Aston Villa đạt thỏa thuận đón Garnacho, tổng chi phí 50 triệu euro
Điểm qua các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý nhất của thị trường hè 2026.
Sau khi Bournemouth từ chối đề nghị mua tiền vệ Alex Scott từ Chelsea, tờ London Standard mới đây cho hay Scott đang có ý định ra đi và muốn về Chelsea. Bournemouth đã đề nghị hợp đồng mới cho Scott hồi tháng 3 nhưng từ đó tới nay các cuộc nói chuyện đã chậm dần, và Scott giờ muốn chuyển đi bất chấp Bournemouth đang cố giữ.
Theo Sky Sports, Liverpool đã có liên hệ ban đầu với Monaco để tìm hiểu về mức giá dành cho tiền đạo cánh Maghnes Akliouche. Akliouche đang là mục tiêu lớn của Paris Saint-Germain nhưng mọi sự tiếp cận của PSG đều đã bị Monaco từ chối do mức giá không đúng mong muốn. Lời đề nghị gần nhất của PSG là khoảng 40 triệu euro.
Báo chí TBN đồng loạt cho biết vụ Lee Kang In tới Atletico Madrid đã xong và chỉ còn chờ tiền vệ người Hàn Quốc đặt bút ký hợp đồng. Atletico sẽ trả cho Paris Saint-Germain gần 40 triệu euro. Thông tin này là dấu hiệu cho thấy Thiago Almada sẽ sớm rời Atletico, bởi Lee Kang In đã từng đá trong sơ đồ 4-4-2 tại Mallorca và Atletico hiện đang đá sơ đồ này.
Theo báo chí TBN, sau khi trở về từ World Cup tiền đạo Ferran Torres sẽ làm rõ tương lai của anh với Barcelona. Torres không hài lòng khi chủ yếu đá dự bị ở Barca và mới đây bản hợp đồng gia hạn của CLB cũng không làm anh ưng ý. Hiện Paris Saint-Germain đã có động thái chiêu mộ Torres.
Tờ The Athletic cho biết dù Inter Miami đã chính thức công bố Casemiro gia nhập CLB, ban tổ chức giải MLS đang điều tra về khả năng Miami đã vi phạm điều lệ chuyển nhượng. MLS có một cái gọi là "quyền phát hiện" dành cho đội bóng muốn sở hữu một cầu thủ ngoài giải đấu, và Los Angeles Galaxy đã đạt được "quyền phát hiện" Casemiro với MLS trước. Việc Inter Miami đón về Casemiro sẽ chỉ được chấp thuận nếu họ đạt được thỏa thuận đền bù để chuyền quyền sang từ LA Galaxy.
Theo nhà báo Sam Lee, sau khi trở về từ World Cup cả trung vệ Abdukodir Khusanov và tiền đạo cánh Jeremy Doku đều đã đạt thỏa thuận gia hạn với Man City tới năm 2031. Sự kiện này đánh dấu vai trò của 2 cầu thủ trong đội hình của HLV mới Enzo Maresca, sau khi Man City đã gia hạn với Phil Foden.
Aston Villa đã đạt thỏa thuận với Chelsea để mua tiền đạo cánh Alejandro Garnacho và buổi kiểm tra y tế đã được lên lịch. Theo nhiều nguồn tin, toàn bộ chi phí cho vụ này sẽ đạt 50 triệu euro, bao gồm cả mức phí mượn lẫn phụ phí từ các điều kiện thành tích thi đấu. Theo nhà báo Kieran Gill của Daily Mail, những điều kiện thi đấu đó đều được đánh giá là dễ đạt được nên Chelsea có thể sẽ được nhận phần lớn khoản phụ phí đó.
Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng hè 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/07/2026 01:52 AM (GMT+7)