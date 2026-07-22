Thống kê gây sốc: Messi bị "cướp" Quả bóng vàng World Cup?

Rodri có thực sự xứng đáng hơn Messi?

Rodri được xem là "bộ não" trên sân, người điều phối lối chơi và giữ vai trò trung tâm trong hành trình vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha, chỉ hai năm sau khi trở thành nhân tố chủ chốt trong chiến tích đăng quang EURO 2024.

Rodri được trao danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026, vượt qua Messi và Mbappe

Giống như khi đó, màn trình diễn cá nhân của Rodri tiếp tục được ghi nhận bằng danh hiệu Quả bóng vàng World Cup dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tiền vệ của Man City vượt qua Messi, Mbappe và Jude Bellingham để giành giải thưởng cao quý nhất, dù cả ba đều có một kỳ World Cup rất ấn tượng. Chính vì lối chơi thầm lặng nhưng hiệu quả của Rodri, chiến thắng này đã tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi, gợi nhớ tới những tranh cãi khi anh đánh bại Vinicius để giành Quả bóng vàng 2024.

Vậy những siêu sao kể trên có lý do để cảm thấy bị đối xử bất công? Dựa trên hệ thống đánh giá độc quyền True Performance của Sky Sports Power Rankings, hơn 40 chỉ số chuyên môn quan trọng được phân tích để phản ánh mức độ hiệu quả của một cầu thủ theo đúng vai trò và vị trí thi đấu của họ, từ đó chấm điểm trên thang 100. Cầu thủ có điểm số càng cao đồng nghĩa với màn trình diễn càng ấn tượng.

Theo đó, ba cầu thủ chơi hay nhất tại World Cup 2026 lần lượt là Messi, Mbappe và Bellingham. Còn Rodri đứng ở đâu? Thứ 18. Thậm chí, xét theo điểm đánh giá tổng thể tại giải, Rodri chỉ là cầu thủ Tây Ban Nha có thành tích cao thứ 7.

Hạng Cầu thủ Đội tuyển Tổng điểm Điểm đánh giá tổng thể 1 Lionel Messi Argentina 31.151 100 2 Kylian Mbappe Pháp 28.172 97,69 3 Jude Bellingham Anh 21.086 91,54 ... ... ... ... ... 18 Rodri Tây Ban Nha 12.253 81,82

Bảng xếp hạng Sky Sports Power Rankings tại World Cup 2026

Vậy tại sao Rodri vẫn được trao danh hiệu Quả bóng vàng World Cup? Không cầu thủ nào chạm bóng nhiều hơn Rodri trong suốt World Cup. Tuy nhiên, số lần chạm bóng tự thân không mang nhiều ý nghĩa; điều quan trọng là cách anh sử dụng chúng.

Ở cả hai đầu sân, Rodri đều tạo ra tầm ảnh hưởng lớn. Khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng, anh xếp thứ hai về số đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân và đứng thứ 15 về số cơ hội tạo ra, cho thấy khả năng điều tiết trận đấu và đóng góp vào mặt trận tấn công.

Khi không có bóng, Rodri là cầu thủ thực hiện nhiều pha tắc bóng nhất giải, đồng thời nằm trong top 4 về số lần giành lại quyền kiểm soát bóng ở cả khu vực giữa sân lẫn phần sân đối phương.

Điều mà các số liệu thống kê không thể phản ánh chính là kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của Rodri. Tầm ảnh hưởng của anh đối với một tập thể Tây Ban Nha còn khá trẻ được xem là yếu tố vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, lập luận phản biện không nằm ở việc Rodri chơi không hay, mà ở việc các đối thủ cạnh tranh của anh còn xuất sắc hơn.

Rodri hay nhưng không phải xuất sắc nhất

Theo thống kê dựa trên 43 chỉ số chuyên môn, Rodri lọt top 10 ở 13 hạng mục, nhiều hơn một chút so với Bellingham (12), nhưng vẫn kém Messi và Mbappe, khi cả hai đều góp mặt trong top 10 ở 18 hạng mục.

Ngoài ra, theo bảng xếp hạng đánh giá, Messi cũng là cầu thủ có màn trình diễn cá nhân hay nhất giải. Các chỉ số này bao gồm bàn thắng, kiến tạo, số cơ hội ngon ăn tạo ra hay các đường chọc khe. Dĩ nhiên, Messi và Mbappe không nổi bật ở những thống kê phòng ngự như Rodri, nhưng hệ thống True Performance đã tính đến các chỉ số phù hợp nhất với vai trò của từng vị trí trên sân.

Dữ liệu cho thấy, dù Rodri chắc chắn nằm trong nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026, anh không tạo ra sự vượt trội rõ rệt so với Messi và Mbappe ở các chỉ số quan trọng.

Xét việc cả ba đều là những thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng lớn đối với đội tuyển của mình, khả năng lãnh đạo của Rodri có lẽ chưa đủ để trở thành yếu tố quyết định giúp anh vượt lên trên hai đối thủ còn lại.

Vì vậy, hoàn toàn có thể lập luận rằng giải thưởng Quả bóng vàng World Cup năm nay đã được trao cho cầu thủ của đội tuyển xuất sắc nhất, thay vì dành cho cá nhân chơi hay nhất giải đấu.