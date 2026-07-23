HLV Timor Leste ví đội nhà với Tây Ban Nha, đề cao Son - Lộc - Hên của ĐT Việt Nam

HLV Timor Leste ca ngợi ĐT Viêt Nam và Son - Lộc - Hên

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với ĐT Việt Nam ở lượt trận mở màn bảng A AFF Cup 2026 (20h30, 24/7), HLV trưởng Jose Pedro bên phía Timor Leste đã chỉ ra những khó khăn của đội nhà, đó là thời gian chuẩn bị ngắn hơn các đối thủ cùng bảng:

"So với các đội ở bảng đấu này, chúng tôi là đội chuẩn bị muộn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi ước gì có thể chuẩn bị sớm hơn nhưng cũng làm những gì tốt nhất có thể, chuẩn bị kỹ lưỡng để đến với giải đấu này".

HLV Timor Leste đề cao cảnh giác với bộ ba Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đánh giá cao sức mạnh của đương kim vô địch Việt Nam. Theo ông, bộ ba cầu thủ nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên cùng tân binh Nguyễn Tài Lộc có thể mang đến khác biệt cho ĐT Việt Nam, bên cạnh dàn sao chất lượng khác:

"Tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Họ đang là đương kim vô địch của AFF Cup. 3 cầu thủ nhập tịch là sự khác biệt lớn trong đội hình ĐT Việt Nam. Tôi cũng tin rằng họ là đội bóng thực sự mạnh, không chỉ 3 cầu thủ này mà những cầu thủ còn lại cũng rất chất lượng. Họ có sự gắn kết đặc biệt giữa hàng tiền đạo, tiền vệ lẫn hậu vệ.

Đó là lý do tại sao tôi tôn trọng ĐT Việt Nam. Tôi tin rằng 3 cầu thủ nhập tịch có thể tạo ra sự khác biệt bất cứ lúc nào. ĐT Việt Nam đã chọn nhập tịch cho họ vì họ sẽ mang lại điều gì đó nhiều hơn".

Điểm mạnh của Timor Leste

Nói về Timor Leste, HLV Jose Pedro cho rằng lối chơi tập thể là điểm mạnh nhất của đội bóng do ông dẫn dắt: "Điểm mạnh nhất của Timor Leste, đối với tôi luôn là sức mạnh tập thể. Chúng tôi đã vượt qua Brunei để giành quyền tham dự AFF Cup. Đó là nhờ công sức của các cầu thủ và ban huấn luyện mới, không phải cá nhân nào cả, mà chính tập thể đã giành được cơ hội có mặt ở giải đấu này.

Điều chúng tôi muốn hướng đến là thi đấu như một tập thể. Đến với AFF Cup, chúng tôi muốn cạnh tranh, muốn tiến bộ với tư cách là một tập thể. Và chỉ với những giải đấu tầm cỡ như AFF Cup, chúng tôi mới có thể làm được điều đó. Về trận đấu, và về tính bất ngờ mà chúng tôi có thể mang lại cho đối thủ, bất kể ĐT Việt Nam có 3 cầu thủ nhập tịch. Chỉ có tập thể mới tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi muốn thi đấu như một tập thể và sẽ đưa ra câu trả lời tốt trong trận đấu ra quân".

HLV Jose Pedro ví lối chơi của Timor Leste với nhà vô địch World Cup Tây Ban Nha

Ví đội nhà với ĐT Tây Ban Nha

Một trong những điểm nhấn của buổi họp báo là khi phóng viên đề nghị HLV Jose Pedro nhận xét về đội tuyển tham dự World Cup 2026 có lối chơi tương đồng Timor Leste. Nhà cầm quân 47 tuổi mạnh dạn lựa chọn Tây Ban Nha, đội vừa lên ngôi vô địch ở giải đấu trên đất Bắc Mỹ:

"Nếu bạn yêu cầu tôi so sánh đội bóng của tôi với bất kỳ đội bóng nào ở World Cup, tôi sẽ chọn Tây Ban Nha. Tất nhiên tôi biết còn một khoảng cách rất xa để so sánh giữa 2 đội, nhưng tôi là một fan lớn về cách họ thi đấu, cách họ tổ chức.

Tôi không cố áp dụng lối chơi của ĐT Tây Ban Nha với Timor Leste, nhưng tôi thích triết lí kiểm soát bóng, đó là phong cách ưa thích của tôi bởi tôi tin đó là cách tốt nhất để tiếp cận khung thành đối phương, cố gắng tạo ra điều gì đó khác biệt".