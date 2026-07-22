Báo Hàn Quốc nói thẳng về điểm yếu của tuyển Việt Nam

Chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, tuyển Việt Nam có 3 trận đấu tập trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, một trận giao hữu với Myanmar trên SĐV Thái Nguyên. Thầy trò HLV Kim Sang Sik giành kết quả toàn thắng, ghi 14 bàn, thủng lưới 2 lần.

Báo chí Hàn Quốc khen ngợi tuyển Việt Nam thu được nhiều kết quả tốt, nhưng đồng thời cũng chỉ ra điều mà "Những chiến binh sao vàng" cần phải khắc phục trước khi bước vào giải đấu khu vực.

Tuyển Việt Nam sở hữu hàng công rất mạnh. Ảnh: S.N

Theo tờ Aju news, tuyển Việt Nam có bước chuẩn bị rất tích cực, nhưng cũng có những vấn đề cần phải giải quyết. Muốn bảo vệ ngôi vô địch, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải hoàn thiện mọi mặt trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

"Chiến thắng 4-0 trước Myanmar mang tới tín hiệu lạc quan ở tuyển Việt Nam. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam mạch lạc hơn. Việc Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc ghi bàn cho thấy cách tiếp cận khung thành của đội bóng áo đỏ đa dạng và khó bị bắt bài.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam cũng gặp vấn đề đáng lo ngại khi chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Hàng tiền vệ dâng cao nhưng không kịp lùi về tạo khoảng trống lớn trước hàng hậu vệ 3 người để Myanmar khai thác các pha phản công.

Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam để lộ khoảng trống. Ảnh: S.N

Nếu đối thủ là những đội bóng sở hữu hàng công chất lượng như Indonesia, Malaysia hay Thái Lan, một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến tuyển Việt Nam phải trả giá bằng bàn thua", tờ Aju news viết.

Hiện tại, tuyển Việt Nam có mặt tại Chonburi (Thái Lan) và sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trong chiều 21/7, chuẩn bị cho trận ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste. Dù gặp đối thủ không được đánh giá cao, nhưng Xuân Son và các đồng đội cho thấy sự tập trung cao nhất, với quyết tâm giành chiến thắng trận mở màn.