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ĐT Việt Nam thiệt quân trước trận mở màn AFF Cup, HLV Kim Sang Sik vẫn cười tươi

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2026 HLV Kim Sang Sik

ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân Chonburi trước trận gặp Timor Leste tại AFF Cup 2026. Dù không có sự phục vụ của Nguyễn Tài Lộc và Đặng Văn Lâm, HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra thoải mái, tự tin hướng tới màn ra quân thuận lợi.

17h chiều ngày 23/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có buổi tập làm quen sân vận động Chonburi, nơi tổ chức trận đấu mở màn bảng A của AFF Cup 2026 giữa Timor Leste và ĐT Việt Nam (20h30 ngày 24/7).

17h chiều ngày 23/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có buổi tập làm quen sân vận động Chonburi, nơi tổ chức trận đấu mở màn bảng A của AFF Cup 2026 giữa Timor Leste và ĐT Việt Nam (20h30 ngày 24/7).

ĐT Việt Nam thiệt quân trước trận mở màn AFF Cup, HLV Kim Sang Sik vẫn cười tươi - 2

Ngay khi buổi tập của ĐT Việt Nam bắt đầu, trên sân Chonburi có mưa nhỏ

Ngay khi buổi tập của ĐT Việt Nam bắt đầu, trên sân Chonburi có mưa nhỏ

ĐT Việt Nam thiệt quân trước trận mở màn AFF Cup, HLV Kim Sang Sik vẫn cười tươi - 4

Dù vậy, cơn mưa nhỏ không làm ảnh hưởng nhiều đến buổi tập quan trọng làm quen sân của ĐT Việt Nam

Dù vậy, cơn mưa nhỏ không làm ảnh hưởng nhiều đến buổi tập quan trọng làm quen sân của ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam thiệt quân trước trận mở màn AFF Cup, HLV Kim Sang Sik vẫn cười tươi - 6

Các tuyển thủ Việt Nam hăng say tập luyện, hướng đến kết quả thuận lợi ở trận đấu mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup

Các tuyển thủ Việt Nam hăng say tập luyện, hướng đến kết quả thuận lợi ở trận đấu mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup

ĐT Việt Nam thiệt quân trước trận mở màn AFF Cup, HLV Kim Sang Sik vẫn cười tươi - 8

Đáng chú ý, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc không có mặt trên sân tập của ĐT Việt Nam. Tài Lộc cùng thủ môn Văn Lâm ở lại khách sạn tập hồi phục

Đáng chú ý, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc không có mặt trên sân tập của ĐT Việt Nam. Tài Lộc cùng thủ môn Văn Lâm ở lại khách sạn tập hồi phục

ĐT Việt Nam thiệt quân trước trận mở màn AFF Cup, HLV Kim Sang Sik vẫn cười tươi - 10

Bộ đôi cầu thủ kể trên gần như chắc chắn vắng mặt ở cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Timor Leste

Bộ đôi cầu thủ kể trên gần như chắc chắn vắng mặt ở cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Timor Leste

Với sự vắng mặt của Tài Lộc và Văn Lâm, ĐT Việt Nam coi như đã chốt xong danh sách 23 tuyển thủ ở trận gặp Timor Leste

Với sự vắng mặt của Tài Lộc và Văn Lâm, ĐT Việt Nam coi như đã chốt xong danh sách 23 tuyển thủ ở trận gặp Timor Leste

Dù đội nhà thiệt quân, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn cười rất tươi trong suốt buổi tập của ĐT Việt Nam

Dù đội nhà thiệt quân, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn cười rất tươi trong suốt buổi tập của ĐT Việt Nam

Trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn nhiều nhân tố có thể thay thế trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Timor Leste

Trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn nhiều nhân tố có thể thay thế trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Timor Leste

Buổi tập làm quen sân Chonburi của ĐT Việt Nam diễn ra trong thời gian 1 tiếng, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik nhường sân cho Timor Leste tập luyện

Buổi tập làm quen sân Chonburi của ĐT Việt Nam diễn ra trong thời gian 1 tiếng, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik nhường sân cho Timor Leste tập luyện

Họp báo ĐT Việt Nam - Timor Leste: HLV Kim cảnh báo học trò, nói về mục tiêu vô địch
Họp báo ĐT Việt Nam - Timor Leste: HLV Kim cảnh báo học trò, nói về mục tiêu vô địch

HLV Kim Sang Sik nói về quá trình chuẩn bị và mục tiêu của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2026.

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/07/2026 18:15 PM (GMT+7)
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