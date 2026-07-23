ĐT Việt Nam thiệt quân trước trận mở màn AFF Cup, HLV Kim Sang Sik vẫn cười tươi

17h chiều ngày 23/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có buổi tập làm quen sân vận động Chonburi, nơi tổ chức trận đấu mở màn bảng A của AFF Cup 2026 giữa Timor Leste và ĐT Việt Nam (20h30 ngày 24/7).

Ngay khi buổi tập của ĐT Việt Nam bắt đầu, trên sân Chonburi có mưa nhỏ

Dù vậy, cơn mưa nhỏ không làm ảnh hưởng nhiều đến buổi tập quan trọng làm quen sân của ĐT Việt Nam

Các tuyển thủ Việt Nam hăng say tập luyện, hướng đến kết quả thuận lợi ở trận đấu mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup

Đáng chú ý, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc không có mặt trên sân tập của ĐT Việt Nam. Tài Lộc cùng thủ môn Văn Lâm ở lại khách sạn tập hồi phục

Bộ đôi cầu thủ kể trên gần như chắc chắn vắng mặt ở cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Timor Leste

Với sự vắng mặt của Tài Lộc và Văn Lâm, ĐT Việt Nam coi như đã chốt xong danh sách 23 tuyển thủ ở trận gặp Timor Leste

Dù đội nhà thiệt quân, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn cười rất tươi trong suốt buổi tập của ĐT Việt Nam

Trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn nhiều nhân tố có thể thay thế trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Timor Leste

Buổi tập làm quen sân Chonburi của ĐT Việt Nam diễn ra trong thời gian 1 tiếng, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik nhường sân cho Timor Leste tập luyện