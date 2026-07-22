Cầu thủ trẻ U23 được mệnh danh là "Lamine Yamal của Việt Nam" có gì đặc biệt?

Sau khi Lamine Yamal trở thành nhà vô địch World Cup trẻ nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, người hâm mộ Việt Nam cũng liên tục nhắc đến một cái tên quen thuộc: Lê Văn Thuận.

Tiền vệ trẻ sinh năm 2006, nhiều lần được truyền thông và người hâm mộ gọi bằng biệt danh "Lamine Yamal của Việt Nam". Đây không phải sự so sánh về thành tích hay đẳng cấp giữa hai cầu thủ, mà là cách ví von dựa trên những nét tương đồng về độ tuổi, phong cách thi đấu và tiềm năng phát triển.

Lê Văn Thuận nổi lên khi còn rất trẻ. Sở hữu chân trái khéo léo, khả năng rê bóng tự tin, tốc độ tốt và thường xuyên tạo ra những pha xử lý đột biến ở hai hành lang cánh, cầu thủ quê Thanh Hóa nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

Lê Văn Thuận trong màu áo U23 Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Điểm mạnh của Văn Thuận là sự tự tin khi đối đầu trực tiếp với hậu vệ đối phương. Thay vì lựa chọn những phương án an toàn, cầu thủ sinh năm 2006 thường xuyên thực hiện các pha đi bóng một đối một, xử lý kỹ thuật trong phạm vi hẹp và tạo cơ hội cho đồng đội.

Chính phong cách thi đấu giàu tính sáng tạo này khiến nhiều người liên tưởng đến Lamine Yamal - thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha cũng nổi tiếng với khả năng rê bóng, tạo đột biến và thi đấu đầy ngẫu hứng ở tuổi thiếu niên.

Lê Văn Thuận trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Thanh Hóa và sớm được trao cơ hội thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp. Dưới thời HLV Velizar Popov, Văn Thuận từng nhiều lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị và nhanh chóng ghi dấu ấn bằng sự năng nổ cùng tinh thần thi đấu không ngại va chạm.

Không mất nhiều thời gian để tiền vệ trẻ trở thành một trong những cầu thủ được người hâm mộ Thanh Hóa kỳ vọng nhất. Những màn trình diễn ấn tượng cũng giúp anh thường xuyên góp mặt trong các đội tuyển trẻ quốc gia.

Tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, Lê Văn Thuận là một trong những phát hiện đáng chú ý của U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Dù không phải lựa chọn đá chính thường xuyên, tiền vệ sinh năm 2006 luôn tạo dấu ấn mỗi khi được trao cơ hội.

Ở trận bán kết gặp U22 Philippines, Văn Thuận ghi bàn mở tỷ số ở những phút cuối, góp công đưa U22 Việt Nam vào chung kết. Đến trận tranh HCV với chủ nhà Thái Lan, anh tiếp tục mang đến sự đột biến sau khi vào sân trong hiệp hai, góp phần giúp U22 Việt Nam ngược dòng thắng 3-2 để bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games.

Lê Văn Thuận và tấm Huy chương Vàng SEA Games 33. (Ảnh: FBNV)

Sau khi gia nhập Ninh Bình FC, Lê Văn Thuận bước vào một môi trường giàu tham vọng với nhiều tuyển thủ quốc gia cũng như những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Đối với một cầu thủ mới 19 tuổi, đây được xem là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân khi được tập luyện, thi đấu cùng các đàn anh từng nhiều năm chinh chiến ở V.League và đội tuyển Việt Nam.

Văn Thuận sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, tư duy chơi bóng hiện đại và còn rất nhiều dư địa để phát triển nếu được thi đấu thường xuyên. Không ít người hâm mộ kỳ vọng tiền vệ trẻ sẽ trở thành một trong những nhân tố quan trọng của Ninh Bình FC trong tương lai, đồng thời là gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam ở các giải đấu quốc tế.

Lê Văn Thuận trong màu áo Ninh Bình FC. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Việc được gọi là "Lamine Yamal của Việt Nam" vừa là sự ghi nhận dành cho tài năng của Lê Văn Thuận, vừa là áp lực không nhỏ đối với một cầu thủ mới bước vào giai đoạn đầu của sự nghiệp.

Nếu như Lamine Yamal đã viết nên lịch sử khi cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup ở tuổi 19, thì với Văn Thuận, hành trình phía trước vẫn còn rất dài.

Điều quan trọng nhất với cầu thủ trẻ này không phải là những phép so sánh, mà là tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, duy trì phong độ và khẳng định bản thân bằng những màn trình diễn trên sân cỏ. Bởi trong bóng đá, mỗi tài năng đều có con đường phát triển riêng.

Và với Lê Văn Thuận, biệt danh "Lamine Yamal của Việt Nam" sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu anh tiếp tục biến tiềm năng thành những dấu ấn cụ thể trong màu áo CLB cũng như các đội tuyển quốc gia.