FIFA công bố kết quả điều tra dàn xếp tỷ số ở World Cup, Argentina hồi hộp chờ phán quyết

FIFA phản bác có dàn xếp tỷ số ở World Cup 2026

World Cup 2026 chứng kiến không ít tranh cãi về trọng tài. Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) từng kêu gọi FIFA loại bỏ tổ trọng tài điều khiển trận thua 2-3 của đội tuyển nước này trước Argentina.

HLV Hossam Hassan của tuyển Ai Cập, người từng gây tranh cãi với cử chỉ tạo hình chữ "X" bên ngoài đường biên, cũng cáo buộc FIFA thiên vị Lionel Messi và các đồng đội khi phát biểu: "Họ muốn Messi tiếp tục ở lại giải đấu".

FIFA công bố kết quả điều tra về chuyện dàn xếp tỷ số ở World Cup

Tổ điều tra của FIFA được lập ra với các thành viên từ nhiều tổ chức lớn như Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL), Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC)...

Sau một thời gian điều tra, tổ chức này kết luận đã không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cho thấy có hành vi thao túng kết quả trận đấu.

FIFA nêu rõ: "Dựa trên toàn bộ thông tin được thu thập và phân tích trong suốt giải đấu, chúng tôi không phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ hay có dấu hiệu thao túng kết quả liên quan đến bất kỳ trận đấu nào".

FIFA mở điều tra hành vi của Argentina sau chung kết World Cup

Dù World Cup 2026 đã khép lại, FIFA vẫn đang tiến hành 2 cuộc điều tra liên quan đến đội tuyển Argentina, tập trung vào những hành vi của đội bóng này sau các trận đấu.

Đầu tiên, đội tuyển Argentina bị điều tra vì trưng một tấm biểu ngữ sau chiến thắng trước tuyển Anh ở vòng bán kết. Nhiều cầu thủ đã cùng cầm biểu ngữ với dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas", có nghĩa là "Quần đảo Falkland là của Argentina".

Ngoài ra, FIFA cũng mở cuộc điều tra về vụ xô xát xảy ra sau thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. Leandro Paredes, Nahuel Molina và trợ lý HLV Roberto Ayala đều bị cho là đã có hành vi tấn công các cầu thủ đối phương.

Ủy ban kỷ luật của FIFA sau trận đấu đã chỉ định một công tố viên phụ trách kỷ luật và đạo đức để điều tra toàn bộ vụ việc.

Công tố viên sẽ xác định liệu Argentina có vi phạm Điều 13 trong Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA hay không. Điều khoản này bao gồm các hành vi "vi phạm những chuẩn mực ứng xử cơ bản" và "có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của môn bóng đá và/hoặc FIFA".

Nếu bị xác định có vi phạm, đội tuyển Argentina có thể phải đối mặt với các hình thức xử phạt như phạt tiền hoặc cấm thi đấu cầu thủ, tùy theo kết luận cuối cùng của cơ quan kỷ luật.