Xác định trọng tài trận U23 Việt Nam đấu U23 Jordan, HLV Kim Sang-sik vơi nỗi lo

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Trọng tài Choi Hyun-jai được phân công cầm còi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan ở vòng bảng giải U23 châu Á 2026.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận ông Choi Hyun-jai sẽ là người cầm còi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan ở vòng bảng giải U23 châu Á 2026, theo lịch thi đấu U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ông Choi là là trọng tài người Hàn Quốc, sinh năm 1990. Tại quê nhà, vị vua áo đen này được xem là người có tiềm năng để trở thành trọng tài giỏi.

Trọng tài Choi lần đầu tiên cầm còi ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League) vào năm 2019. Chỉ sau một năm, ông Choi Hyun-jai được cấp chứng chỉ FIFA.Ở mùa giải này, "vua áo đen" người Hàn Quốc không ít lần làm việc tại các giải đấu cấp châu lục. Ông được giao nhiệm vụ ở vòng loại AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two và vòng loại U23 châu Á.

Với 6 năm kinh nghiệm, ông Choi Hyun-jai thường xuyên được mời tham dự các trận đấu quốc tế và nhiều lần "chạm mặt" các đội tuyển trẻ của Việt Nam. Hồi tháng 9/2025, ông Choi từng cầm còi trận U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0 ở vòng loại U23 châu Á 2026. Một số trận đấu ở SEA Games cũng có sự hiện diện của vị này.

Trọng tài Choi Hyun-jai (giữa) bắt chính trận U23 Việt Nam vs U23 Jordan.

Trọng tài Choi Hyun-jai (giữa) bắt chính trận U23 Việt Nam vs U23 Jordan.

Nhìn chung, U23 Việt Nam vẫn cần quan tâm đến góc độ của trọng tài. Không ít lần bóng đá Việt Nam gặp rắc rối ở các giải đấu quốc tế vì một số quyết định gây tranh cãi của giới "cầm cân nảy mực". Nhưng ông Choi đến từ Hàn Quôc - đồng hương của HLV Kim Sang-sik và trước đây là ông Park Hang Seo.

Chi tiết này ít nhiều khiến người hâm mộ yên tâm bởi hầu hết các trọng tài Hàn Quốc thường ít mắc sai lầm hoặc mang đến tiếng còi "méo" đến các trận đấu của bóng đá Việt Nam.

Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn phải nỗ lực rất nhiều ở ngày ra quân đọ sức với U23 Jordan. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần giành ít nhất 1 điểm và hướng đến chiến thắng trước U23 Kyrgzystan. Trong khi đó, màn đối đầu với chủ nhà Ả Rập Xê Út được dự báo rất khó khăn và cơ hội giành điểm cho Việt Nam không nhiều.

U23 Việt Nam vẫn gặp khó khăn về lực lượng khi Nguyễn Tân, Tuấn Phong bị loại vì chấn thương. Thanh Nhàn đang đau nhẹ và chưa thể tập với 100% khả năng, tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng phải nghỉ thi đấu vì lý do tương tự.

Kết quả trận đấu với U23 Jordan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của U23 Việt Nam tại bảng A, trong bối cảnh bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 có thể biến động lớn sau mỗi lượt trận

VCK U23 châu Á: Ký ức Thường Châu dẫn lối cho hành trình tìm lại vị thế của U23 Việt Nam
VCK U23 châu Á: Ký ức Thường Châu dẫn lối cho hành trình tìm lại vị thế của U23 Việt Nam

TPO - Tám năm đã trôi qua kể từ mùa đông tuyết trắng ở Thường Châu, nhưng hành trình lịch sử đưa U23 Việt Nam vào chung kết châu Á năm 2018 vẫn vẹn...

Theo Mai Phương

Nguồn: [Link nguồn]

05/01/2026 10:38 AM (GMT+7)
