AFC chờ Đông Nam Á bước lên đỉnh vinh quang U23 châu Á: Việt Nam hay Thái Lan?

U23 Việt Nam giành HCV SEA Games. Ảnh: Quý Lượng

Bóng đá trẻ châu Á đã gần như hoàn tất bản đồ những nhà vô địch. Đông Á có Nhật Bản, Hàn Quốc. Tây Á từng được Iraq và Saudi Arabia gọi tên. Trung Á có Uzbekistan. Chỉ còn Đông Nam Á là khu vực chưa một lần bước lên đỉnh U23 châu lục. Và ở giải U23 châu Á 2026, theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), khoảng trống đó có thể được lấp đầy, với hai cái tên quen thuộc: Việt Nam và Thái Lan.

Trên trang chủ, AFC đặt thẳng câu hỏi: “Liệu Việt Nam và Thái Lan có thể làm được không?”. Không phải lời xã giao, đây là kỳ vọng thực sự, khi mọi ánh mắt sẽ dồn về hai đại diện Đông Nam Á để xem khu vực này có thể vươn mình thành một thách thức đúng nghĩa hay không.

"Không có đội bóng Nam Á nào giành quyền dự giải U23 châu Á 2026, nhưng khu vực Đông Nam Á vẫn có hai đại diện là U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào họ trong nỗ lực giành chức vô địch lịch sử, làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á”, AFC bình luận.

Theo AFC, Đông Nam Á lâu nay vẫn bị xem là vùng trũng của bóng đá châu lục. Nhưng chính trong vùng trũng ấy, Việt Nam và Thái Lan là hai đội bền bỉ nhất. Ở sân chơi U23 châu Á, cả hai chỉ vắng mặt đúng một lần ở kỳ giải đầu tiên năm 2013, rồi góp mặt liên tục suốt 6 kỳ tiếp theo, một dấu hiệu rõ rệt về tham vọng và sự tiến bộ.

Việt Nam từng chạm rất gần thiên đường tại giải U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc, khi vào đến chung kết và chỉ thua Uzbekistan 1-2 sau hiệp phụ. Sau cột mốc lịch sử đó, đội bóng áo đỏ thêm hai lần vào tứ kết ở các kỳ 2022 và 2024, giữ vị thế ổn định trong nhóm đội cạnh tranh. Thái Lan khiêm tốn hơn, với thành tích tốt nhất là tứ kết năm 2020 trên sân nhà, nhưng vẫn là niềm hy vọng lớn còn lại của khu vực.

SEA Games 33 vừa kết thúc đã trở thành bước đà quan trọng cho cả hai trước thềm giải châu Á. Trong trận chung kết trên sân Rajamangala, Việt Nam bị dẫn 0-2 nhưng lội ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 sau hiệp phụ.

AFC cũng đặc biệt chú ý đến những con số của U23 Việt Nam ở vòng loại. Ghi không nhiều bàn, nhưng toàn thắng và không thủng lưới. Việt Nam là một trong bảy đội có chiến dịch vòng loại hoàn hảo, đồng thời nằm trong nhóm phòng ngự chắc chắn nhất, bên cạnh Australia và Hàn Quốc. Ít hào nhoáng, nhưng hiệu quả, đó là kiểu đội bóng luôn khiến đối thủ phải dè chừng.

Tại vòng chung kết, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Thái Lan ở bảng D với Australia, Iraq và Trung Quốc. Cả hai đều đối mặt thử thách thực sự. Nhưng khác với những kỳ trước, Việt Nam bước vào giải với vị thế đã khác: không còn là kẻ đi tìm trải nghiệm, mà là đội bóng được AFC nhắc tên như một ứng viên vô địch.