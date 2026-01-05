AFC chờ Đông Nam Á bước lên đỉnh vinh quang U23 châu Á: Việt Nam hay Thái Lan?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester City vs Chelsea 05/01/26 - Trực tiếp
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

AFC chờ Đông Nam Á bước lên đỉnh vinh quang U23 châu Á: Việt Nam hay Thái Lan?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

TPO - Sau hơn một thập kỷ tổ chức, U23 châu Á đã ghi danh đủ các khu vực lên ngôi, chỉ còn Đông Nam Á vẫn đứng ngoài danh sách vô địch. Trước thềm giải U23 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đặt kỳ vọng vào Việt Nam và Thái Lan, hai đại diện được xem là đủ nền tảng, bản lĩnh và thời điểm để tạo nên cột mốc lịch sử cho khu vực.

U23 Việt Nam giành HCV SEA Games. Ảnh: Quý Lượng

U23 Việt Nam giành HCV SEA Games. Ảnh: Quý Lượng

Bóng đá trẻ châu Á đã gần như hoàn tất bản đồ những nhà vô địch. Đông Á có Nhật Bản, Hàn Quốc. Tây Á từng được Iraq và Saudi Arabia gọi tên. Trung Á có Uzbekistan. Chỉ còn Đông Nam Á là khu vực chưa một lần bước lên đỉnh U23 châu lục. Và ở giải U23 châu Á 2026, theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), khoảng trống đó có thể được lấp đầy, với hai cái tên quen thuộc: Việt Nam và Thái Lan.

Trên trang chủ, AFC đặt thẳng câu hỏi: “Liệu Việt Nam và Thái Lan có thể làm được không?”. Không phải lời xã giao, đây là kỳ vọng thực sự, khi mọi ánh mắt sẽ dồn về hai đại diện Đông Nam Á để xem khu vực này có thể vươn mình thành một thách thức đúng nghĩa hay không.

"Không có đội bóng Nam Á nào giành quyền dự giải U23 châu Á 2026, nhưng khu vực Đông Nam Á vẫn có hai đại diện là U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào họ trong nỗ lực giành chức vô địch lịch sử, làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á”, AFC bình luận.

AFC chờ Đông Nam Á bước lên đỉnh vinh quang U23 châu Á: Việt Nam hay Thái Lan? - 2

Theo AFC, Đông Nam Á lâu nay vẫn bị xem là vùng trũng của bóng đá châu lục. Nhưng chính trong vùng trũng ấy, Việt Nam và Thái Lan là hai đội bền bỉ nhất. Ở sân chơi U23 châu Á, cả hai chỉ vắng mặt đúng một lần ở kỳ giải đầu tiên năm 2013, rồi góp mặt liên tục suốt 6 kỳ tiếp theo, một dấu hiệu rõ rệt về tham vọng và sự tiến bộ.

Việt Nam từng chạm rất gần thiên đường tại giải U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc, khi vào đến chung kết và chỉ thua Uzbekistan 1-2 sau hiệp phụ. Sau cột mốc lịch sử đó, đội bóng áo đỏ thêm hai lần vào tứ kết ở các kỳ 2022 và 2024, giữ vị thế ổn định trong nhóm đội cạnh tranh. Thái Lan khiêm tốn hơn, với thành tích tốt nhất là tứ kết năm 2020 trên sân nhà, nhưng vẫn là niềm hy vọng lớn còn lại của khu vực.

SEA Games 33 vừa kết thúc đã trở thành bước đà quan trọng cho cả hai trước thềm giải châu Á. Trong trận chung kết trên sân Rajamangala, Việt Nam bị dẫn 0-2 nhưng lội ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 sau hiệp phụ.

AFC cũng đặc biệt chú ý đến những con số của U23 Việt Nam ở vòng loại. Ghi không nhiều bàn, nhưng toàn thắng và không thủng lưới. Việt Nam là một trong bảy đội có chiến dịch vòng loại hoàn hảo, đồng thời nằm trong nhóm phòng ngự chắc chắn nhất, bên cạnh Australia và Hàn Quốc. Ít hào nhoáng, nhưng hiệu quả, đó là kiểu đội bóng luôn khiến đối thủ phải dè chừng.

Tại vòng chung kết, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Thái Lan ở bảng D với Australia, Iraq và Trung Quốc. Cả hai đều đối mặt thử thách thực sự. Nhưng khác với những kỳ trước, Việt Nam bước vào giải với vị thế đã khác: không còn là kẻ đi tìm trải nghiệm, mà là đội bóng được AFC nhắc tên như một ứng viên vô địch.

Hậu vệ Võ Anh Quân - “Máy chạy” nơi hành lang cánh phải U23 Việt Nam là ai?
Hậu vệ Võ Anh Quân - “Máy chạy” nơi hành lang cánh phải U23 Việt Nam là ai?

Võ Anh Quân được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu tiềm năng ở vị trí hậu vệ cánh phải của bóng đá Việt Nam.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/01/2026 10:16 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN