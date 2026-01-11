Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trọng tài nữ tham gia điều hành trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

AFC vừa công bố tổ trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia. Theo đó, các trọng tài người Australia sẽ là những người "cầm cân, nảy mực" trận này.

Theo danh sách của AFC, trọng tài chính trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia sẽ là ông Alexander George King. Các trợ lý là James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson. Trọng tài thứ tư là Zaid Thamer Mohammed người Iraq. Đáng chú ý, nữ trọng tài Kate Jacewicz sẽ là người điều hành phòng VAR. Trợ lý VAR là ông Luk Kin Sun. 

Nữ trọng tài Kate Jacewicz. (Ảnh: A-League).&nbsp;

Nữ trọng tài Kate Jacewicz. (Ảnh: A-League). 

Ông Alexander King là trọng tài FIFA giàu kinh nghiệm, hiện thuộc nhóm trọng tài hàng đầu của bóng đá Australia. Vị trọng tài sinh năm 1989 từng nhiều lần được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất A-League, đồng thời được AFC tín nhiệm giao nhiệm vụ ở nhiều giải đấu trẻ và cấp độ đội tuyển.

Trong khi đó, Kate Jacewicz được đánh giá là một trong những trọng tài nữ hàng đầu châu lục và được ghi nhận là trọng tài FIFA từ năm 2011. 

Trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia mang ý nghĩa then chốt trong cuộc đua tìm vé vào tứ kết. U23 Việt Nam sẽ giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2026 nếu không thua U23 Saudi Arabia với đúng tỷ số 0-3 hoặc cách biệt trận thua cao hơn 3 bàn.

-10/01/2026 18:48 PM (GMT+7)
