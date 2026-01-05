Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
VCK U23 châu Á: Ký ức Thường Châu dẫn lối cho hành trình tìm lại vị thế của U23 Việt Nam

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

TPO - Tám năm đã trôi qua kể từ mùa đông tuyết trắng ở Thường Châu, nhưng hành trình lịch sử đưa U23 Việt Nam vào chung kết châu Á năm 2018 vẫn vẹn nguyên giá trị. Ký ức huy hoàng ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, thôi thúc thế hệ U23 hiện tại bước vào VCK U23 châu Á với khát vọng tái khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

VCK U23 châu Á sẽ chính thức khởi tranh tại Saudi Arabia ngày 6/1 tới, U23 Việt Nam bước vào giải đấu với một mục tiêu rõ ràng: lần đầu tiên trong lịch sử nâng cao chiếc cúp vô địch châu lục. Đó không chỉ là khát vọng của một thế hệ cầu thủ trẻ, mà còn là sự tiếp nối cho hành trình bền bỉ của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á.

U23 Việt Nam là gương mặt quen thuộc của sân chơi này. Kể từ khi giải đấu ra đời, đội bóng áo đỏ chỉ một lần lỡ hẹn với Vòng chung kết, ở kỳ giải đầu tiên năm 2013. Thành tích đáng nhớ nhất vẫn là mùa giải 2018, khi thầy trò HLV Park Hang-seo tạo nên cơn địa chấn tại Thường Châu, tiến một mạch tới trận chung kết trước khi gục ngã 1-2 trước Uzbekistan trong màn so tài nghẹt thở. Kể từ dấu mốc ấy, U23 Việt Nam chưa thể vượt qua thành tích tứ kết, nhưng ký ức về một hành trình huy hoàng vẫn luôn là động lực để thế hệ hiện tại hướng tới việc tái khẳng định vị thế.

Niềm tin của U23 Việt Nam trước thềm giải đấu được củng cố mạnh mẽ nhờ chiến dịch vòng loại thuyết phục. Đứng đầu bảng C, giành trọn vẹn ba chiến thắng và không để lọt lưới bàn nào, U23 Việt Nam lần lượt vượt qua Bangladesh với tỷ số 2-0, Singapore 1-0 và khép lại bằng chiến thắng đậm 10-0 trước Yemen. Một hành trình gọn gàng, hiệu quả và cho thấy sự cân bằng giữa phòng ngự chắc chắn và tấn công sắc bén.

Đặc biệt, sau chức vô địch SEA Games 33, U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á với tinh thần và kỳ vọng lớn hơn bao giờ hết. Ở Đại hội diễn ra tại Thái Lan, đoàn quân của HLV Kim Sang-Sik đã tạo ra một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá trẻ nước nhà, ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-2 trong trận chung kết để giành tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam- một chiến thắng đầy cảm xúc và bản lĩnh, khiến người hâm mộ vỡ òa trên sân Rajamangala.

U23 Việt Nam tạo địa chấn tại VCK U23 châu Á 2018

U23 Việt Nam tạo địa chấn tại VCK U23 châu Á 2018

Thành công tại SEA Games không chỉ mang đến niềm vui cho người hâm mộ, mà còn tăng cường sự tự tin cho đội bóng khi đối đầu các đối thủ mạnh ở châu lục. Theo nhận định của AFC và giới chuyên môn, cú hích từ việc bảo vệ thành công ngôi vô địch khu vực đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam có thêm “vốn” về tâm lý và bản lĩnh thi đấu, điều vô cùng quan trọng ở sân chơi quy tụ những đội bóng hàng đầu châu lục.

Tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam rơi vào bảng A, nơi họ sẽ lần lượt đối đầu Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Lịch thi đấu không hề dễ dàng, đặc biệt là trận đấu cuối cùng trước đội chủ nhà giàu thể lực và tốc độ. Dù vậy, với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam có quyền tin tưởng vào khả năng giành một trong hai tấm vé vào tứ kết, qua đó mở ra cơ hội tiến sâu hơn tại giải đấu.

AFC nhận định, một trong những điểm tựa lớn nhất của U23 Việt Nam ở kỳ giải này là tiền vệ Khuất Văn Khang. Cầu thủ sinh năm 2004 được đánh giá cao bởi lối chơi xông xáo, khả năng tranh chấp và tư duy chiến thuật ngày càng hoàn thiện. Sự trưởng thành sớm ở cấp độ cao nhất giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong lối chơi của đội, đặc biệt ở những trận cầu đòi hỏi bản lĩnh và sự lì lợm.

VCK U23 châu Á không chỉ là sân chơi để U23 Việt Nam tìm kiếm danh hiệu đầu tiên, mà còn là phép thử quan trọng cho chiều sâu và chất lượng của bóng đá trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới. Sau nhiều năm chờ đợi kể từ kỳ tích 2018, đội bóng áo đỏ đang đứng trước cơ hội để viết tiếp một chương mới, nơi khát vọng, bản lĩnh và sự kế thừa cùng hội tụ, hướng tới việc khẳng định lại tên tuổi của U23 Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu Á.

Theo Trọng Đạt

Nguồn: [Link nguồn]

05/01/2026 06:58 AM (GMT+7)
