Thể thức giải U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam cần điều kiện gì để qua vòng bảng?

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra từ 6/1 tại Ả Rập Xê Út là thử thách khó khăn đối với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út từ 6/1. Sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò được kỳ vọng sẽ có thành tích tốt ở đấu trường châu lục.

Thể thức giải U23 châu Á 2026

Không giống giải đấu năm 2024, vòng chung kết U23 châu Á 2026 không được tính là vòng loại môn bóng đá nam Olympic. Thành tích của các đội bóng tại giải đấu này không liên quan đến việc xác định suất dự các giải thế giới và Thế vận hội cũng như tính điểm bảng xếp hạng FIFA.

U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 từ ngày 6/1.

U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 từ ngày 6/1.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 có 16 đội tuyển tham dự, gồm chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út và 15 đội vượt qua vòng loại. Các đội tuyển được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội đầu bảng và nhì bảng giành quyền vào vòng tứ kết.

Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ hạng được sắp xếp dựa trên thành tích đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu giữa những đội bóng bằng điểm với nhau).

Sau khi tính toán thành tích đối đầu, nếu vẫn còn ít nhất 2 đội bằng nhau ở mọi chỉ số phụ, tiêu chí tiếp theo được tính đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đấu của mỗi đội. Nếu vẫn bằng nhau, 2 đội sẽ thi đấu luân lưu (nếu gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng) hoặc tính theo số thẻ phạt ít hơn.

U23 Việt Nam gặp đối thủ nào?

Để vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam phải giành được một trong 2 vị trí đầu bảng. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cạnh tranh với các đối thủ U23 Ả Rập Xê Út, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Đây là bảng đấu khó lường bởi sự chênh lệch giữa các đội không lớn.

U23 Ả Rập Xê Út là đại diện của nền bóng đá hàng đầu châu Á. Ngoài ra, đội bóng này có lợi thế sân nhà.

Họ cũng là tên tuổi có truyền thống ở đấu trường này. U23 Ả Rập Xê Út là một trong những đội có thành tích tốt nhất giải U23 châu Á. Đội bóng Tây Á này từng vô địch năm 2022 và về nhì vào các năm 2013, 2020. Cách đây 2 năm, U23 Ả Rập Xê Út dừng bước ở tứ kết.

Trong khi đó, U23 Jordan cũng là cái tên quen thuộc của giải đấu (góp mặt ở toàn bộ các vòng chung kết U23 châu Á), trong đó thành tích tốt nhất là xếp hạng 3 năm 2013 và tứ kết năm 2016, 2020.

Năm nay là lần đầu tiên U23 Kyrgyzstan vượt qua vòng loại U23 châu Á. Bóng đá trẻ của Kyrgyzstan tiến bộ rất nhanh trong những năm gần đây. Ở vòng loại, họ bất phân thắng bại với đương kim vô địch là U23 Uzbekistan và đứng đầu bảng E.

Nếu vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ gặp đại diện của bảng B ở vòng tứ kết (một trong các đội U23 Nhật Bản, U2 Qatar, U23 UAE hoặc U23 Syria).

Danh sách U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Tân (CA TP.HCM), Cao Văn Bình (SLNA);

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Lê Văn Hà (Hà Nội), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng);

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM);

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hoá), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM).

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

Ngày 6/1 - 18h30: U23 Việt Nam vs U23 Jordan.

Ngày 9/1 - 21h: U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam.

Ngày 12/1 - 23h30: U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út.

Theo Minh Anh

