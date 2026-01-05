Bóng đá Việt Nam đầu năm 2026: Chiến dịch kép tại đấu trường châu lục

Mở màn sớm hơn là chiến dịch của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, diễn ra trên đất Ả Rập Xê Út từ ngày 6 đến 24/1. Đây là lần thứ 7 giải đấu được tổ chức, quy tụ 16 đội bóng trẻ hàng đầu châu Á (sinh từ 1/1/2003 trở đi).

Dù giải đấu năm nay không mang tính chất vòng loại Olympic nhưng sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt khi các nền bóng đá đều muốn khẳng định vị thế trong công tác đào tạo trẻ. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải nỗ lực hết mình trước những đối thủ sừng sỏ, trong bối cảnh U23 Nhật Bản đang là đương kim vô địch và chủ nhà Ả Rập Xê Út đầy tham vọng.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm cùng bảng A với chủ nhà Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan. Trận ra quân ngày 6/1, U23 Việt Nam gặp U23 Jordan tại King Abdullah Sports City Hall, tiếp đó thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1. U23 Việt Nam khép lại vòng bảng đối đầu Saudi Arabia ngày 12/1.

U23 Việt Nam được AFC đánh giá cao ở VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Tiếp nối không khí đó, sự chú ý sẽ đổ dồn về Jakarta (Indonesia) vào cuối tháng, nơi đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào VCK futsal châu Á 2026 từ ngày 27/1 đến 7/2. Với vị thế đã được khẳng định qua 3 lần liên tiếp lọt vào tứ kết và từng đứng hạng tư năm 2016, "Những chiến binh Sao Vàng" đến Indonesia với sự tự tin cao độ sau khi đứng nhất bảng E vòng loại.

Tại giải đấu lần thứ 18 này, thử thách dành cho đội tuyển futsal Việt Nam là không nhỏ khi rơi vào bảng B cùng những đội bóng mạnh. Theo lịch thi đấu, chúng ta sẽ có trận mở màn then chốt gặp Kuwait (27/1), sau đó chạm trán Lebanon (29/1). Tâm điểm của vòng bảng sẽ là trận đại chiến Đông Nam Á với kỳ phùng địch thủ Thái Lan vào ngày 31/1.

Các trận đấu sẽ diễn ra dưới sức ép khủng khiếp tại hai "chảo lửa" Indonesia Arena (16.500 chỗ) và Jakarta International Velodrome. Tuy nhiên, với bản lĩnh đã được tôi rèn, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng đội tuyển futsal Việt Nam sẽ cùng U23 Việt Nam tạo nên những cơn địa chấn, mang về những tin vui "mở hàng" đầy may mắn cho thể thao nước nhà trong năm mới 2026.