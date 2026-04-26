Vượt Thái Lan và Australia, Việt Nam xuất sắc nhất lịch sử giải U17 Đông Nam Á

Tối 24-4, tại Indonesia, Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia với tỉ số 3-0, qua đó giành chức vô địch chung cuộc giải U17 Đông Nam Á 2026.

Đây là chức vô địch lần thứ tư của U17 Việt Nam trong lịch sử, sau các lần đăng quang năm 2006, 2010, 2017.

U17 Việt Nam vô địch thuyết phục mùa giải 2026

Việt Nam dẫn đầu danh sách các đội vô địch U17 Đông Nam Á

Đáng chú ý với kết quả này, Việt Nam chính thức vượt Thái Lan (3 lần vô địch 2007, 2011, 2015) và Australia (3 lần vô địch 2008, 2016, 2024) để trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Điều này tiếp tục khẳng định vị thế, sự ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam và U17 Việt Nam nói riêng tại đấu trường khu vực.

Ra đời từ năm 2002, với một số mùa giải mở rộng có khách mời như Nhật Bản, Trung Quốc, Bahrain, Bangladesh..., Giải U17 Đông Nam Á (tiền thân là giải U16) đã trải qua 18 mùa giải.

Ngoài 10 chức vô địch thuộc về Việt Nam (4), Thái Lan (3), Australia (3), một số đội bóng khác cũng ghi tên lên bảng vàng như Myanmar (2), Indonesia (2), Malaysia (2), Nhật Bản (1).