Vượt Thái Lan và Australia, Việt Nam xuất sắc nhất lịch sử giải U17 Đông Nam Á

Trận đấu nổi bật

Manchester City vs Southampton 25/04/26 - Trực tiếp
Logo Manchester City - MCI Manchester City
2
Logo Southampton - SOU Southampton
1
Arsenal vs Newcastle United 25/04/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
1
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
Angers SCO vs Paris Saint-Germain 26/04/26 - Trực tiếp
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
0
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
2
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Borussia Dortmund vs Freiburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Vượt Thái Lan và Australia, Việt Nam xuất sắc nhất lịch sử giải U17 Đông Nam Á

Sự kiện: Bóng đá

ANTD.VN - Với chức vô địch vừa giành tại Indonesia, Việt Nam chính thức vượt Thái Lan, Australia để trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử Giải U17 Đông Nam Á.

Tối 24-4, tại Indonesia, Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia với tỉ số 3-0, qua đó giành chức vô địch chung cuộc giải U17 Đông Nam Á 2026.

Đây là chức vô địch lần thứ tư của U17 Việt Nam trong lịch sử, sau các lần đăng quang năm 2006, 2010, 2017.

U17 Việt Nam vô địch thuyết phục mùa giải 2026

Việt Nam dẫn đầu danh sách các đội vô địch U17 Đông Nam Á

Đáng chú ý với kết quả này, Việt Nam chính thức vượt Thái Lan (3 lần vô địch 2007, 2011, 2015) và Australia (3 lần vô địch 2008, 2016, 2024) để trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Điều này tiếp tục khẳng định vị thế, sự ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam và U17 Việt Nam nói riêng tại đấu trường khu vực.

Ra đời từ năm 2002, với một số mùa giải mở rộng có khách mời như Nhật Bản, Trung Quốc, Bahrain, Bangladesh..., Giải U17 Đông Nam Á (tiền thân là giải U16) đã trải qua 18 mùa giải.

Ngoài 10 chức vô địch thuộc về Việt Nam (4), Thái Lan (3), Australia (3), một số đội bóng khác cũng ghi tên lên bảng vàng như Myanmar (2), Indonesia (2), Malaysia (2), Nhật Bản (1).

Trọng tài biên đã "giúp" U17 Việt Nam có bàn thứ 3 vào lưới U17 Malaysia?
Trọng tài biên đã “giúp" U17 Việt Nam có bàn thứ 3 vào lưới U17 Malaysia?

Nhờ quy định của FIFA về bắt việt vị, nên việc trọng tài biên chậm đưa ra quyết định phất cờ, đã gián tiếp giúp U17 Việt Nam có bàn thắng thứ 3 của...

24/04/2026 21:44 PM (GMT+7)
