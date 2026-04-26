Người đẹp làng gym nâng tạ 380kg, mặc bikini khoe trọn "vòng ba" 105 cm

🔥 Nữ HLV Fitness tung ảnh bikini nóng bỏng

Trên trang cá nhân của mình, nữ HLV Fitness Trần Kim Hà “đốt mắt” bạn bè và người hâm mộ bằng loạt ảnh bikini bên hồ chơi, trong đó điểm nhấn là vòng eo săn chắc, thon gọn và vòng 3 căng tròn có số đo lên đến 105 cm.

HLV Kim Hà khoe vóc dáng nóng bỏng bên bể bơi

Sở hữu thân hình nóng bỏng với gần 10 năm theo đuổi gym chuyên nghiệp, bộ ảnh của nữ gymer nhanh chóng nhận được rất nhiều sự khen ngợi. Không ít người bày tỏ mong muốn cũng có được vóc dáng như HLV Fitness này.

“Ngoài công việc, tập gym cũng như chơi các môn thể thao khác, tôi thường dành từ 2-3 buổi trong tuần để đi bơi. Đây là bộ môn giúp giãn cơ tự nhiên rất tốt, thư giãn cho cả cơ bắp lẫn tinh thần, giảm đau nhức và tăng cường lưu thông máu. Bơi giúp bản thân có quãng chậm lại cần thiết sau những guồng quay của nhiều bài tập thể thao nặng và công việc dồn dập”, Kim Hà cho biết.

💪 Tập tạ nặng, có bài tập với khối lượng lên đến 380 kg

Để sở hữu vóc dáng “đốt mắt” như vậy, Kim Hà cho biết cô rất chú trọng các bài tập với tạ có khối lượng trung bình khoảng 100kg cho đến 125kg. Đặc biệt, cô thường tập rất nặng với bài đạp đùi (Leg press) với khối lượng lên đến 380kg.

Kim Hà duy trì tập tạ nặng và chạy bộ mỗi sáng

“Tôi tập Leg press khoảng 1 tuần từ 3-4 lần. Bài này giúp cô lập cơ và đẩy tạ nặng, hỗ trợ tốt cho việc tập cái bài dùng core, cần trụ chắc chắn, giảm áp lực cho phần cột sống. Tuy nhiên, bài này dễ bị sai form nên cần kỹ lưỡng về kỹ thuật khi tập luyện”, nữ HLV chia sẻ.

Ngoài công việc và đam mê gắn liền với gym, Kim Hà còn chơi rất nhiều môn thể thao như bóng chuyền, bắn súng, đạp xe, pickleball, chạy bộ….Kim Hà cho biết mục tiêu của cô trong năm nay là tham dự cuộc thi Hyrox, đây là cuộc thi kết hợp giữa chạy bộ đường trường và thực hiện các bài thử thách về sức mạnh trên đường đua đòi hỏi rất nhiều thể lực và sức bền.