Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
U17 Đông Nam Á 2026: Việt Nam vô địch tuyệt đối

Sự kiện: Đội tuyển U18 Việt Nam

Chức vô địch tại Giải U17 Đông Nam Á 2026 của U17 Việt Nam là sự khẳng định toàn diện về trình độ, bản sắc và chiều sâu.

Một trận chung kết tưởng như đỉnh cao cạnh tranh lại trở thành màn trình diễn một chiều của đội Việt Nam vượt trội. Có thể nói, đây là một hành trình hoàn hảo, được khép lại bằng trận thắng có phần dễ dàng với tỉ số 3-0 trước Malaysia.

Ba bàn thắng - ba phong cách

Nếu nhìn đúng diễn biến, phải nói thẳng: đây không còn là một trận chung kết cân não nữa, mà đi theo kịch bản một chiều, nơi U17 Việt Nam áp đặt hoàn toàn cả thế trận lẫn nhịp độ ngay từ đầu.

U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam (trái) vô địch tuyệt đối

Hiệp 1 cho thấy hai điều rất rõ. Thứ nhất, lựa chọn chiến thuật của Malaysia là hợp lý… nhưng không đủ. Khi họ dựng "2 tầng xe buýt", lùi 10 người về phần sân nhà, mục tiêu là kéo trận đấu về trạng thái chịu đựng và chờ sai lầm. Nhưng vấn đề là U17 Việt Nam không nóng vội. Các pha triển khai có đủ độ kiên nhẫn, biến hóa giữa biên và trung lộ, cùng khả năng tăng tốc đúng thời điểm. Khi một khối phòng ngự số đông vẫn bị kéo giãn, bàn thua chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thứ hai, sự khác biệt nằm ở chất lượng xử lý trong những khoảnh khắc quyết định. Bàn mở tỉ số của Quý Vương đến từ tình huống cố định - thứ vũ khí đặc biệt quan trọng khi gặp hàng thủ lùi sâu. Bàn thứ hai lại đến từ chuyển trạng thái nhanh, một pha chọc khe và dứt điểm rất gọn, cho thấy đội Việt Nam không chỉ biết ép sân mà còn biết kết liễu. Đó là dấu hiệu của một đội bóng hơn hẳn về trình độ, chứ không phải kiểm soát bóng cho đẹp.

Bước sang hiệp 2, kịch bản gần như đã được báo trước. Malaysia buộc phải dâng cao khi không còn gì để mất, và chính điều đó lại mở ra khoảng trống cho U17 Việt Nam khai thác.

Phút 54, Trí Dũng phá bẫy việt vị, bứt tốc rồi căng ngang dọn cỗ để Văn Dương dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-0. Một bàn thắng đơn giản ở khâu dứt điểm, nhưng phản ánh sự phức tạp trong cách vận hành - từ di chuyển không bóng, thời điểm tăng tốc đến quyết định xử lý cuối cùng.

Điều đáng nói, ba bàn thắng của U17 Việt Nam trong trận chung kết là ba lát cắt rõ ràng của một đội bóng hoàn chỉnh: bàn mở tỉ số đến từ tình huống cố định của quả phạt góc, bàn thứ hai là chuyển trạng thái nhanh và bàn thứ ba là phối hợp nhịp nhàng, nhuần nhuyễn.

Ba cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng dẫn đến một kết quả: xuyên thủng hệ thống phòng ngự của Malaysia. Đó không chỉ là sự vượt trội, mà là năng lực giải bài toán theo nhiều phương án - điều hiếm thấy ở một đội bóng trẻ.

Nếu các chân sút tận dụng tốt hơn, cách biệt thậm chí không dừng ở 3-0. Nhưng ngay cả với tỉ số này, U17 Việt Nam vẫn đủ để chứng minh: họ không chỉ thắng, mà thắng theo cách không để lại tranh cãi.

Hơn cả danh hiệu vô địch

HLV Cristiano Roland đã đưa U17 Việt Nam - năm 2026 - lên ngôi vương Đông Nam Á và chính thức trở thành đội vô địch nhiều nhất lịch sử khu vực với 4 lần đăng quang, vượt qua cả Australia và Thái Lan.

HLV Cristiano Roland

Nhưng con số chỉ là phần nổi. Phía sau là một chuỗi phong độ mang tính hệ thống: 16 trận bất bại (10 thắng, 6 hòa), ghi 55 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần. Đó không phải là sự thăng hoa nhất thời, mà là dấu hiệu của một tập thể được xây dựng bài bản - từ tổ chức phòng ngự, kiểm soát thế trận cho đến khả năng kết liễu đối thủ.

Một chức vô địch có thể đến từ khoảnh khắc. Nhưng chức vô địch của Việt Nam tại Giải U17 Đông Nam Á 2026 là kết quả của cả một quá trình.

Khi một đội bóng trẻ có thể kiểm soát trận đấu, ghi bàn theo nhiều cách và không cho đối thủ cơ hội phản kháng, đó không còn đơn thuần là chiến thắng mà là sự khẳng định.

U17 Việt Nam 2026 không chỉ lên ngôi, mà lên ngôi bằng cách thiết lập một chuẩn mực mới cho bóng đá trẻ khu vực.

U17 Việt Nam được thưởng đến 1,1 tỉ đồng sau chức vô địch Đông Nam Á 2026

Giành chiến thắng ở chung kết Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam tạo nên cột mốc mới khi trở thành đội vô địch giải đấu này nhiều nhất và được thưởng lớn.

Theo Hoàng Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/04/2026 00:02 AM (GMT+7)
