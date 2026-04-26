Nóng nhất thể thao sáng 26/4: Alcaraz nghỉ 2 tháng, vừa kịp cho mùa giải sân cỏ

Alcaraz nghỉ 2 tháng, vừa kịp cho mùa giải sân cỏ

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz sau khi công bố bỏ lỡ Roland Garros đã bước vào quá trình hồi phục dự kiến sẽ kéo dài hơn 2 tháng. Chấn thương của Alcaraz nhiều khả năng sẽ kịp lành để anh thi đấu tại Queen’s, qua đó làm nóng trước thềm Wimbledon.

Carlos Alcaraz

Ngoại binh Cuba của VTV Bình Điền Long An dính chấn thương

CLB VTV Bình Điền Long An đã quyết định không sử dụng ngoại binh Lianet Garcia Anglada trong phần còn lại của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương. Lý do là bởi ngoại binh người Cuba đã bị chấn thương trong trận gặp Hóa Chất Đức Giang hôm 24/4, hiện chưa rõ cô có được CLB đăng ký thi đấu cho giải VTV9 – Bình Điền sẽ khởi tranh vào giữa tháng 5.

Trận Fury – Joshua dự kiến ký kết tuần sau

Ông bầu Eddie Hearn cho biết trận boxing rất được chờ đợi giữa Tyson Fury và Anthony Joshua dự kiến sẽ được ký kết hợp đồng vào tuần sau. Dự kiến trận đấu này sẽ diễn ra vào tháng 11/2026 và các bên đang tích cực nhắm đến việc tổ chức trận đấu ở SVĐ Wembley. Được biết Joshua có thể trở lại thi đấu thêm 1 trận nữa vào tháng 7 trước khi gặp Fury.

Red Bull nhắm Carlos Sainz thay thế Verstappen

Sky Sports cho biết nếu Max Verstappen rời Red Bull sau mùa giải F1 2026, Carlos Sainz sẽ là người được chọn thay thế. Sainz từng là tay đua trẻ của Red Bull trong quá khứ và thậm chí là đồng đội với chính Verstappen hồi năm 2015.