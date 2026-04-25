Truyền thông Malaysia ngả mũ thán phục sức mạnh của U17 Việt Nam

Trong bài viết sau trận, tờ Bharian nhận xét: “Hy vọng bước lên đỉnh vinh quang của đội tuyển U17 Malaysia tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại 0-3 trước U17 Việt Nam trong trận chung kết. Dù đã có một hành trình đầy nỗ lực, đoàn quân của HLV Shukor Adan vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước một tập thể Việt Nam quá bản lĩnh và sắc sảo.

Malaysia mang theo sự tự tin lớn sau khi vượt qua những rào cản khó khăn ở vòng bảng và bán kết. Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy sự chênh lệch về mặt trình độ, kinh nghiệm và khả năng tận dụng cơ hội giữa 2 đội là rất lớn.

Ngay từ phút thứ 11, lưới của Malaysia đã phải rung lên sau cú dứt điểm quyết đoán của Quý Vương. Bàn thua sớm này đã khiến kế hoạch phòng ngự phản công của Bầy hổ nhỏ bị đổ bể. U17 Việt Nam vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các đợt lên bóng nhanh và họ ghi liền 2 bàn để ấn định chiến thắng 3-0”.

U17 Malaysia hoàn toàn thất thế trước U17 Việt Nam

Tờ Bharian khẳng định rằng đang có khoảng cách lớn về trình độ giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia. “Thất bại 0-3 trong trận chung kết không chỉ khiến Malaysia lỡ cơ hội vô địch mà còn nối dài chuỗi kết quả không tốt trước Việt Nam (trước đó họ từng thua 0-4 ở vòng bảng và 0-4 tại vòng loại Asian Cup). Thực sự, bóng đá trẻ Malaysia đang bị Việt Nam bỏ lại", ấn phẩm này kết luận.

Trong khi đó, Makan Bola vẫn tán dương hành trình của đội tuyển nước nhà. Họ khẳng định thất bại này là không bất ngờ vì U17 Việt Nam quá mạnh. “U17 Malaysia đã không thể làm nên bất ngờ. Mặc dù thua trận, đội tuyển trẻ vẫn nên tự hào vì đã lặp lại được thành tích lọt vào chung kết như năm 2019. Thất bại này là khó tránh khỏi khi từ đầu giải, U17 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội tất cả”.