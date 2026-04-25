Kết quả thi đấu giải U17 châu Á 2026, kết quả thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất
Kết quả từng lượt trận tại AFC U17 Asian Cup 2026 sẽ định hình cục diện các bảng đấu, nơi những ứng viên như Nhật Bản, Uzbekistan hay Hàn Quốc cạnh tranh quyết liệt từ ngày 5-22/5 tại Saudi Arabia.
|
Thời gian
|
Cặp đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Vòng bảng - lượt trận 1
|
05/05
23:00
|
U17 Nhật Bản
|
U17 Qatar
|
A
|
TV360
|
05/05
23:30
|
U17 Indonesia
|
U17 Trung Quốc
|
A
|
TV360
|
06/05
00:00
|
U17 Ả Rập Saudi
|
U17 Myanmar
|
B
|
TV360
|
06/05
00:30
|
U17 Tajikistan
|
U17 Thái Lan
|
B
|
TV360
|
06/05
23:00
|
U17 Úc
|
U17 Ấn Độ
|
D
|
TV360
|
06/05
23:30
|
U17 Uzbekistan
|
U17 Triều Tiên
|
D
|
TV360
|
07/05
00:00
|
U17 Yemen
|
U17 Việt Nam
|
C
|
TV360
|
07/05
00:30
|
U17 Hàn Quốc
|
U17 UAE
|
C
|
TV360
|
Vòng bảng - lượt trận 2
|
09/05
23:00
|
U17 Trung Quốc
|
U17 Nhật Bản
|A
|
TV360
|
09/05
23:30
|
U17 Qatar
|
U17 Indonesia
|A
|
TV360
|
10/05
00:00
|
U17 Thái Lan
|
U17 Ả Rập Saudi
|B
|
TV360
|
10/05
00:30
|
U17 Myanmar
|
U17 Tajikistan
|B
|
TV360
|
10/05
23:00
|
U17 Việt Nam
|
U17 Hàn Quốc
|C
|
TV360
|
10/05
23:30
|
U17 UAE
|
U17 Yemen
|C
|
TV360
|
11/05
00:00
|
U17 Ấn Độ
|
U17 Uzbekistan
|D
|
TV360
|
11/05
00:30
|
U17 Triều Tiên
|
U17 Úc
|D
|
TV360
|
Vòng bảng - lượt trận 3
|
12/05
23:00
|
U17 Nhật Bản
|
U17 Indonesia
|A
|
TV360
|
12/05
23:00
|
U17 Trung Quốc
|
U17 Qatar
|A
|
TV360
|
13/05
00:00
|
U17 Ả Rập Saudi
|
U17 Tajikistan
|B
|
TV360
|
13/05
00:00
|
U17 Thái Lan
|
U17 Myanmar
|B
|
TV360
|
13/05
23:00
|
U17 Ấn Độ
|
U17 Triều Tiên
|D
|
TV360
|
13/05
23:00
|
U17 Uzbekistan
|
U17 Úc
|D
|
TV360
|
14/05
00:00
|
U17 Hàn Quốc
|
U17 Yemen
|C
|
TV360
|
14/05
00:00
|
U17 Việt Nam
|
U17 UAE
|C
|
TV360
|
Tứ kết
|
15/05
23:00
|
Nhất bảng B
|
Nhì bảng A
|
TK 1
|
TV360
|
16/05
00:00
|
Nhất bảng A
|
Nhì bảng B
|
TK 2
|
TV360
|
16/05
23:00
|
Nhất bảng D
|
Nhì bảng C
|
TK 3
|
TV360
|
17/05
00:00
|
Nhất bảng C
|
Nhì bảng D
|
TK 4
|
TV360
|
Bán kết
|
19/05
22:00
|
Thắng TK2
|
Thắng TK4
|
BK1
|
TV360
|
20/05
01:30
|
Thắng TK1
|
Thắng TK3
|
BK2
|
TV360
|
Chung kết
|
23/05
00:00
|
Thắng
BK1
|
Thắng
BK2
|
Chung kết
|
TV360
Vòng chung kết AFC U17 Asian Cup 2026 diễn ra tại Saudi Arabia (5-22/5) là sân chơi đỉnh cao của bóng đá trẻ châu lục và mang ý nghĩa quyết định đến tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026, khi 8 đội vào tứ kết sẽ đồng thời giành quyền tham dự ngày hội lớn nhất thế giới ở cấp độ U17.
Trong bối cảnh đó, U17 Việt Nam bước vào giải với không ít kỳ vọng nhưng cũng đối diện thách thức lớn khi rơi vào bảng C cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây là bảng đấu có sự cân bằng nhất định nhưng vẫn nghiêng về phía Hàn Quốc, đội được đánh giá cao nhất cho ngôi đầu, trong khi suất còn lại gần như là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Việt Nam và UAE, còn Yemen đóng vai trò ẩn số có thể tạo đột biến.
Để nuôi hy vọng vào tứ kết, kịch bản khả thi nhất với U17 Việt Nam là giành chiến thắng trước Yemen, đồng thời không thua UAE, bởi đây là trận đấu mang tính “bản lề” quyết định cục diện bảng đấu. Nếu có thể tích lũy từ 4 đến 6 điểm, cơ hội đi tiếp sẽ trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt trong trường hợp hạn chế tối đa số bàn thua trước Hàn Quốc.
Điểm tựa của đội bóng trẻ Việt Nam đến từ hành trình ấn tượng ở vòng loại với thành tích toàn thắng, cùng chức vô địch Đông Nam Á 2026, những yếu tố cho thấy sự tiến bộ về tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, hạn chế về thể hình, thể lực và kinh nghiệm quốc tế vẫn là rào cản lớn khi bước ra sân chơi châu lục.
Dù vậy, cánh cửa World Cup không hoàn toàn khép kín ngay cả khi không vào top 2, bởi trong trường hợp U17 Qatar, đội đã có vé dự World Cup với tư cách chủ nhà lọt vào tứ kết, suất tham dự còn lại sẽ được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Điều này giúp U17 Việt Nam có thêm một “đường vòng” để cạnh tranh, miễn là giữ được điểm số và hiệu số đủ tốt. Tựu trung, mục tiêu khả thi nhất vẫn là cạnh tranh vị trí nhì bảng, với chìa khóa nằm ở hai trận đấu gặp UAE và Yemen, nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự ổn định, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ và tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.
Nhờ quy định của FIFA về bắt việt vị, nên việc trọng tài biên chậm đưa ra quyết định phất cờ, đã gián tiếp giúp U17 Việt Nam có bàn thắng thứ 3 của...
