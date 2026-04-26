U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á: Cú hích cho giấc mơ World Cup

U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Trải nghiệm “độc lạ”

U17 Việt Nam có lẽ là đội tuyển đầu tiên trong làng bóng đá Việt Nam gây xôn xao mạng xã hội vì lý do có quá nhiều cái tên “độc lạ” như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Tạ Đình Phong, Đào Quý Vương, Triệu Đình Vỹ, Lê Trọng Đại Nhân hay Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam. Ngay cả HLV Cristiano Roland cũng có cái tên hao hao siêu sao Cristiano Ronaldo.

Vừa sở hữu những cái tên thú vị, vừa sở hữu lối chơi thú vị, U17 Việt Nam càng tiến sâu tại giải U17 Đông Nam Á 2026 càng tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ hơn với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Thầy trò HLV Cristiano Roland trình diễn thứ bóng đá hiện đại, với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh thể chất và tâm lý vững vàng.

U17 Việt Nam còn thể hiện sự “lắm chiêu” khi chơi thực dụng để hòa chủ nhà U17 Indonesia 0-0 rồi đứng nhất bảng A, cho thấy bản lĩnh ở màn lội ngược dòng thắng U17 Australia 2-1 tại bán kết và đều đặn tạo ra những cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ ở các trận đấu còn lại.

U17 Việt Nam liên tiếp tạo ra những chiến thắng thuyết phục. (Ảnh: VFF)

Trên hành trình 6 trận đi tới chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã ghi 19 bàn thắng và chỉ lọt lưới 1 bàn. Trước đó, trong 5 trận tại vòng loại U17 châu Á hồi cuối năm 2025, U17 Việt Nam đã ghi 30 bàn và không thủng lưới bàn nào.

Tính tổng cộng cả 2 giải đấu, U17 Việt Nam đã ghi 49 bàn thắng, 1 bàn thua, thắng 10, hòa 1. Những con số thống kê khắc họa một nét thú vị khác của thầy trò HLV Cristiano Roland: sự ổn định đáng nể, nhất là khi bóng đá trẻ vốn gắn liền với đặc trưng phong độ thất thường.

Tình cờ, U17 Malaysia lại trở thành “nạn nhân” quen thuộc trong chuỗi trận ấn tượng của U17 Việt Nam. Cụ thể, U17 Việt Nam đã thắng đối thủ này 4-0 tại vòng loại U17 châu Á, 4-0 tại vòng bảng U17 Đông Nam Á và 3-0 ở chung kết U17 Đông Nam Á.

Chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 cũng đưa U17 Việt Nam đi vào lịch sử giải đấu khi có 4 lần đăng quang. Trước đó bóng đá Việt Nam từng lên ngôi ở sân chơi U17 khu vực vào các năm 2006, 2010 và 2017. Ngoài ra, nhà cầm quân người Brazil Cristiano Roland cũng trở thành HLV Nam Mỹ đầu tiên giành danh hiệu cùng một đội tuyển của bóng đá Việt Nam.

HLV Cristiano Roland nâng cao cúp vô địch U17 Đông Nam Á cùng ban huấn luyện U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Hướng tới mục tiêu xa hơn

Ngay sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland đã nói về mục tiêu tiếp theo của U17 Việt Nam là VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 5. Đây vừa là đấu trường khốc liệt hơn, vừa là nơi xác định 8 đội bóng sẽ đại diện cho châu Á tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Theo quy định, 8 đội vượt qua vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. Ngoài ra, do U17 Qatar sẽ dự sân chơi thế giới với tư cách chủ nhà, nên trong trường hợp U17 Qatar đứng nhất hoặc nhì bảng B thì đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng U17 châu Á sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam sẽ theo đuổi giấc mơ World Cup ở bảng đấu khó với sự hiện diện của U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Việc giành chức vô địch U17 Đông Nam Á là cú hích tinh thần đúng lúc với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Quan trọng hơn, trên hành trình chinh phục giải đấu khu vực, U17 Việt Nam đã vượt qua bài test mang tầm vóc châu lục khi lội ngược dòng thắng U17 Australia 2-1 tại bán kết.

U17 Việt Nam vượt qua U17 Australia bằng màn trình diễn ấn tượng. (Ảnh: VFF)

Trong cuộc chạm trán đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu châu Á, U17 Việt Nam đã đứng vững trước áp lực tâm lý từ bàn thua sớm, tự tin thể hiện lối chơi, ghi bàn ấn tượng và khiến U17 Australia kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân khi Savic nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Những trải nghiệm tại giải U17 Đông Nam Á 2026 là cú hích để hình thành bản sắc cho U17 Việt Nam như lời HLV Cristiano Roland: “Bóng đá Việt Nam có nhiều tài năng, nhưng đôi khi thiếu sự tự tin. Những gì thể hiện trên sân là kết quả của nền tảng mà chúng tôi đang xây dựng. Đây không chỉ là chiến thắng ở một giải đấu, mà là bước đi để tạo nên bản sắc cho đội tuyển”.

“Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới” – HLV Cristiano Roland nói thêm về thử thách tiếp theo tại VCK U17 châu Á 2026.