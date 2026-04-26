Nữ VĐV 14 tuổi cao 2m20, ghi điểm như máy khi chơi bóng rổ

Sau hiện tượng Zhang Ziyu, bóng rổ Trung Quốc tiếp tục khiến giới mộ điệu bất ngờ khi phát lộ thêm một “người khổng lồ” mới, Cao Xichen, cô bé mới 14 tuổi nhưng đã cao tới 2m20.

Cao Xichen (cô bé cao nhất) trở nên nổi bật hơn khi bỏ bóng chuyền tới với bóng rổ

Từ bóng chuyền đến bóng rổ… chỉ trong 3 tháng

Điều đáng kinh ngạc là tốc độ thích nghi của Cao Xichen. Cô mới chuyển từ bóng chuyền sang bóng rổ chỉ khoảng 3 tháng, nhưng đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Với sải tay dài và thể hình mảnh, Cao từng buộc phải từ bỏ bóng chuyền, môn thể thao tưởng chừng phù hợp hơn. Nhưng chính quyết định này lại mở ra một hướng đi mới, nơi cô có thể tận dụng tối đa lợi thế hình thể.

Úp rổ “như không”: Hiện tượng gây bão mạng

Một đoạn video lan truyền gần đây đã khiến cộng đồng bóng rổ sửng sốt: Cao Xichen úp rổ gần như không cần bật nhảy, xoay người qua đối thủ rồi dứt điểm gọn gàng.

Không dừng lại ở đó, cô còn thể hiện khả năng: Ném phạt ổn định, di chuyển linh hoạt so với chiều cao, xử lý bóng cơ bản khá tự tin.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, kéo theo vô số bình luận phấn khích:

“Cứ như đội tuyển nữ Trung Quốc vừa tìm được vàng!”

“Tài năng này thật không thể tin nổi!”

Thể hình cao gầy cùng sải tay dài khiến Cao Xichen được đem so sánh với Victor Wembanyama, ngôi sao NBA cao hơn 2m20 của San Antonio Spurs.

Dù vậy, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng kỹ năng của cô vẫn còn thô, điều hoàn toàn dễ hiểu khi mới làm quen với bóng rổ. Nhưng điểm đáng chú ý là nền tảng thể chất và khả năng di chuyển của Cao thậm chí được đánh giá linh hoạt hơn cả Zhang Ziyu ở cùng giai đoạn.

Làn sóng “người khổng lồ” mới của bóng rổ Trung Quốc

Sự xuất hiện liên tiếp của Zhang Ziyu và Cao Xichen cho thấy Trung Quốc đang có tiềm năng phát triển mạnh ở môn bóng rổ nữ.

Không còn là những “cây sào” chỉ đứng dưới rổ chờ ghi điểm, hai nữ cầu thủ này vẫn thi đấu linh hoạt, xử lý bóng tốt, và thích nghi với lối chơi tốc độ cao.

Ở tuổi 14, Cao Xichen vẫn chỉ ở vạch xuất phát. Con đường phía trước còn rất dài, từ việc hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thể lực cho đến thích nghi với môi trường thi đấu đỉnh cao.

Nhưng rõ ràng, với chiều cao 2m20 và những gì đã thể hiện chỉ sau vài tháng, cô đang là cái tên khiến cả cộng đồng bóng rổ phải dõi theo.