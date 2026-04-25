Chu Ngọc Nguyễn Lực giành giải cầu thủ xuất sắc nhất U17 Đông Nam Á 2026

Nguyễn Lực đột phá giữa hàng thủ U17 Malaysia. Ảnh: VFF

Tối 24/4, U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Đây là chức vô địch lần thứ 4, giúp Việt Nam trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Xuyên suốt giải đấu, U17 Việt Nam thể hiện phong độ gần như hoàn hảo. Đội bóng của HLV Roland bất bại (thắng 4, hòa 1), ghi tổng cộng 19 bàn thắng và chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn.

Nổi bật trong chức vô địch của U17 Việt Nam là màn trình diễn của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Số 10 đã thể hiện đúng vai trò “nhạc trưởng” trong chiến thuật của HLV Roland, góp công quan trọng giúp U17 Việt Nam hóa giải các hàng phòng ngự lùi sâu của U17 Timor Leste và U17 Malaysia.

Bên cạnh khả năng kiến tạo lối chơi, Nguyễn Lực còn biết cách ghi bàn. Anh ghi tổng cộng 4 bàn thắng ở giải năm nay, bao gồm pha lập công quyết định trước U17 Australia ở vòng bán kết.

Cũng chính vì vậy, không ai bất ngờ khi Chu Ngọc Nguyễn Lực được ban tổ chức bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á 2026. Tài năng sinh năm 2009 của CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh danh hiệu của Nguyễn Lực, U17 Việt Nam cũng giật luôn giải thủ môn xuất sắc nhất giải cho Lý Xuân Hòa. Rõ ràng, không ai xứng đáng hơn Xuân Hòa khi anh bắt chính toàn bộ 5 trận và giữ sạch lưới đến 4 lần.

Giải thưởng cá nhân duy nhất không thuộc về U17 Việt Nam là danh hiệu vua phá lưới. Tiền đạo người Australia, Georgio Hassarati đã giành phần thưởng này với 11 bàn thắng – bao gồm 5 bàn vào lưới U17 Lào trong trận tranh hạng 3.