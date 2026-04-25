Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Chu Ngọc Nguyễn Lực giành giải cầu thủ xuất sắc nhất U17 Đông Nam Á 2026

Số 10 của U17 Việt Nam, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã được ban tổ chức U17 Đông Nam Á 2026 bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nguyễn Lực đột phá giữa hàng thủ U17 Malaysia. Ảnh: VFF

Tối 24/4, U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Đây là chức vô địch lần thứ 4, giúp Việt Nam trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Xuyên suốt giải đấu, U17 Việt Nam thể hiện phong độ gần như hoàn hảo. Đội bóng của HLV Roland bất bại (thắng 4, hòa 1), ghi tổng cộng 19 bàn thắng và chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn.

Nổi bật trong chức vô địch của U17 Việt Nam là màn trình diễn của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Số 10 đã thể hiện đúng vai trò “nhạc trưởng” trong chiến thuật của HLV Roland, góp công quan trọng giúp U17 Việt Nam hóa giải các hàng phòng ngự lùi sâu của U17 Timor Leste và U17 Malaysia.

Bên cạnh khả năng kiến tạo lối chơi, Nguyễn Lực còn biết cách ghi bàn. Anh ghi tổng cộng 4 bàn thắng ở giải năm nay, bao gồm pha lập công quyết định trước U17 Australia ở vòng bán kết.

Cũng chính vì vậy, không ai bất ngờ khi Chu Ngọc Nguyễn Lực được ban tổ chức bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á 2026. Tài năng sinh năm 2009 của CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh danh hiệu của Nguyễn Lực, U17 Việt Nam cũng giật luôn giải thủ môn xuất sắc nhất giải cho Lý Xuân Hòa. Rõ ràng, không ai xứng đáng hơn Xuân Hòa khi anh bắt chính toàn bộ 5 trận và giữ sạch lưới đến 4 lần.

Giải thưởng cá nhân duy nhất không thuộc về U17 Việt Nam là danh hiệu vua phá lưới. Tiền đạo người Australia, Georgio Hassarati đã giành phần thưởng này với 11 bàn thắng – bao gồm 5 bàn vào lưới U17 Lào trong trận tranh hạng 3.

HLV Cristiano nói về "chìa khóa chiến thắng", U17 Việt Nam sẵn sàng chinh phục châu Á
Dù chỉ có quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế, U17 Việt Nam vẫn trình diễn bộ mặt ấn tượng trước U17 Malaysia, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt cả về chiến thuật...

-25/04/2026 06:10 AM (GMT+7)
