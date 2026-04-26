Xuất hiện môn thể thao dùng vợt, không gây ồn, hứa hẹn soán ngôi pickleball

Đầu năm 2026, một môn thể thao dùng vợt mới mang tên TYPTI chính thức ra mắt. Mục tiêu của TYPTI là dung hòa giữa tennis và pickleball, tạo ra lối chơi nhanh, giàu kỹ thuật, đồng thời giải quyết vấn đề về tiếng ồn do pickleball gây ra.

"Biến thể lai" giữa pickleball và tennis

TYPTI do Steve Bellamy - người sáng lập Tennis Channel - phát triển, với sự hậu thuẫn của nhiều tên tuổi như Drew Brees, Tony Robbins và Chris Pine. Những người ủng hộ thậm chí ví TYPTI như “trượt tuyết trong thế giới thể thao dùng vợt” - một làn gió mới nhằm thay đổi cách tiếp cận các môn thể thao truyền thống.

Steve Bellamy cho biết ông muốn tạo ra một môn thể thao khắc phục hạn chế của các môn dùng vợt truyền thống, đồng thời mang lại trải nghiệm vui vẻ, dễ tiếp cận cho mọi người.

TYPTI được coi là môn thể thao khắc phục các khuyết điểm của pickleball và tennis. (Nguồn: TYPTI)

TYPTI là môn thể thao có nhịp độ nhanh, được chơi trên sân pickleball tiêu chuẩn. Nó kết hợp nét đặc trưng của tennis và pickleball nhưng vẫn có hệ thống luật, dụng cụ và cách chơi riêng biệt.

Khác với pickleball dùng bóng nhựa cứng và vợt đặc, TYPTI sử dụng vợt căng dây và bóng xốp chuyên dụng. Sự kết hợp này giúp tạo độ xoáy lớn hơn, các pha bóng kéo dài hơn và cho phép người chơi thực hiện nhiều cú đánh sáng tạo, đồng thời vẫn giữ cho trò chơi dễ tiếp cận với người mới.

Vợt TYPTI dài khoảng 22 inch, ngắn hơn vợt tennis nhưng vẫn đủ để thực hiện những cú đánh toàn lực và tạo độ xoáy cao. Thiết kế dây vợt giúp tăng cảm giác bóng và khả năng kiểm soát, khác biệt rõ rệt so với vợt của pickleball.

Trong khi đó, bóng TYPTI là loại bóng xốp có rãnh, đường kính khoảng 3,5 inch, bay chậm hơn bóng tennis nhưng nảy cao hơn bóng pickleball. Điều này giúp người chơi có thêm thời gian xử lý và kéo dài các pha bóng. Đặc biệt, vì làm từ xốp nên bóng gần như không gây tiếng ồn - một ưu điểm lớn trong bối cảnh pickleball thường bị phàn nàn vì âm thanh quá lớn.

Một lợi thế lớn của TYPTI là không cần xây dựng sân mới. Vì có thể chơi trên sân pickleball sẵn có, môn này có thể nhanh chóng phổ biến ở nhiều nơi mà không tốn thêm chi phí hạ tầng.

TYPTI cũng được thiết kế để người mới dễ làm quen, trong khi vẫn có thể giữ chân những người chơi có kinh nghiệm, đặc biệt là các tay vợt tennis muốn tìm cảm giác mới trong không gian nhỏ hơn.

Luật chơi độc đáo

Luật chơi của TYPTI cũng được điều chỉnh để tạo sự linh hoạt. Môn này không có khu “bếp” như pickleball, người chơi có thể di chuyển và giao bóng thoải mái trên sân. Nếu bóng chạm lưới, pha bóng vẫn tiếp tục miễn là bóng chưa chạm đất hai lần.

TYPTI có hệ thống luật, dụng cụ và cách chơi riêng biệt. (Nguồn: Pickleball Surge)

Ngoài ra, trong một số tình huống, người chơi còn có thể dùng các bộ phận khác nhau của cơ thể để cứu bóng, tạo nên những pha xử lý ngẫu hứng và giàu tính giải trí. Các cú giao bóng đều phải thực hiện dưới thắt lưng, giúp giảm áp lực lên vai và khiến trò chơi thân thiện hơn với người mới.

Về cách tính điểm, TYPTI sử dụng một hệ thống riêng, trong đó điểm số được gọi là “lên” (Up) hoặc “xuống” (Down) thay vì đếm theo kiểu truyền thống. Nếu người giao bóng thắng điểm đầu tiên, họ sẽ được 1-Up, còn nếu thua sẽ là 1-Down. Khi một người thắng liền hai điểm, lợi thế được nâng lên thành 2-Up hoặc 2-Down.

Từ thời điểm đó, nếu tiếp tục giành thêm một điểm, họ sẽ khép lại ván đấu. Ngược lại, nếu để mất điểm, thế trận lập tức đảo chiều và đối thủ sẽ vươn lên 1-Up hoặc 1-Down. Một ván được quyết định khi có người thắng 3 điểm liên tiếp, trong khi một set sẽ kết thúc khi có người cán mốc 5 ván trước. Các trận đấu thường diễn ra theo thể thức thắng 2/3 set, hoặc 3/5 set ở một số giải đấu.

Môn thể thao này vẫn còn khá mới, nhưng đã nhận được sự quan tâm từ một số nhà đầu tư như huyền thoại bóng bầu dục Drew Brees và nam diễn viên Chris Pine. Tiềm lực tài chính của TYPTI phần nào được thể hiện qua việc ra mắt giải US Open TYPTI Championships, diễn ra từ 20 đến 24/5/2026 tại Calabasas với tổng giá trị giải thưởng 100.000 USD.

Không dừng lại ở đó, ban tổ chức còn đặt tham vọng nâng mức thưởng lên hơn 1 triệu USD ngay ở mùa thứ hai - một bước tiến rất hiếm thấy đối với một môn thể thao phong trào.