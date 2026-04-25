Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
U17 Việt Nam được thưởng đến 1,1 tỉ đồng sau chức vô địch Đông Nam Á 2026

Sự kiện: Đội tuyển U18 Việt Nam

Giành chiến thắng ở chung kết Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam tạo nên cột mốc mới khi trở thành đội vô địch giải đấu này nhiều nhất và được thưởng lớn.

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia ở trận chung kết tối 24-4, U17 Việt Nam không chỉ lần thứ 4 đăng quang mà còn nhận “cơn mưa” tiền thưởng từ LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Cụ thể, VFF thưởng nóng 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Cristiano Roland ngay sau trận đấu. Tính tổng toàn chiến dịch, đội tuyển U17 Việt Nam nâng tổng thưởng lên 1,1 tỉ đồng cho hành trình ấn tượng và phong độ vượt trội.

Trong trận chung kết này, U17 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay phút 6, Sỹ Bách dứt điểm dội cột, báo hiệu một trận đấu lấn lướt. Chỉ 5 phút sau, từ pha phạt góc, Quý Vương mở tỉ số cho đội bóng áo đỏ.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Dương nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo của Nguyễn Lực (45+4’), giúp U17 Việt Nam nắm lợi thế lớn.

Sang hiệp 2, U17 Malaysia buộc phải dâng cao nhưng không tạo được khác biệt. Phút 55, Trí Dũng bứt tốc, kiến tạo để Văn Dương hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0.

Chức vô địch này giúp U17 Việt Nam trở thành đội giàu thành tích nhất lịch sử giải U17 Đông Nam Á, đồng thời đánh dấu danh hiệu đầu tiên của HLV Cristiano Roland. Đây tiếp tục là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi khu vực.

Truyền thông Malaysia ngả mũ thán phục sức mạnh của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam vừa giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia. Chiến thắng này một lần nữa thể hiện sự áp đảo của đội...

-24/04/2026 22:26 PM (GMT+7)
