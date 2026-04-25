Trọng tài biên đã “giúp" U17 Việt Nam có bàn thứ 3 vào lưới U17 Malaysia?

U17 Việt Nam có bàn thứ 3 vào lưới U17 Malaysia nhờ quy định của FIFA về bắt việt vị

ĐT U17 Việt Nam đã có chiến thắng 3 – 0 trước U17 Malaysia trong trận Chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026, kết thúc hành trình rất thành công với chức vô địch đầy thuyết phục. Đã lâu, chúng ta mới được chứng kiến một lứa cầu thủ hay, đồng đều các tuyến như lứa này, và cùng với thành công của lứa U23, có thể khẳng định, công tác đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng.

Trở lại với trận Chung kết, rõ ràng các cầu thủ trẻ của Malaysia không thể bằng được U17 Việt Nam ở nhiều mặt. Với khả năng phối hợp kiểm soát bóng, tự tin cầm bóng qua người, kể cả trong vòng 16m50 đối phương, các cầu thủ của HLV Cristiano Roland tiếp cận và giải quyết trận đấu theo cách mà các lứa U17 đàn anh của họ chưa từng làm. Không chỉ có chiến thắng đậm, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã đá trên chân hẳn các cầu thủ cùng lứa của Malaysia.

Tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 3 của U17 Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Trước đây, khi đá với các đối thủ kiểu như Malaysia hay Indonesia, các đội bóng Việt Nam thường chấp nhận dùng kỹ thuật để tạo ưu thế trên sân khi thể hình và thể lực không hơn hoặc có thể còn không bằng đối phương. Nhưng ở trận này, ta thấy thể lực, thể hình, sức bền, sức mạnh, khả năng va chạm của U17 Việt Nam còn tốt hơn đối phương.

Trong khi trước đây, ở mọi cấp độ đội tuyển, dù có thể nhỉnh hơn và vẫn giành chiến thắng, các đội bóng Việt Nam vẫn luôn gặp khó khăn khi đối đầu các cầu thủ Malaysia. Nhưng trong 3 trận đấu gần đây của U17 Việt Nam với U17 Malaysia, chúng đều thắng đậm, với 2 trận 4 – 0 và 3 – 0 ở trận đấu này. Điều này không chỉ thể hiện chênh lệch rõ ràng về mặt trình độ của 2 đội bóng, nó còn là biểu hiện của tính ổn định trong thi đấu của các học trò HLV Cristiano Roland. Có thể khẳng định Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ rất hay, đồng thời cho thấy bóng đá Việt Nam đang làm tốt công tác đào tạo cầu thủ trẻ của mình.

Nếu như trước đây, bóng đá Việt Nam vẫn thường xuất hiện những tài năng trẻ, nhưng tình trạng các tài năng đó không thể “chín” được trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp khá phổ biến. Thì gần đây, bằng những thành công của các lứa cầu thủ trẻ, đặc biệt là lứa U23 vừa qua, cho thấy môi trường để các tài năng trẻ phát triển trong nền bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều.

So sánh với các nền bóng của Indonesia, Malaysia… thì với những gì các cầu thủ trẻ Malaysia thể hiện trong trận chung kết này, trong môi trường các giải đấu quốc nội, với mỗi CLB được đăng ký đến 7, 8 cầu thủ ngoại, các cầu thủ trẻ này có bao nhiêu cơ hội để ra sân, để trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở CLB? Và khi đó, ĐTQG của các quốc gia này phải dựa cả vào cầu thủ nhập tịch để cải thiện sức mạnh là điều đương nhiên.

U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 một cách thuyết phục. Ảnh: VFF.

Trở lại với câu hỏi, vì sao FIFA quy định trong các tình huống phạt việt vị, các trọng tài biên phải chờ kết thúc tình huống rồi mới phất cờ báo việt vị?

Chúng ta đôi khi cảm thấy khó chịu khi các trọng tài biên dù đã thấy cầu thủ bị việt vị, vẫn trì hoãn phất cờ, để cho cầu thủ 2 đội tiếp tục đuổi theo, mất công mất sức tranh cướp bóng, cho đến khi hết tình huống bóng thì mới lại phất cờ báo việt vị. Trong trận chung kết vừa rồi, bàn thắng thứ 3 của U17 Việt Nam là một ví dụ điển hình cho tác dụng của quy định này. Nếu như trước đây, mỗi khi nhận định rằng cầu thủ tấn công đã rơi vào thế việt vị, trọng tài biên lập tức căng cờ báo hiệu, và trọng tài chính sẽ căn cứ vào đó để cắt còi dừng trận đấu. Cho dù sau đó qua việc xem lại video của công nghệ VAR, xác định được rằng cầu thủ tấn công không bị việt vị và trọng tài biên đã nhận định sai, thì tình huống bóng có thể dẫn đến bàn thắng của đội tấn công đã đi qua. Chính nhờ quy định này, tình huống bóng đã không bị trọng tài bắt dừng lại theo nhận định sai lầm của trọng tài biên, và U17 Việt Nam mới có bàn thắng thứ 3 của mình.

Sau thành công này, U17 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026 được tổ ở Ả rập Xê út từ 7/5 đến 24/5/2026, với bảng đấu có các đối thủ Hàn Quốc, Yemen và UAE. Với những gì đã thể hiện, nhiệm vụ lọt qua vòng bảng để không chỉ vào vòng tứ kết ở giải đấu này, mà theo quy định mới, còn được chính thức dự FIFA World Cup 2026 ở Qatar, có lẽ sẽ khả thi với thầy trò HLV Cristiano Roland.