Bóng đá Việt Nam vô địch Đông Nam Á mọi cấp độ: Hái quả ngọt nhờ triết lý ‘xây nhà từ móng’

Sự thống trị trải dài mọi cấp độ

Trong dòng chảy của bóng đá Đông Nam Á những năm gần đây, bản đồ quyền lực đã có sự phân hóa rõ rệt. Không còn là những cuộc tranh cãi về việc ai là "anh cả" khu vực nữa, Việt Nam đã dùng những con số thống kê và những chiếc cúp vô địch để khẳng định vị thế thống trị. Từ lứa U17 vừa đăng quang tại đấu trường khu vực cho đến kỳ tích toàn thắng 6 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Việt Nam đang sống trong những ngày tháng hưng thịnh nhất.

Có thể khẳng định như vậy nếu nhìn vào bảng thành tích của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua. Mới nhất, chức vô địch của U17 Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2026 là minh chứng cho thấy nguồn nội lực từ lứa măng non vẫn đang chảy vô cùng dồi dào. Trước đó, lứa U23 cũng không hề kém cạnh khi bảo vệ thành công ngôi vương U23 Đông Nam Á và đặc biệt là giành tấm HCV đầy thuyết phục tại SEA Games 33.

Nhưng đỉnh cao của sự tự hào phải là chiến dịch ASEAN Cup 2024, nơi đội tuyển quốc gia chính thức trở lại ngôi vương khu vực trên hành trình phi thường, lần đầu tiên thắng cả 2 trận chung kết, lần đầu tiên hạ Thái Lan ngay trên sân đối thủ trong thế bị dẫn bàn.

Không dừng lại ở "ao làng", bản lĩnh của những chiến binh Sao vàng đã vươn tầm châu lục. Đầu năm nay, U23 Việt Nam đã gây tiếng vang với vị trí thứ 3 giải vô địch châu Á. Đến tháng 3 vừa qua, Việt Nam chính thức trở thành đội bóng duy nhất của Đông Nam Á giành điểm số tuyệt đối tại vòng loại Asian Cup 2027.

Việc giành 18 điểm sau 6 trận thắng không chỉ là một kỷ lục, mà còn là lời khẳng định rằng Việt Nam đã đủ trình độ để thoát ra khỏi sự cạnh tranh kịch tính mang tính "vùng miền" để hướng tới những tiêu chuẩn cao hơn của bóng đá đỉnh cao châu Á.

Đào tạo trẻ, chìa khóa vạn năng

Thành công đang có không phải là sự may mắn nhất thời, mà là kết quả đến từ một quá trình đầu tư dài hơi vào đào tạo trẻ. Trong khoảng 1 thập kỷ qua, cách làm bóng đá của Việt Nam đã thay đổi về tư duy. Thay vì xây nhà từ nóc bằng cách vung tiền mua ngôi sao, các CLB và các trung tâm đào tạo như PVF, Viettel, Hà Nội FC hay SLNA… đã tập trung vào việc ươm mầm tài năng từ lứa tuổi 10-12.

Sự trỗi dậy của các học viện bóng đá liên kết quốc tế mang đến giáo án tập luyện khoa học, chế độ dinh dưỡng chuyên nghiệp và tư duy chiến thuật hiện đại. Sự hiện diện của những chuyên gia hàng đầu như Velizar Popov, Cristiano Roland, Park Hang-seo, Kim Sang-sik... cũng là chất xúc tác nâng tầm bóng đá Việt. Nhờ đó, các cầu thủ trẻ ngày nay không chỉ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà còn sở hữu thể lực bền bỉ và tâm lý thi đấu vô cùng vững vàng.

Khi một lứa cầu thủ được ăn tập cùng nhau từ nhỏ, họ tạo ra một sự kết nối nhuần nhuyễn trên sân cỏ mà không một sơ đồ chiến thuật khô khan nào có thể thay thế được. Chức vô địch U17 vừa qua chính là sản phẩm mới nhất từ “dây chuyền” chuyên nghiệp này.

U17 Việt Nam thắng áp đảo tại giải U17 Đông Nam Á

Bên cạnh đào tạo, sự thành công của bóng đá Việt Nam còn đến từ sự chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý và vận hành. Hệ thống các giải vô địch quốc gia (LPBank V.League 1) ngày càng được cải thiện về chất lượng, tạo môi trường cọ xát lý tưởng cho các cầu thủ trẻ. Việc mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ lứa U20, U23 hít thở bầu không khí đỉnh cao tại giải VĐQG đã giúp họ trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh. Văn Khang, Văn Thuận, Gia Bảo, Lê Phát… là những ví dụ điển hình.

Thêm vào đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những bước đi đúng đắn trong việc lựa chọn huấn luyện viên và xây dựng triết lý chơi bóng thống nhất từ các đội tuyển trẻ lên đến đội tuyển quốc gia. Sự xuyên suốt này giúp các cầu thủ không bị bỡ ngỡ khi được triệu tập lên cấp độ cao hơn. Chúng ta đang thấy các đội tuyển Việt Nam chơi bóng đầy bản sắc: lầm lỳ trong phòng ngự, sắc sảo trong phản công và đặc biệt là sự tự tin khi đối đầu với các "ông lớn" châu lục.

Hướng tới những chân trời mới

Thống trị Đông Nam Á là một cột mốc quan trọng, nhưng mục tiêu của bóng đá Việt Nam chắc chắn còn xa hơn thế. Với đà hưng thịnh hiện tại, sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng không chỉ dừng lại ở những chiếc cúp khu vực.

Những chiến thắng như chẻ tre tại vòng loại Asian Cup 2027 hay chức vô địch U17 Đông Nam Á là bước chạy đà hoàn hảo để NHM mơ về tấm vé dự World Cup trong tương lai mà gần nhất sẽ là U17 World Cup 2026 vào cuối năm nay. Để duy trì vị thế này, bóng đá Việt Nam cần tiếp tục kiên trì với con đường đã chọn: lấy đào tạo trẻ làm gốc. Thành công của ngày hôm nay chính là lời khẳng định rằng: khi có một cách làm đúng đắn và sự đầu tư nghiêm túc, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể biến những giấc mơ hoang đường nhất thành hiện thực.

Ngai vàng khu vực đã thuộc về Việt Nam, và giờ là lúc bóng đá Việt Nam sẵn sàng cho những trận đánh lớn hơn để khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á.