Đình Bắc cảm ơn đồng đội U23 Việt Nam, người hùng Cao Văn Bình tiết lộ bí kịp cản 11m

⚽ Quốc Việt: “Xin dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ”

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, người mở tỷ số cho U23 Việt Nam trong hiệp một, chia sẻ niềm tự hào sau trận đấu: “Tôi rất tự hào về U23 Việt Nam khi giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Xin dành tặng cho người hâm mộ chiến thắng này.”

Đình Bắc lên tiếng cảm ơn đồng đội ở U23 Việt Nam.

Quốc Việt cũng thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên luôn sát cánh cùng U23 Việt Nam. “Thay mặt U23 Việt Nam, xin cảm ơn các cổ động viên luôn đồng hành, không ngại đường xa đến cổ vũ và cả người hâm mộ nước nhà. Cảm ơn rất nhiều”, Quốc Việt xúc động nói.

🔥 Đình Bắc: “Anh em ơi, tôi cảm ơn anh em rất nhiều!”

Một trong những cái tên để lại dấu ấn đậm nét ở trận đấu này là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo mang áo số 7 của U23 Việt Nam ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn, trước khi phải rời sân vì thẻ đỏ ở cuối trận, khiến các đồng đội phải thi đấu thiếu người trong hai hiệp phụ.

Sau trận, Đình Bắc chỉ chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Anh em ơi, tôi cảm ơn anh em rất nhiều!”. Với bàn thắng ghi vào lưới U23 Hàn Quốc, Đình Bắc cũng vươn lên dẫn đầu trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại U23 châu Á 2026 với 4 bàn thắng.

🧤 Cao Văn Bình: Bất ngờ được bắt chính và khoảnh khắc quyết định ở loạt 11m

Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình là người hùng thầm lặng khi tỏa sáng ở loạt sút luân lưu. Thủ thành trẻ thừa nhận bản thân khá bất ngờ khi được trao cơ hội bắt chính: “Trận đấu này rất quan trọng với cả đội, đây là lần đầu tiên tôi được ra sân đá chính ở sân chơi châu lục. Tôi cảm ơn người hâm mộ Việt Nam luôn ủng hộ toàn đội”.

Cao Văn Bình tỏa sáng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc.

Chia sẻ về cảm xúc khi bước vào loạt 11m, Cao Văn Bình cho biết: “Thầy cho tôi cơ hội khá bất ngờ. Lần đầu được trao cơ hội, tôi cố gắng nỗ lực, kêu gọi đồng đội quyết tâm giành chiến thắng. Ở loạt luân lưu, khi nhìn các cầu thủ đá, có các thầy chỉ tôi bay hướng nào, tôi rất cảm ơn các thầy”.

Thủ môn của U23 Việt Nam cũng chia sẻ thêm về khoảnh khắc đối mặt cầu thủ Hàn Quốc trên chấm phạt đền và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. “Vào bắt penalty, tôi có nói Trung Kiên chỉ cho tôi, nhưng nhìn vào mắt cầu thủ Hàn Quốc, tôi ra tay nhanh và bắt được bài”, Văn Bình tiết lộ.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả với tấm huy chương đồng, mà còn là minh chứng cho tinh thần chiến đấu đến cùng của U23 Việt Nam. Từ những bàn thắng quan trọng của Quốc Việt, Đình Bắc cho tới bản lĩnh trong khung gỗ của Cao Văn Bình, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn kiên cường, giàu cảm xúc và đầy tự hào.