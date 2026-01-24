Đình Bắc cảm ơn đồng đội U23 Việt Nam, người hùng Cao Văn Bình tiết lộ bí kịp cản 11m

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Pisa 24/01/26 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
6
Logo Pisa - PIS Pisa
2
West Ham United vs Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Đình Bắc cảm ơn đồng đội U23 Việt Nam, người hùng Cao Văn Bình tiết lộ bí kịp cản 11m

Sự kiện: U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc Giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam đã khép lại VCK U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Sau 120 phút hòa 2-2 nghẹt thở và loạt sút luân lưu cân não, những người hùng áo đỏ đã không giấu được niềm tự hào, xúc động khi gửi lời tri ân tới đồng đội và người hâm mộ.

⚽ Quốc Việt: “Xin dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ”

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, người mở tỷ số cho U23 Việt Nam trong hiệp một, chia sẻ niềm tự hào sau trận đấu: “Tôi rất tự hào về U23 Việt Nam khi giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Xin dành tặng cho người hâm mộ chiến thắng này.”

Đình Bắc lên tiếng cảm ơn đồng đội ở U23 Việt Nam.

Đình Bắc lên tiếng cảm ơn đồng đội ở U23 Việt Nam.

Quốc Việt cũng thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên luôn sát cánh cùng U23 Việt Nam. “Thay mặt U23 Việt Nam, xin cảm ơn các cổ động viên luôn đồng hành, không ngại đường xa đến cổ vũ và cả người hâm mộ nước nhà. Cảm ơn rất nhiều”, Quốc Việt xúc động nói.

🔥 Đình Bắc: “Anh em ơi, tôi cảm ơn anh em rất nhiều!”

Một trong những cái tên để lại dấu ấn đậm nét ở trận đấu này là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo mang áo số 7 của U23 Việt Nam ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn, trước khi phải rời sân vì thẻ đỏ ở cuối trận, khiến các đồng đội phải thi đấu thiếu người trong hai hiệp phụ.

Sau trận, Đình Bắc chỉ chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Anh em ơi, tôi cảm ơn anh em rất nhiều!”. Với bàn thắng ghi vào lưới U23 Hàn Quốc, Đình Bắc cũng vươn lên dẫn đầu trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại U23 châu Á 2026 với 4 bàn thắng.

🧤 Cao Văn Bình: Bất ngờ được bắt chính và khoảnh khắc quyết định ở loạt 11m

Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình là người hùng thầm lặng khi tỏa sáng ở loạt sút luân lưu. Thủ thành trẻ thừa nhận bản thân khá bất ngờ khi được trao cơ hội bắt chính: “Trận đấu này rất quan trọng với cả đội, đây là lần đầu tiên tôi được ra sân đá chính ở sân chơi châu lục. Tôi cảm ơn người hâm mộ Việt Nam luôn ủng hộ toàn đội”.

Cao Văn Bình tỏa sáng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc.

Cao Văn Bình tỏa sáng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc.

Chia sẻ về cảm xúc khi bước vào loạt 11m, Cao Văn Bình cho biết: “Thầy cho tôi cơ hội khá bất ngờ. Lần đầu được trao cơ hội, tôi cố gắng nỗ lực, kêu gọi đồng đội quyết tâm giành chiến thắng. Ở loạt luân lưu, khi nhìn các cầu thủ đá, có các thầy chỉ tôi bay hướng nào, tôi rất cảm ơn các thầy”.

Thủ môn của U23 Việt Nam cũng chia sẻ thêm về khoảnh khắc đối mặt cầu thủ Hàn Quốc trên chấm phạt đền và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. “Vào bắt penalty, tôi có nói Trung Kiên chỉ cho tôi, nhưng nhìn vào mắt cầu thủ Hàn Quốc, tôi ra tay nhanh và bắt được bài”, Văn Bình tiết lộ.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả với tấm huy chương đồng, mà còn là minh chứng cho tinh thần chiến đấu đến cùng của U23 Việt Nam. Từ những bàn thắng quan trọng của Quốc Việt, Đình Bắc cho tới bản lĩnh trong khung gỗ của Cao Văn Bình, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn kiên cường, giàu cảm xúc và đầy tự hào.

Video bóng đá U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Từ trượt chân phút 90+7 tới vỡ òa loạt luân lưu (U23 châu Á)
Video bóng đá U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Từ trượt chân phút 90+7 tới vỡ òa loạt luân lưu (U23 châu Á)

(Tranh hạng ba U23 châu Á) U23 Việt Nam đã rơi chiến thắng rất đáng tiếc ở phút 90+7 nhưng vỡ òa sau loạt luân lưu nghẹt thở.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 02:08 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN