Báo Anh choáng ngợp với sân Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi, lập kỷ lục thế giới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Atalanta vs Cremonese
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Roma vs Cagliari
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
West Ham United vs Manchester United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Everton vs AFC Bournemouth
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Báo Anh choáng ngợp với sân Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi, lập kỷ lục thế giới

Sự kiện: Bóng đá

Tờ báo Anh The Sun vừa đăng tải bài viết có tiêu đề: "Cái nhìn đầu tiên về sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới với sức chứa gấp đôi Old Trafford, đang được xây dựng tại châu Á cho dự án trị giá 28 tỷ bảng". Sự choáng ngợp xen lẫn khâm phục là điều tác giả Joe Mannion thể hiện trong bài viết này.

Báo Anh choáng ngợp nói về sân Trống Đồng

Tờ The Sun cho hay: "Việt Nam vừa công bố những hình ảnh phối cảnh ấn tượng về sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới – công trình được kỳ vọng vượt xa các biểu tượng như Old Trafford hay Wembley về quy mô.

Tờ The Sun choáng ngợp trước quy mô của dự án

Tờ The Sun choáng ngợp trước quy mô của dự án

Sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi đã chính thức khởi công, nằm trong tổng thể dự án Olympic Sports City tại Hà Nội có tổng mức đầu tư lên tới 28 tỷ bảng Anh. Kế hoạch xây dựng được phê duyệt từ tháng 12, với mục tiêu tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và chính trị – xã hội quy mô lớn".

Thiết kế sân lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn – biểu tượng của tinh thần cộng đồng, sức mạnh và trường tồn trong văn hóa Việt cổ. Các kiến trúc sư đặt mục tiêu kết hợp bản sắc truyền thống với công nghệ hiện đại, tạo nên một biểu tượng kiến trúc mang tầm vóc quốc tế. Wembley (Anh), “Tổ Chim” Bắc Kinh (Trung Quốc) và Lusail (Qatar) được xem là những nguồn cảm hứng cho dự án đầy tham vọng này.

Sân Trống Đồng có sức chứa lớn nhất thế giới

Tác giả Joe Mannion nhận xét: "Với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ, sân Trống Đồng khi hoàn thiện sẽ vượt qua sân Rungrado 1/5 của Triều Tiên (114.000 chỗ) và sân Hassan II tại Casablanca, Morocco (115.000 chỗ) để trở thành sân vận động có số ghế ngồi lớn nhất thế giới".

Ban tổ chức cho biết sân sẽ sở hữu mái che có thể thu vào lớn nhất thế giới, đủ điều kiện đăng cai các sự kiện tầm cỡ như World Cup hay Olympic. Đây sẽ là sân chuyên biệt cho bóng đá, không tích hợp đường chạy điền kinh như nhiều công trình đa năng khác.

Tham vọng nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao toàn cầu

Tờ The Sun nói thêm: "Theo thông tin từ dự án, nhu cầu về một tổ hợp thể thao quy mô lớn, đồng bộ và đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam đang ngày càng cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh đất nước muốn tham gia sâu rộng hơn vào các sự kiện thể thao khu vực và toàn cầu.

Hà Nội, với vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa và ngoại giao, được xác định sẽ đi đầu trong việc xây dựng các thiết chế thể thao cấp quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Sân Trống Đồng không chỉ đơn thuần là một công trình thể thao mà còn được định hướng trở thành biểu tượng kiến trúc – văn hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Lễ động thổ đã diễn ra vào tháng 12/2025 và sân dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028. Toàn bộ tổ hợp Olympic Sports City sẽ được chia thành bốn phân khu, bao gồm hệ thống giao thông hiện đại, khu đô thị mới và nhiều công trình thể thao bổ trợ. Giới chức đặt mục tiêu hoàn thiện toàn bộ siêu dự án vào năm 2035, đồng thời cam kết ưu tiên các giải pháp xây dựng và vật liệu bền vững.

Đội bóng Việt Nam thắng đối thủ Trung Quốc 11-0 trên sân khách
Đội bóng Việt Nam thắng đối thủ Trung Quốc 11-0 trên sân khách

ANTD.VN - Đội bóng trẻ PVF đã tạo nên màn ra mắt không thể ấn tượng hơn tại FT Cup 2026 khi đánh bại U13 Shunde Eastern (Trung Quốc) với tỉ số khó tin...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/02/2026 09:17 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN