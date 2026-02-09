Báo Anh choáng ngợp với sân Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi, lập kỷ lục thế giới

Báo Anh choáng ngợp nói về sân Trống Đồng

Tờ The Sun cho hay: "Việt Nam vừa công bố những hình ảnh phối cảnh ấn tượng về sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới – công trình được kỳ vọng vượt xa các biểu tượng như Old Trafford hay Wembley về quy mô.

Tờ The Sun choáng ngợp trước quy mô của dự án

Sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi đã chính thức khởi công, nằm trong tổng thể dự án Olympic Sports City tại Hà Nội có tổng mức đầu tư lên tới 28 tỷ bảng Anh. Kế hoạch xây dựng được phê duyệt từ tháng 12, với mục tiêu tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và chính trị – xã hội quy mô lớn".

Thiết kế sân lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn – biểu tượng của tinh thần cộng đồng, sức mạnh và trường tồn trong văn hóa Việt cổ. Các kiến trúc sư đặt mục tiêu kết hợp bản sắc truyền thống với công nghệ hiện đại, tạo nên một biểu tượng kiến trúc mang tầm vóc quốc tế. Wembley (Anh), “Tổ Chim” Bắc Kinh (Trung Quốc) và Lusail (Qatar) được xem là những nguồn cảm hứng cho dự án đầy tham vọng này.

Sân Trống Đồng có sức chứa lớn nhất thế giới

Tác giả Joe Mannion nhận xét: "Với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ, sân Trống Đồng khi hoàn thiện sẽ vượt qua sân Rungrado 1/5 của Triều Tiên (114.000 chỗ) và sân Hassan II tại Casablanca, Morocco (115.000 chỗ) để trở thành sân vận động có số ghế ngồi lớn nhất thế giới".

Ban tổ chức cho biết sân sẽ sở hữu mái che có thể thu vào lớn nhất thế giới, đủ điều kiện đăng cai các sự kiện tầm cỡ như World Cup hay Olympic. Đây sẽ là sân chuyên biệt cho bóng đá, không tích hợp đường chạy điền kinh như nhiều công trình đa năng khác.

Tham vọng nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao toàn cầu

Tờ The Sun nói thêm: "Theo thông tin từ dự án, nhu cầu về một tổ hợp thể thao quy mô lớn, đồng bộ và đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam đang ngày càng cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh đất nước muốn tham gia sâu rộng hơn vào các sự kiện thể thao khu vực và toàn cầu.

Hà Nội, với vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa và ngoại giao, được xác định sẽ đi đầu trong việc xây dựng các thiết chế thể thao cấp quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Sân Trống Đồng không chỉ đơn thuần là một công trình thể thao mà còn được định hướng trở thành biểu tượng kiến trúc – văn hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Lễ động thổ đã diễn ra vào tháng 12/2025 và sân dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028. Toàn bộ tổ hợp Olympic Sports City sẽ được chia thành bốn phân khu, bao gồm hệ thống giao thông hiện đại, khu đô thị mới và nhiều công trình thể thao bổ trợ. Giới chức đặt mục tiêu hoàn thiện toàn bộ siêu dự án vào năm 2035, đồng thời cam kết ưu tiên các giải pháp xây dựng và vật liệu bền vững.