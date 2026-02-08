Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thanh Nhàn U23 Việt Nam tỏa sáng khi có vợ xinh và gia đình “tiếp lửa”

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng U23 Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn tỏa sáng với đường kiến tạo quyết định giúp PVF-CAND thắng trận, trong ngày vợ xinh cùng gia đình trực tiếp lên khán đài “tiếp lửa” tại Bình Dương.

   

Ngày hiếm hoi gia đình cùng xuất hiện trên khán đài

Chiều ngày 7/2, CLB PVF-CAND có chuyến làm khách trước Becamex TP.HCM ở vòng 13 V-League 2025/26, và với Thanh Nhàn, chuyến làm khách này mang ý nghĩa đặc biệt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng thi đấu xa nhà, gia đình anh gồm ba ruột, ba vợ, vợ cho đến anh chị em cùng thuê xe từ Tây Ninh lên Thủ Dầu Một để cổ vũ.

Cả gia đình Thanh Nhàn từ Tây Ninh lên TP.HCM cổ vũ CLB PVF-CAND.

Cả gia đình Thanh Nhàn từ Tây Ninh lên TP.HCM cổ vũ CLB PVF-CAND.

Trong số đó, sự xuất hiện của bà xã Nguyễn Thị Ngọc Lan trên khán đài nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Không ồn ào, không phô trương, nhưng ánh mắt dõi theo từng pha chạm bóng của chồng chính là nguồn “tiếp lửa” tinh thần lớn nhất với tiền đạo sinh năm 2003.

Được HLV xếp đá chính bên hành lang trái, Thanh Nhàn nhập cuộc đầy quyết tâm. Cầu thủ quê Tây Ninh liên tục khuấy đảo cánh trái của đội chủ nhà, sẵn sàng va chạm với những cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong đó có đội trưởng Ngô Tùng Quốc.

PVF-CAND sớm gặp bất lợi khi bị dẫn bàn ở phút 18 sau pha dứt điểm đẹp mắt của Hồ Tấn Tài. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Hoàng Vũ Samson đã kịp thời gỡ hòa, giúp đội khách giải tỏa áp lực.

Khoảnh khắc “vỡ òa” từ đường kiến tạo của Thanh Nhàn

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 59. Từ một tình huống tấn công của đội khách, Thanh Nhàn xử lý khéo léo rồi chuyền ngược đầy tinh tế vào khu vực cấm địa, tạo điều kiện để Thái Bá Đạt dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 2-1 cho PVF-CAND.

Thanh Nhàn tỏa sáng với đường kiến tạo giúp PVF-CAND giành chiến thắng 2-1 trước Becamex TP.HCM.

Thanh Nhàn tỏa sáng với đường kiến tạo giúp PVF-CAND giành chiến thắng 2-1 trước Becamex TP.HCM.

Trên khán đài, cả gia đình Thanh Nhàn bật dậy ăn mừng. Đó là khoảnh khắc cảm xúc hiếm hoi, khi sự nỗ lực thầm lặng của tiền đạo U23 Việt Nam được đền đáp ngay trước mắt những người thân yêu trong gia đình.

Khi trận đấu khép lại, bà xã Ngọc Lan tranh thủ gửi túi đồ cho chồng. Ba vợ của Thanh Nhàn cũng dành những lời động viên chân thành cho con rể. Thi đấu trong màu áo PVF-CAND ở Hưng Yên, Thanh Nhàn hiếm khi có cơ hội được gia đình đi theo cổ vũ như vậy.  

Bởi vậy, chuyến làm khách của CLB PVF-CAND tại Thủ Dầu Một được xem như ngày hội ngộ nhỏ của gia đình Thanh Nhàn. Chiến thắng này giúp PVF-CAND có 11 điểm, vươn lên vị trí thứ 11 và nới rộng khoảng cách với nhóm cuối bảng. Trong khi đó, Becamex TP.HCM dậm chân ở vị trí thứ 9 với 12 điểm.

Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/02/2026 22:56 PM (GMT+7)
