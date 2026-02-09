Thủ môn Cao Văn Bình: “Nếu không theo nghiệp đá bóng, em đã đi xuất khẩu lao động rồi”

Thủ môn Cao Văn Bình: Từ “sát thủ vòng cấm” làng biển đến người gác đền của bóng đá Việt Nam

Ở xóm 10, xã Diễn Thành, nếu hỏi về Cao Văn Bình, thanh niên trong làng đều có chung một nhận xét: “Cậu ấy đá bóng hay lắm, ngày xưa là sát thủ vòng cấm đó”.

Quả thật, trước khi được biết đến với vai trò thủ môn, Cao Văn Bình từng là một tiền đạo “có số má” ở làng biển Diễn Thành. Ngay từ khi mới 10 tuổi, Bình đã nổi bật bởi thành tích học tập tốt và khả năng chơi bóng vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Trong suốt 5 năm học tại Trường Tiểu học Diễn Thành, cậu bé sinh năm 2005 luôn là học sinh giỏi cấp trường, đồng thời là đầu tàu trên sân cỏ ở các giải đấu phong trào do trường và xã tổ chức.

Thủ môn Văn Bình cùng BHL U23 Việt Nam.

Với bản năng săn bàn thiên phú, Cao Văn Bình trở thành nỗi ám ảnh của hàng thủ đối phương. Chính phong độ ấy đã giúp đội bóng học sinh Diễn Thành liên tiếp giành những danh hiệu ở các giải phong trào, đồng thời đưa tên tuổi của Bình lọt vào “mắt xanh” của các huấn luyện viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu. Năm 2016, Bình được triệu tập vào đội tuyển bóng đá nhi đồng huyện, tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Ít ai ngờ, chính giải đấu này lại mở ra bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cầu thủ của Cao Văn Bình.

Ngã rẽ định mệnh từ một buổi tập

Lên đội bóng nhi đồng Diễn Châu, Cao Văn Bình tiếp tục thi đấu ở vị trí trung phong, là chân sút chủ lực của đội. Thế nhưng, trong một buổi tập trước giải, thủ môn của đội không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Ban huấn luyện khi đó đã đưa ra quyết định táo bạo: cho Bình thử sức trong khung gỗ.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Cao Văn Bình chia sẻ: “Bạn thủ môn ngày đó chơi không tốt, đội ghi được bàn nhưng lại thủng lưới rất dễ. Em tiếc công mình ghi bàn nên đã xin xuống bắt thử. Khi đó em mới 11 tuổi nhưng vóc dáng đã nhỉnh hơn các bạn, đó cũng là lợi thế giúp em tự tin hơn khi đứng trong khung thành”.

Cao Văn Bình trong màu áo CLB SLNA.

Bước vào Giải Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2016 với vai trò hoàn toàn mới, Cao Văn Bình nhanh chóng để lại dấu ấn. Không chỉ bắt bóng chắc chắn, thủ môn sinh năm 2005 còn gây ấn tượng bởi khả năng chơi chân, phát động tấn công và chuyển đổi trạng thái rất tốt – điều vốn có từ những năm tháng chơi tiền đạo.

Dù đội nhi đồng Diễn Châu dừng bước ở vòng tứ kết do thiếu may mắn, nhưng với riêng Cao Văn Bình, đó lại là cột mốc quan trọng. “Dù không vào đến trận cuối cùng, nhưng em cảm nhận được mình đã để lại ấn tượng nhất định. Từ đó, em thấy mình ngày càng yêu vị trí thủ môn và bắt đầu đam mê việc làm chủ khung gỗ”, Cao Văn Bình kể.

Những năm tháng chông chênh ở lò SLNA

Phong độ tại giải đấu năm 2016 đã giúp Cao Văn Bình lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên SLNA. Với khát khao theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, Cao Văn Bình quyết định thuyết phục gia đình cho phép rời quê, vào TP Vinh ăn tập tại lò đào tạo danh tiếng bậc nhất cả nước.

Tuy nhiên, con đường tại SLNA không hề trải hoa hồng. Không được làm việc với những HLV thủ môn giỏi trong giai đoạn đầu, cộng thêm tâm lý sợ khán giả, Cao Văn Bình thường xuyên mắc sai lầm. Từ U11 đến U15, anh chủ yếu đóng vai trò thủ môn dự bị.

Cao Văn Bình tập luyện. Ảnh: VFF.

Có những thời điểm, thủ môn quê Diễn Châu từng nghĩ đến chuyện từ bỏ giấc mơ sân cỏ. “Em đã suy nghĩ rất nhiều giữa việc về quê hay tiếp tục ở lại. Nếu trở về, tương lai cũng rất bấp bênh vì em không còn duy trì được việc học văn hóa như trước. Chính vì vậy, em tự nhủ phải vượt qua điểm yếu của bản thân, nếu không thì chẳng còn con đường nào khác”, Cao Văn Bình chia sẻ.

May mắn đã mỉm cười khi đội U15 SLNA tham dự Giải U15 Quốc gia. Thủ môn bắt chính của đội bất ngờ nghỉ tập để rẽ sang hướng đi khác, mở ra cơ hội cho Cao Văn Bình. Từ đây, anh chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện, từng bước khẳng định năng lực và lấy lại sự tự tin đã mất.

Huy chương, nước mắt và giấc mơ lớn

Nhắc đến thành tích đáng nhớ nhất, Cao Văn Bình không chọn riêng cho mình một vinh quang cá nhân: “Với em, huy chương nào cũng ấn tượng vì đó là công sức của cả tập thể. Nhưng đáng nhớ nhất là Huy chương Đồng U19 Đông Nam Á 2022, giải đấu em được bắt chính, cản phá penalty và góp phần mang về thành tích cho đội”.

Khoảnh khắc được bắt chính ở trận tranh hạng Ba là ký ức không thể quên: “Em rất hồi hộp vì đó là trận đấu quyết định chứ không phải để thử nghiệm. Khi cản phá được penalty, nhìn Ban huấn luyện ăn mừng, em thực sự rất hạnh phúc. Em đã nhìn vào ánh mắt cầu thủ đối phương để phán đoán hướng bóng”.

Cao Văn Bình ăn mừng tại VCK U23 châu Á (Ảnh: Thế Anh 28).

Theo Cao Văn Bình, sự điềm tĩnh ở những thời khắc quyết định đến từ quá trình chuẩn bị bền bỉ: “Em không bất ngờ khi được bắt chính, bởi mỗi buổi tập em đều nỗ lực hơn 100%. Những gì học hỏi được trên ĐTQG, đặc biệt từ HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện, giúp em hoàn thiện từng ngày”.

Khi được hỏi về ngã rẽ cuộc đời, thủ môn sinh năm 2005 nói một cách chân thành:“Nếu không theo nghiệp quần đùi áo số, không đứng trong khung gỗ, có lẽ giờ này em đã đi xuất khẩu lao động rồi”. Câu nói nửa đùa nửa thật ấy phản ánh rõ nghị lực của một cầu thủ trẻ lớn lên từ vùng quê nghèo – nơi bóng đá không chỉ là đam mê, mà còn là con đường để đổi thay số phận.

Khép lại, Cao Văn Bình gửi lời tri ân tới người hâm mộ: “Em cảm ơn các cổ động viên đã luôn đồng hành cùng em qua các giải U23 châu Á, SEA Games. Mong CĐV Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ em và ĐT Việt Nam”.

Mục tiêu năm 2026, Cao Văn Bình khẳng định: “Tập luyện thật tốt và đóng góp nhiều hơn cho thành tích của CLB SLNA”.