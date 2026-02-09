Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
CLB Thanh Hóa đăng ký cựu thủ môn U23 Việt Nam đá tiền đạo, vỡ òa hạ đội Công an TP.HCM

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Thanh Hóa

CLB Thanh Hóa vừa tạo thêm một "cơn địa chấn" ở V-League 2025/26 khi đánh bại CLB Công an TP.HCM ngay trên sân khách ở vòng 13 với chỉ 17 cầu thủ được đăng ký thi đấu.

   

Tối ngày 8/2, CLB Thanh Hóa có chuyến làm khách trước CLB Công an TP.HCM ở vòng 13 của V-League 2025/26. Đáng chú ý, do tình hình tài chính khó khăn, đội bóng xứ Thanh không còn nhiều cầu thủ để đá. Danh sách đăng ký của đội khách ở trận gặp Công an TP.HCM chỉ có 17 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn.&nbsp;

Dù vậy, các học trò của HLV Mai Xuân Hợp có thêm một trận đấu "không tưởng" nữa tại V-League sau trận hòa 2-2 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng trước. Cụ thể, Thanh Hóa đã đánh bại Công an TP.HCM với tỉ số chung cuộc 2-1 nhờ cú đúp siêu phẩm của cầu thủ Lào có tên Damoth Thongkhamsavath.

Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Thanh Hóa lao vào sân ăn mừng như vừa thắng một trận chung kết.

Trước khi bước vào trận đấu này, khó khăn bủa vây đội bóng xứ Thanh khi các cầu thủ bị nợ lương thưởng 4-5 tháng nay. CLB Thanh Hóa cũng đang bị FIFA "tuýt còi" và cấm chuyển nhượng vì thua kiện một số cầu thủ ngoại. Trong tình cảnh ấy, CLB Thanh Hóa còn bị "chảy máu" lực lượng khi để một số cầu thủ trẻ như Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn ra đi.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp đã hết lời ca ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thanh Hóa trong tình cảnh ngặt nghèo như vậy.

"Tôi chỉ nói các em, mình làm thế nào đá bóng để dân yêu dân thương. Anh em tôi khổ lắm rồi. Cháy hết mình cho nhân dân thấy. Đá vì đam mê, vì màu cờ Thanh Hóa. Không đội nào làm được như Thanh Hóa đến thời điểm hiện tại", HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ.

Damoth Thongkhamsavat, tuyển thủ quốc gia Lào tỏa sáng giúp Thanh Hóa giành 3 điểm quan trọng trước CLB Công an TP.HCM. Ngay cả HLV Lê Huỳnh Đức cũng dành lời khen ngợi cho những nỗ lực của các cầu thủ Thanh Hóa rằng: "Hôm nay, CLB Công an TP.HCM đã chơi hay. Nhưng các cầu thủ Thanh Hóa còn chơi hay hơn và họ xứng đáng thắng với tinh thần thi đấu tuyệt vời như vậy".

Niềm vui vỡ òa của các cổ động viên Thanh Hóa trên sân Thống Nhất.

Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp ăn mừng 3 điểm "không tưởng" trước CLB Công an TP.HCM.

Không được vào sân thi đấu, nhưng thủ môn Trịnh Xuân Hoàng ăn mừng nhiệt nhất đội Thanh Hóa, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ, ông đăng ký cựu thủ môn U23 Việt Nam ở trận này với tư cách một tiền đạo vì đội hết người để đá.&nbsp;

Xuân Hoàng chụp ảnh lưu niệm với hai thủ môn còn lại của CLB Thanh Hóa trong ngày anh được đăng ký trong danh sách thi đấu với tư cách một tiền đạo.

Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/02/2026 06:59 AM (GMT+7)
