Thua liền 2 trận, Ninh Bình FC bổ sung gấp cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam

HLV Trần Duy Quang tham gia Ban huấn luyện Ninh Bình

Vòng 12 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy gặp chủ nhà CLB CAHN. Khép lại 90 phút, thầy trò HLV Gerard Albadajejo để thua 2-3 và bị chặn đứng chuỗi bất bại (dừng lại ở con số 36). Không những vậy, họ còn mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay chính đối thủ CLB CAHN.

Bước vào vòng 13, Ninh Bình FC trở lại sân Ninh Bình Arena để tiếp đón HAGL - đội bóng có lực lượng non trẻ và xếp phía dưới bảng xếp hạng. Nhiều người tin rằng, đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ dễ dàng có chiến thắng, qua đó tìm lại niềm vui và tiếp tục cho cuộc chiến đến ngôi vô địch V.League 2025/2026.

HLV Trần Duy Quang tham gia Ban huấn luyện Ninh Bình FC. Ảnh: Ninh Bình FC.

Thế nhưng, những đôi chân của Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Trần Thành Trung... tiếp tục chơi không như ý muốn và Ninh Bình FC trải qua thất bại 1-2 đầy bất ngờ. Trận thua này khiến họ có nguy cơ bị CLB CAHN bỏ xa trên bảng xếp hạng.

Sau 2 trận thua kể trên, Ban lãnh đạo Ninh Bình FC đã quyết định Ninh Bình bổ sung thêm HLV Trần Duy Quang vào Ban huấn luyện đội bóng ở mùa giải 2025/2026, nhằm tăng cường chất lượng chuyên môn và chiều sâu cho đội ngũ huấn luyện.

HLV Trần Duy Quang từng là một trong những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt và từng được triệu tập lên ĐT Việt Nam trong sự nghiệp thi đấu. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và sớm tạo được dấu ấn trong vai trò HLV trưởng CLB Thanh niên TP.HCM ở mùa giải trước, với lối xây dựng đội bóng kỷ luật, giàu tính tổ chức.

Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng quá trình làm việc thực tiễn trên băng ghế huấn luyện, HLV Trần Duy Quang được kỳ vọng sẽ mang đến những đóng góp tích cực cho Ban huấn luyện Ninh Bình FC, hỗ trợ tốt cho công tác chuyên môn và sự phát triển của đội bóng trong mùa giải 2025/2026, qua đó giúp đại diện cố đô Hoa Lư nhanh chóng tìm lại mạch thắng để tiếp tục cuộc đua với CLB CAHN.