Thua liền 2 trận, Ninh Bình FC bổ sung gấp cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam

Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Atalanta vs Cremonese
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Roma vs Cagliari
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
West Ham United vs Manchester United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Everton vs AFC Bournemouth
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
Thua liền 2 trận, Ninh Bình FC bổ sung gấp cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam

Sau 2 trận thua liên tiếp, Ninh Bình FC vừa quyết định Ninh Bình bổ sung thêm HLV Trần Duy Quang vào Ban huấn luyện đội bóng ở mùa giải 2025/2026, nhằm tăng cường chất lượng chuyên môn và chiều sâu cho đội ngũ huấn luyện.

HLV Trần Duy Quang tham gia Ban huấn luyện Ninh Bình

Vòng 12 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy gặp chủ nhà CLB CAHN. Khép lại 90 phút, thầy trò HLV Gerard Albadajejo để thua 2-3 và bị chặn đứng chuỗi bất bại (dừng lại ở con số 36). Không những vậy, họ còn mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay chính đối thủ CLB CAHN.

Bước vào vòng 13, Ninh Bình FC trở lại sân Ninh Bình Arena để tiếp đón HAGL - đội bóng có lực lượng non trẻ và xếp phía dưới bảng xếp hạng. Nhiều người tin rằng, đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ dễ dàng có chiến thắng, qua đó tìm lại niềm vui và tiếp tục cho cuộc chiến đến ngôi vô địch V.League 2025/2026.

HLV Trần Duy Quang tham gia Ban huấn luyện Ninh Bình FC. Ảnh: Ninh Bình FC.

Thế nhưng, những đôi chân của Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Trần Thành Trung... tiếp tục chơi không như ý muốn và Ninh Bình FC trải qua thất bại 1-2 đầy bất ngờ. Trận thua này khiến họ có nguy cơ bị CLB CAHN bỏ xa trên bảng xếp hạng.

Sau 2 trận thua kể trên, Ban lãnh đạo Ninh Bình FC đã quyết định Ninh Bình bổ sung thêm HLV Trần Duy Quang vào Ban huấn luyện đội bóng ở mùa giải 2025/2026, nhằm tăng cường chất lượng chuyên môn và chiều sâu cho đội ngũ huấn luyện.

HLV Trần Duy Quang từng là một trong những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt và từng được triệu tập lên ĐT Việt Nam trong sự nghiệp thi đấu. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và sớm tạo được dấu ấn trong vai trò HLV trưởng CLB Thanh niên TP.HCM ở mùa giải trước, với lối xây dựng đội bóng kỷ luật, giàu tính tổ chức.

Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng quá trình làm việc thực tiễn trên băng ghế huấn luyện, HLV Trần Duy Quang được kỳ vọng sẽ mang đến những đóng góp tích cực cho Ban huấn luyện Ninh Bình FC, hỗ trợ tốt cho công tác chuyên môn và sự phát triển của đội bóng trong mùa giải 2025/2026, qua đó giúp đại diện cố đô Hoa Lư nhanh chóng tìm lại mạch thắng để tiếp tục cuộc đua với CLB CAHN.

